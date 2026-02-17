Una misteriosa caja negra, protagonista del segundo programa de 'Top Chef: Dulces y Famosos'
- Además, tendrán que elaborar los mejores pestiños para defender la cocina de toda la vida
- Miércoles 18 de febrero, después de ‘La Revuelta’ en La 1 y en RTVE Play
En el segundo programa de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’, los concursantes deberán afrontar una exigencia cada vez mayor. Será una noche cargada de emoción, tradición y sorpresas, como la misteriosa aparición de una caja negra que se convertirá en la protagonista absoluta.
Al final todas las pruebas, tras una dura deliberación del jurado, uno de los concursantes será expulsado del concurso. El domingo, Marina Castaño fue la primera eliminada de esta edición, tras un duelo con Luis Merlo con una tarta de merengue. Natalia Rodríguez se alzó con el título de Pastelera Top de la Semana, otorgado por el jurado, que destacó su implicación y rápida evolución en el primer programa.
Unos pestiños y una misteriosa caja negra
En el próximo programa, la visita de tres señoras de pueblo dispuestas a defender la cocina de toda la vida con una receta clásica de pestiños sorprenderá a los participantes. Tendrán que poner todo su empeño en un reto en el que el jurado no solo valorará la técnica y el sabor, sino también el respeto a la tradición y la memoria culinaria.
En medio de la competición, la aparición de una misteriosa caja negra en las cocinas de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’ provocará un giro de guion. Ninguno de los concursantes podrá ver qué postre hay en su interior, y deberán enfrentarse a un nuevo desafío culinario: adivinarlo solamente a través del tacto, sabor y olor y replicarlo.
Así es ‘Top Chef: Dulces y Famosos’
Presentado por Paula Vázquez, ‘Top Chef: Dulces y Famosos’ pone a prueba la capacidad y la habilidad con la repostería de 16 celebrities: Belén Esteban, Benita Castejón, Luis Merlo, Eva Isanta, Mariano Peña, Nicolás Coronado, Alejandro Vergara, Ivana Rodríguez, Marina Castaño, Desirée Vila, Tote Fernández, Roi Méndez, Natalia Rodríguez, Samantha Ballentines, Ana Morgade y Alejandra Osborne.
Todas sus creaciones son valoradas por el jurado, formado por Paco Roncero, galardonado con dos estrellas Michelin y reconocido por su innovación en la cocina española; Eva Arguiñano, repostera muy conocida en televisión; y el célebre pastelero argentino Osvaldo Gross.