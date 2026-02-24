Un postre de casquería: el reto al que se enfrentan esta semana los aspirantes de 'Top Chef: Dulces y Famosos'
- Los participantes deberán reproducir en directo las elaboraciones de los jueces
- Miércoles 25 de febrero, después de ‘La Revuelta’ en La 1 y en RTVE Play
En el programa de esta semana, los concursantes de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’ deberán afrontar un reto que les dejará boquiabiertos: elaborar un postre de casquería. Además, los jueces Osvaldo Gross y Eva Arguiñano se pondrán manos a la obra y cocinarán en directo para que los participantes sigan sus pasos.
El programa de repostería de La 1 presenta estos nuevos retos después de que en su entrega anterior Eva Isanta fuera expulsada tras no superar la prueba a la que se enfrentó con Luis Merlo: elaborar una tarta de queso. Desirée Vila fue nombrada pastelera top chef de la semana por “su incansable trabajo”, tal y como destacó el jurado.
Repostería a base de casquería
La competición dará un triple salto en dificultad, porque los aspirantes a mejor pastelero de España deberán preparar un postre elaborado con casquería, un reto tan arriesgado como inesperado. Una combinación de técnica, creatividad y valentía marcará una jornada decisiva en la que cualquier error podrá tener consecuencias fatales para los concursantes.
Reproducir los postres de los jueces
Además, habrá una prueba que determinará la precision y la capacidad de observación de cada uno de los concursantes de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’. Dos de los jueces se colocarán frente a los fogones para cocinar en directo, obligando a los aspirantes a seguir cada uno de los pasos de la receta y reproducir sus platos con exactitud.
Así es ‘Top Chef: Dulces y Famosos’
Presentado por Paula Vázquez, ‘Top Chef: Dulces y Famosos’ pone a prueba las habilidades de repostería de 16 celebrities: Belén Esteban, Benita Castejón, Luis Merlo, Eva Isanta, Mariano Peña, Nicolás Coronado, Alejandro Vergara, Ivana Rodríguez, Marina Castaño, Desirée Vila, Tote Fernández, Roi Méndez, Natalia Rodríguez, Samantha Ballentines, Ana Morgade y Alejandra Osborne.
Todas sus creaciones son valoradas por el jurado, formado por Paco Roncero, galardonado con dos estrellas Michelin y reconocido por su innovación en la cocina española; Eva Arguiñano, repostera muy conocida en televisión; y el célebre pastelero argentino Osvaldo Gross.