Un postre de casquería: el reto al que se enfrentan esta semana los aspirantes de 'Top Chef: Dulces y Famosos'

En el programa de esta semana, los concursantes de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’ deberán afrontar un reto que les dejará boquiabiertos: elaborar un postre de casquería. Además, los jueces Osvaldo Gross y Eva Arguiñano se pondrán manos a la obra y cocinarán en directo para que los participantes sigan sus pasos.

El programa de repostería de La 1 presenta estos nuevos retos después de que en su entrega anterior Eva Isanta fuera expulsada tras no superar la prueba a la que se enfrentó con Luis Merlo: elaborar una tarta de queso. Desirée Vila fue nombrada pastelera top chef de la semana por “su incansable trabajo”, tal y como destacó el jurado.

Repostería a base de casquería La competición dará un triple salto en dificultad, porque los aspirantes a mejor pastelero de España deberán preparar un postre elaborado con casquería, un reto tan arriesgado como inesperado. Una combinación de técnica, creatividad y valentía marcará una jornada decisiva en la que cualquier error podrá tener consecuencias fatales para los concursantes.

Reproducir los postres de los jueces Además, habrá una prueba que determinará la precision y la capacidad de observación de cada uno de los concursantes de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’. Dos de los jueces se colocarán frente a los fogones para cocinar en directo, obligando a los aspirantes a seguir cada uno de los pasos de la receta y reproducir sus platos con exactitud.