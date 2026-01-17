Las cinco claves para ver 'DecoMasters': Equipos, pruebas y retos en interiorismo que no te puedes perder

Revolucionar el mundo de la decoración y el interiorismo. Ese es el objetivo de DecoMasters, el nuevo talent que se estrena en La 1 y en RTVE Play este lunes después de La Revuelta. Quizás muchos de nosotros llevemos un "pequeño interiorista" dentro, y eso es lo que van a tener que demostrar los veinte concursantes que participan en este programa. Habrá retos ante los que no les quedará más remedio que usar su imaginación y dar una respuesta lo más creativa posible. Pero vamos por partes.

Concursantes Son diez parejas, pero no unas parejas cualquiera. Con un casting muy cuidado, DecoMasters cuenta con todo tipo de perfiles y pone a prueba la imaginación y capacidad resolutiva de cada uno de los veinte concursantes. Los participantes son Isa Pantoja y su marido Asraf Beno; Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia; las parejas de amigos formadas por Antonia Dell’Atte y María Zurita, Eduardo Casanova y Canco Rodríguez, Eduardo Navarrete y la Terre, Raquel Meroño y Belén López, y King Bru y Andrea; los hermanos Samantha y Colate Vallejo-Nágera; Lucía Dominguín y su hija Palito Dominguín; y los gemelos Jesús y Daniel Oviedo, conocidos como Gemeliers. Un programa lleno de celebrities en el que risa y diversión están aseguradas.

Didáctico y para todo el mundo Los concursantes se enfrentan a espectaculares desafíos de interiorismo: tendrán que transformar espacios reales para clientes reales. Las celebrities se deben convertir en auténticos decoradores, adaptándose a los gustos y las necesidades del cliente, pero también al espacio que están decorando, y por supuesto, al presupuesto limitado con el que cuentan, que también dependerá de cada cliente. Todo será cuestión de imaginación y responsabilidad: se apuesta por el reciclaje y la segunda vida de los diferentes objetos que tengan disponibles. Con idea de poner la decoración al alcance de todo el mundo, se compartirán trucos e ideas creativas y económicas para que cualquier persona, sin importar experiencia o recursos, pueda encontrar inspiración y transformar ambientes con pequeños cambios llenos de estilo.

Retos eliminatorios Cada programa constará de dos partes: la primera será una prueba grupal en la que los concursantes trabajarán divididos en dos grupos de diez. Para ello, primero, cada pareja creará su propuesta para abordar el reto que les proponga un cliente. Después, cada uno de los dos equipos dispondrá de diez minutos para decidir cuál es la mejor opción. Los autores del planteamiento ganador asumirán el liderazgo como jefes de proyecto y organizarán las tareas de sus compañeros. El principal objetivo será cumplir con las necesidades y demandas de los propietarios con una propuesta funcional que refleje la personalidad de sus dueños, ajustándose a un presupuesto. Tras dos días de intenso esfuerzo, el jurado evaluará la transformación del espacio y el equipo perdedor se enfrentará a la prueba de eliminación, en la que cada pareja desarrollará su propio proyecto durante dos días para atender las demandas de nuevos clientes. Al final de cada programa, el tándem menos brillante se despedirá de la competición. Al final, solo una pareja conquistará el título de DecoMasters y conseguirá un premio de 50.000 euros para donar a una ONG.

Presentadora y jurado La actriz y presentadora Patricia Montero es la encargada de conducir este nuevo espacio de entretenimiento que apuesta por el interiorismo. Además, el trabajo de las parejas estará supervisado por dos jueces: el multipremiado diseñador de interiores Lorenzo Castillo y la editora de revistas de decoración de Hearst Marta Riopérez. Aconsejarán y guiarán a los concursantes, pero también serán implacables a la hora de evaluarlos. Además, acompañando al jurado, en cada programa participarán como invitados los profesionales más destacados del sector que también valorarán el trabajo de los concursantes. Se trata de los interioristas Marta de la Rica, Tomás Alía, Pepe Leal, Patricia Bustos, German Álvarez, Alejandra Pombo, Mercedes Valdenebro, Mercedes Peralta, Erico Navazo y Manuel Espejo; la arquitecta e interiorista de origen italiano Teresa Sapey; el arquitecto e interiorista Nacho García Vinuesa; el ingeniero en edificación e interiorista Sigfrido Serra; el artista y diseñador Jaime Hayón; el paisajista Fernando Martos; la muralista Johina García-Concheso; y la influencer experta en temas de orden y limpieza Begoña Pérez, La Ordenatriz.