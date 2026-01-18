Así es la verdadera mansión de 'Esta casa es una ruina', con Tom Hanks: ¿Pesadilla dentro y fuera de la pantalla?

Lo barato le sale caro a Tom Hanks en Esta casa es una ruina, comedia descacharrante donde su personaje compra una mansión a todas luces espectacular junto a su novia. De primeras parece un chollo. Bonita por fuera y majestuosa por dentro, les piden una cantidad irrisoria para el precio de mercado de una casa así.

Sin embargo, como suele decirse, las apariencias engañan: La pareja pronto descubre que su nuevo hogar se cae a pedazos. Ni funcionan las cañerías ni las escaleras se tienen en pie… y eso solo por nombrar algunos desperfectos. Empieza así una reforma interminable que les traerá de cabeza. La casa de la película de Tom Hanks y Shelley Long es una ruina, desde luego, pero ¿y en la realidad? ¿Estaba igual de mal? Descubre dónde se rodó la comedia y otras curiosidades de la cinta.

Primer proyecto de Tom Hanks y Steven Spielberg La dupla formada por Tom Hanks y Steven Spielberg es una de las más fructíferas y exitosas de todo Hollywood. Juntos han hecho un montón de películas y todas populares. Salvar al soldado Ryan, Atrápame si puedes, La terminal, El puente de los espías y Los archivos del Pentágono son solo algunos de sus proyectos en común. En ellos Tom Hanks se ha puesto a las órdenes de Spielberg, pero no es la única relación laboral que han mantenido, y no hablamos de las aclamadas miniseries que han coproducido. Tom Hanks en 'Esta casa es una ruina' Antes de Salvar al soldado Ryan, los caminos de Tom Hanks y Steven Spielberg ya se habían cruzado en Esta casa es una ruina. Spielberg no ejerció de director -esa función recayó en Richard Benjamin-, pero sí sirvió de productor ejecutivo de la comedia.

Shelley Long, la más famosa A la media naranja de Tom Hanks en Esta casa es una ruina la interpreta Shelley Long. Estaba en lo más alto de su carrera: interpretaba a Diane Chambers en Cheers y la conocía todo el mundo. Se embarcó en Esta casa es una ruina poco después de dar a luz y, curiosamente, junto a un actor que ella en aquel momento casi ni conocía. Tom Hanks había salido en 1, 2, 3… Splash y poco más. Ella, mientras tanto, ya había ganado un Emmy. Tom Hanks y Shelley Long en 'Esta casa es una ruina' Décadas después, la actriz recordaría en una entrevista con Yahoo el peligro de un momento concreto del rodaje. Se refería a la escena en la que, después de que la escalera de la casa se derrumbe, su personaje huye de un mapache y está a punto de caerse por el hueco que ha quedado. "Lo único que había para evitar que me cayera era un cable y un hombre detrás de mí que lo sostenía", explicaba.