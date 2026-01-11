'MasterChef' estrena 2026 con novedades

2026 llega a ‘MasterChef’ con grandes novedades. Tras 13 años en antena y 38 ediciones de éxito emitidas ya, el talent culinario producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia) inicia una nueva etapa incorporando a su jurado a la creadora de contenidos Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha. A partir de ahora Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Delicious Martha, una de las creadoras digitales más influyentes y valoradas en el universo gastro de nuestro país, se encargarán de asesorar, catar, evaluar y compartir sus conocimientos con los aspirantes de ‘MasterChef 14’, que inicia ahora sus grabaciones.

En todos estos años ‘MasterChef’ ha ofrecido momentos únicos que ya son historia de la televisión en nuestro país. De cara a su edición número 14, con el jurado formado por Pepe, Jordi y Delicious Martha, el formato inicia una nueva era reforzando aún más su conexión con el mundo digital (la comunidad MasterChef supera ya los cinco millones de followers en digital) y apostando cada vez más por nuevas formas de disfrutar de la gastronomía también a través de las redes sociales.

Por su parte, tras firmar una trayectoria de éxito durante más de una década como jurado de ‘MasterChef’, la empresaria Samantha Vallejo-Nágera tendrá nuevas iniciativas en el audiovisual y proyectos relacionados con gastronomía y lifestyle, además de seguir con sus negocios de hostelería.

@DeliciousMartha: compromiso foodie, en digital, al alcance de todos La creadora de contenido Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha (IG @deliciousmartha, 2 millones de followers), estudió Publicidad y Relaciones Públicas, aunque decidió dar un giro a su vida para unir sus dos grandes pasiones: la comunicación y la gastronomía. Así nació su blog Delicious Martha, un proyecto que ese mismo año se consolidó con el reconocimiento de Bloguera de Oro otorgado por Canal Cocina. Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha Jon Imanol Reino RTVE Autodidacta en la cocina y en constante búsqueda de nuevos sabores, recetas e ingredientes, Marta siempre persigue nuevos retos con los que aprender y seguir creciendo. Afirma que, para ella, “la gastronomía une a las personas y traspasa fronteras. Soy una fiel defensora de que la comida entra por los ojos y debe hacerte disfrutar y vivir una experiencia para que sea realmente buena”. Su estilo homemade se caracteriza por crear recetas accesibles, saludables, deliciosas y atractivas para todos los paladares, posicionándose como uno de los nombres imprescindibles de la gastronomía digital en España. Embajadora de varias marcas del sector de la alimentación, colabora en distintos medios de comunicación y crea contenido para distintas plataformas gastronómicas. En diciembre de 2025 fue galardonada con dos premios Yummy, en las categorías de Postres y Premio Honorífico.