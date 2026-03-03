¿Por qué los colores cálidos ganan la partida?: La masterclass de decoración de 'DecoMasters'

En el último programa de DecoMasters, los jueces ofrecieron una clase magistral sobre decoración, subrayando cómo el diseño puede mejorar la experiencia de los usuarios tanto en hostelería como en espacios domésticos. Marta Riopérez y Lorenzo Castillo coincidieron en que los colores cálidos son la mejor opción para crear un ambiente acogedor: “Los cálidos van a invitar mucho más a quedarse que los fríos. Prohibidísimo el malva y todas las gamas de azules y verdes. El verde te hace muy mala cara”.

Entre las tonalidades a destacar, sugieren apostar por rosas, tejas, beige, naranjas, calabazas y ocres. Esta elección ayuda a crear un lugar en el que sentirse bien y que contribuya a la experiencia de placer que sientes al “comer cosas ricas”. De esta forma, Marta Riopérez recordaba que el objetivo de cualquier espacio en hostelería debería ser invitar a quedarse y disfrutar: “Dentro de la hostelería, los colores se utilizan para los clientes, o sea, que sean atractivos para la persona que va a entrar a tomarse algo”.

Por otro lado, el enfoque de Marta y Lorenzo también se centró en las cocinas como espacios domésticos, explicando el valor de una buena distribución: “Es la única zona de la casa donde la funcionalidad tiene la misma importancia que la decoración y la funcionalidad puede ser también bella”. Entre los materiales recomendados para la cocina destacan los cerámicos, el mármol, la piedra y la madera. Pero, los jueces señalaron también los avances de los materiales sintéticos, ya que ofrecen múltiples ventajas, como rechazar las bacterias. Además, destacaron que existen papeles pintados vinílicos muy resistentes a la suciedad y al agua, fácilmente lavables y que quedan preciosos para usar en la cocina.

La iluminación fue otro de los puntos clave en la conversación, subrayando la necesidad de diferenciar entre zonas de trabajo y de convivencia. Lorenzo Castillo propone una iluminación focalizada en la zona donde vamos a cocinar y una iluminación más de ambiente en la zona donde podemos comer, por ejemplo, o desayunar por las mañanas. Como ejemplo práctico, Marta recomendó las tiras LED ocultas sobre la zona de cocción, que iluminan directamente sin ocupar espacio, consumen poco y no generan sombras.

01.06 min Materiales, distribución e iluminación: las claves de Marta Riopérez y Lorenzo Castillo para diseñar una cocina perfecta