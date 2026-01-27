Colate habla sin tapujos sobre su pasado en 'DecoMasters': "La madre de mi hijo vivía en otro mundo"

Esta no es la primera vez de Colate en un talent show de RTVE. En 2014 debutó en la cadena como participante de ¡Mira quién baila!, donde se convirtió en el tercer expulsado de la edición. Diez años después de aquel momento, el empresario volvía a un programa de baile, esta vez a Baila como puedas, donde formó pareja con Lucrecia Petraglia. En esta ocasión, a Vallejo-Nájera le fue mucho mejor, logrando llegar hasta la final y quedando como cuarto clasificado junto a su compañera. Ambos demostraron una gran química y talento sobre el escenario, destacando en actuaciones como "Don't Cha" y "Fever".

Ahora deja atrás el baile para enfrentarse a un nuevo reto en televisión. Colate se suma a DecoMasters, un formato muy distinto a los que ha participado hasta ahora. Eso sí, no lo hará solo, ya que competirá acompañado de alguien muy especial para él: su hermana Samantha. ¿Cómo les irá en esta aventura a los hermanos Vallejo-Nájera? ¿Qué tal habrá sido su primer programa? ¡Te lo contamos!

Colate y Samantha Vallejo-Nájera pisan su primera eliminación Colate y Samantha no han empezado con buen pie su andadura en el talent presentado por Patricia Montero. Al estar dentro del equipo capitaneado por Asraf e Isa Pantoja, los hermanos han tenido que colgarse el mono de trabajo negro para participar en su primera prueba de eliminación. La transformación del salón no acabó de convencer y por ello, todo el equipo ha ido a eliminación. En esta prueba, Colate y Samantha han tenido la oportunidad de desarrollar su propio proyecto durante dos días para atender la demanda de Álex, el cliente. El reto ha sido decorar la habitación del propio dueño. "Es una casa antigua y tiene 35 años. Los muebles eran de mi madre y están un poco obsoletos. Mi familia es toda de Cádiz y la decoración de mi habitación quiero que me evoque un poco a ese mar que no tengo con colores suaves", han sido las indicaciones de Álex. Para ello, los hermanos Vallejo-Nájera han contado con un presupuesto de 1.500 euros. Y a pesar de lo que pudieran pensar sus compañeros, Colate tiene muchas cosas en común con el cliente y lo ha dejado claro su propia hermana: "Colate se ve muy identificado porque ha hecho la vuelta al mundo con el Juan Sebastián El Cano y ha salido del puerto de Cádiz, son dos gotas de agua". A esta información se le suma que el empresario también es padre soltero.

Colate habla sobre su pasado con Paulina Rubio El empresario español lleva durante muchos años viviendo en Miami por su hijo, fruto de la relación con la cantante internacional Paulina Rubio. Durante la reforma de la habitación, Colate se abrió en canal y habló sin tapujos de su pasado con la artista. Su hermana Samantha le preguntó cuándo fue la primera vez que pisó Miami, lugar donde vive por su hijo. "Primero fui cuando tenía seis años contigo, pero esta vez fui cinco días a una fiesta, pero se me complicó porque han pasado 20 años y sigo allí", relataba. ““ La mayor de los Vallejo-Nájera concretó si había sido con Paulina y Colate confesó que sí, que "acudió a unos premios de la música donde estaban Ricky Martin, Shakira...". La conversación no se quedó ahí y la exjueza de Masterchef quiso seguir curioseando sobre si hacía alguna tarea del hogar cuando vivía con la mexicana. "Es que cosas del hogar... Me ocupaba un poco de ser, digamos, el hilo conductor de la comunicación entre el mundo y la madre de mi hijo, que vivía en otro mundo", ha confesado.