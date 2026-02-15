Tony Grox & LUCYCALYS triunfan con 'T AMARÉ' y alzan la Sirenita de Oro del Benidorm Fest 2026

El Benidorm Fest 2026llegó este sábado a su fin, con una gala en la que Tony Grox & LUCYCALYS se coronaron como ganadores con 166 puntos. El jurado profesional les otorgó también el Premio Univisión y dio a ASHA el Premio Spotify, en una noche de San Valentín que fue toda una declaración de amor a la música y la cultural y en la que el Benidorm Fest confirmó su continuidad para el año que viene.

La audiencia avala esa continuidad. La final del Benidorm Fest 2026 fue lo más visto del día y líder de su franja, con una ventaja de 3.1 puntos respecto a la siguiente opción. Reunió a una media de 1.085.000 seguidores, un 12,1% de cuota y 4.134.000 espectadores únicos. Fue líder en todos los públicos de 4 a 64 años, con grandes datos entre los jóvenes: 19,3% de 4 a 12 años; 21% de 13 a 24; y 28,4% de 25 a 44 años.

Las tres galas del Benidorm Fest 2026 promedian un 11,5% de cuota, 945.000 espectadores y más de ocho millones de contactos.

Asha, con el premio Spotify RTVE/Raúl Tejedor Raúl Tejedor

A lo largo de esta semana y hasta las las 8 de la mañana de hoy, el Benidorm Fest 2026 acumula más de 25 millones de visualizaciones y 508.000 interacciones en la redes sociales de RTVE. #BenidormFestFinal sigue siendo tendencia número 1 en X, junto a muchos de los nombres de los artistas de esta edición y artistas invitadas en la gala de anoche.

“TVE se confirma como La Casa de la Música con este festival, que es una marca con plena autonomía y solidez para el mundo de la música y la cultura” y que “continuará el año que viene en esta ciudad con la misma ilusión y con el amor que esta casa siente por la música”, señaló Sergio Calderón, director de TVE.

Doble triunfo para Tony Grox & LUCYCALYS Tony Grox & LUCYCALYS asumieron a la perfección la responsabilidad de cerrar la tanda de actuaciones con su celebrada ‘T AMARÉ’. Consiguieron alzarse con la Sirenita de Oro y un premio de 150.000 euros, 100.000 para el propio artista y 50.000 para los autores. Foto de familia con los ganadores Además, el Premio Univisión del jurado profesional también recayó en su propuesta. Recogieron el trofeo de manos de Ignacio Meyer, presidente de Univisión Networks Group. Tendrán la oportunidad de hacer una gira promocional en TelevisaUnivision y grabarán un nuevo single junto a un productor de la industria latina. Al entregar el galardón, Meyer destacó la calidad de todos los participantes y el “altísimo nivel”. María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, hizo balance de la final antes de recibir a los artistas ganadores: “Una noche mágica y el reencuentro de la gran familia del Benidorm Fest, con la presencia de todos sus ganadores”. “Ha sido una carta de amor para todos los que aman el festival”, añadió César Vallejo, director del Benidorm Fest, que también destacó el trabajo de Sergio Jaen y Borja Rueda: “Lo que hemos visto es asombroso”. Rueda de prensa tras la final LUCYCALYS rompió a llorar de emoción durante la rueda de prensa posterior, incapaz de articular palabra: “No puedo hablar, estoy en otro mundo. No asimilamos todavía ninguno de los dos premios”. “Es una gran oportunidad para seguir creciendo” añadió Tony Grox, que elogió a su compañera: “Tiene un talentazo”. Los artistas anunciaron que seguirán colaborando juntos tras vencer en el festival y que ya se encuentran trabajando en nuevos proyectos.

ASHA, Premio Spotify El otro de los premios del jurado profesional recayó en ASHA, que volvió a poner la nota de color a bordo de un vagón de tren con ‘Turista’. La artista recibió el Premio Spotify de manos de Melani Parejo, directora de música para Sur y Este de Europa de la plataforma, que destacó “que el Benidorm Fest amplía miras con estos nuevos premios”. Viajará a Estocolmo para disfrutar de una sesión en los estudios de Spotify. En la rueda de prensa posterior a la gala ASHA se mostró “muy contenta de poder compartir el triunfo con mis compañeros Tony Grox & LUCYCALYS”. Los premiados anoche en Benidorm RTVE/Raúl Tejedor RTVE/Raúl Tejedor

Desglose de las puntuaciones El jurado profesional valoró con 92 puntos a ASHA, 82 puntos a Tony Grox & LUCYCALYS, 71 puntos a Izan Llunas, 70 puntos Miranda! & bailamamá, 65 puntos a The Quinquis, 52 puntos a Rosalinda Galán, 51 puntos a KITAI, 40 puntos a Dani J, 30 puntos a María León ft. Julia Medina y 24 puntos a MAYO, 24 puntos a Kenneth y 23 puntos a Mikel Herzog Jr. El voto demoscópico otorgó 48 puntos a Izan Llunas, 44 puntos a Rosalinda Galán, 40 puntos a Mikel Herzog Jr., 36 puntos a Tony Grox & LUCYCALYS, 32 puntos a Dani J, 28 puntos a ASHA, 24 puntos a María León ft. Julia Medina, 20 puntos a KITAI, 16 puntos a The Quinquis, 12 puntos a Kenneth, 8 puntos a Miranda! & bailamamá y 4 a MAYO. El televoto, que sumó 46.063 votos a través de llamadas, SMS y la app de RTVE Play, otorgó 48 puntos a Tony Grox & LUCYCALYS (11.100 votos), 44 puntos a Rosalinda Galán (8.927 votos), 40 puntos a Miranda! & bailamamá (3.848 votos), 36 puntos a MAYO (3.695 votos), 32 puntos a KITAI (2.842 votos), 28 puntos a María León ft. Julia Medina (2.814), 24 puntos a ASHA (2.369 votos), 20 puntos a Izan Llunas (2.318 votos), 16 puntos a Mikel Herzog Jr. (2.305 votos), 12 puntos a The Quinquis (2.225 votos), 8 puntos a Dani J (2.122 votos) y 4 puntosKenneth (1.498 votos). La suma de estas dos votaciones convirtió a Tony Grox & LUCYCALYS y su canción ‘T AMARÉ’ en ganadores con un total de 166 puntos.