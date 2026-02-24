Colate se rompe al hablar de su hijo y de los años de incertidumbre con Paulina Rubio: "Siempre estamos igual"

Durante la prueba de expulsión de DecoMasters surgió una conversación que trascendió el diseño. Nicolás Vallejo‑Nágera, “Colate”, se abrió sobre las dificultades de mantener el vínculo con su hijo Nico que vive en Miami y cómo la relación con Paulina Rubio ha complicado durante más de una década la logística y las decisiones familiares, generando un patrón de incertidumbre que se repite cada vez que el niño viaja a España.

Colate confesó a Patricia Montero que esperaba la llegada de su hijo para una boda familiar: “Pensaba que hoy llegaría mi hijo y no ha llegado, eso me tiene un poquito revuelto. Desde hace meses estaba muy ilusionado con una boda a la que íbamos a asistir juntos”. Su hermana Samantha añadió que era una verdadera pena porque se trataba de la primera boda de un sobrino y sólo iba a faltar él: “Todavía tenemos esperanza”.

Tras esto, Samantha compartió con Patricia Montero su frustración por la constante incertidumbre. Porque aunque Paulina Rubio suele dar su permiso, nunca firma los papeles necesarios para que Nico pueda viajar. "Siempre estamos igual, hasta el último momento no sabemos si va a venir o no", confesó al recordar que llevan catorce años viviendo la misma situación en cada Navidad y verano. Una rutina de espera y tensión que se ha convertido en un patrón que marca su relación familiar y las emociones de cada reencuentro.