Lágrimas y despedida en 'DecoMasters': Palito y Lucía, expulsadas tras una noche decisiva

La competición de DecoMasters ha alcanzado su ecuador con una noche marcada por la exigencia creativa, confesiones personales y una despedida que dejó al jurado sin palabras y entre lágrimas. En el primer reto, los equipos trabajaron bajo las directrices de los interioristas Tomás Alía y Germán Álvarez, encargados de liderar la renovación de los lobbies de los hoteles Room Mate Alicia y Room Mate Óscar, propiedad del empresario Kike Sarasola. Además, por primera vez en el talent, los equipos trabajaron sin presupuesto algo que elevó la presión creativa al máximo.

01.44 min ¿Cómo se conocieron Carlo Constanzia y Alejandra Rubio?

El equipo responsable del Hotel Alicia logró conquistar al jurado convirtiéndose en el ganador de la prueba con una propuesta sólida, elegante y perfectamente ejecutada. Por otro lado, en el Hotel Óscar, a pesar de no haber sido la propuesta ganadora, la jornada dejó uno de los momentos más comentados de la noche: el segundo striptease de Carlo Constanzia dedicado a Samantha Vallejo-Nágera. Un momentazo que desató risas, alivió la presión en plena recta final e incluyó un look customizado de Carlo con fotos de Samantha sujetando un taladro en sus shorts y camiseta.

Además, Carlo se abrió en este reto para contar cómo conoció a Alejandra Rubio, mostrando una faceta mucho más íntima y sentimental que la que nos tiene acostumbrados a ver. Al margen de todo esto, Isa P, por su parte, se sinceró sobre la mítica finca Cantora, recordando la figura de Paquirri: “Al final hay un montón de cuadros y objetos que recuerdan a él, entonces es como si estuviera ‘presente’, pero son energías buenas”. La concursante quiso compartir con sus compañeros anécdotas familiares que conectan con la historia mediática del clan Pantoja.

01.36 min Isa Pantoja habla de su relación con Fran y Cayetano Rivera

Una prueba decisiva El reto de eliminación consistió en resolver un auténtico tres en uno decorativo: integrar salón, comedor y cocina. Unificar todo en un único espacio con un presupuesto de 2.500 euros, incluyendo además un rincón para las mascotas. Durante esta jornada se vivió uno de los momentos más personales del programa cuando Colate habló de la incertidumbre que sufre cada vez que su hijo Nico debe viajar desde Miami. Confesó así, una vez más, la compleja relación que mantiene con Paulina Rubio. 02.37 min Colate carga contra Paulina Rubio por los impedimentos para que su hijo viaje a España