Una misteriosa caja negra, protagonista del segundo programa de 'Top Chef: Dulces y Famosos'

En el segundo programa de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’, los concursantes deberán afrontar una exigencia cada vez mayor. Será una noche cargada de emoción, tradición y sorpresas, como la misteriosa aparición de una caja negra que se convertirá en la protagonista absoluta.

Al final todas las pruebas, tras una dura deliberación del jurado, uno de los concursantes será expulsado del concurso. El domingo, Marina Castaño fue la primera eliminada de esta edición, tras un duelo con Luis Merlo con una tarta de merengue. Natalia Rodríguez se alzó con el título de Pastelera Top de la Semana, otorgado por el jurado, que destacó su implicación y rápida evolución en el primer programa.

Natalia Rodríguez, Pastelera Top de la semana

Unos pestiños y una misteriosa caja negra En el próximo programa, la visita de tres señoras de pueblo dispuestas a defender la cocina de toda la vida con una receta clásica de pestiños sorprenderá a los participantes. Tendrán que poner todo su empeño en un reto en el que el jurado no solo valorará la técnica y el sabor, sino también el respeto a la tradición y la memoria culinaria. En medio de la competición, la aparición de una misteriosa caja negra en las cocinas de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’ provocará un giro de guion. Ninguno de los concursantes podrá ver qué postre hay en su interior, y deberán enfrentarse a un nuevo desafío culinario: adivinarlo solamente a través del tacto, sabor y olor y replicarlo. Jurado de Top Chef: 'Dulces y Famosos'