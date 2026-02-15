Tony Grox & LUCYCALYS triunfan con 'T AMARÉ' y alzan la Sirenita de Oro del Benidorm Fest 2026
- Alcanzan un total de 166 puntos y obtienen también el Premio Univisión del jurado profesional
- ASHA se hace con el Premio Spotify del jurado profesional con su canción ‘Turista’
- Sergio Calderón, director de TVE: “El festival continuará el año que viene con la misma ilusión y con el amor que esta casa siente por la música”
- María Eizaguirre, directora de Comunicación: “Ha sido una noche mágica y el reencuentro de la gran familia del Benidorm Fest”
- César Vallejo, director del Benidorm Fest: “Esta final ha sido mi carta de amor a todos los que aman el festival”
- Líder y lo más visto del día: 12,1% de cuota y 4.134.000 contactos. Líder en todos los públicos de 4 a 64 años
- El Benidorm Fest 2026 logra más de 25 millones de visualizaciones y 508.000 interacciones en redes sociales y es tendencia nº 1
El Benidorm Fest 2026llegó este sábado a su fin, con una gala en la que Tony Grox & LUCYCALYS se coronaron como ganadores con 166 puntos. El jurado profesional les otorgó también el Premio Univisión y dio a ASHA el Premio Spotify, en una noche de San Valentín que fue toda una declaración de amor a la música y la cultural y en la que el Benidorm Fest confirmó su continuidad para el año que viene.
La audiencia avala esa continuidad. La final del Benidorm Fest 2026 fue lo más visto del día y líder de su franja, con una ventaja de 3.1 puntos respecto a la siguiente opción. Reunió a una media de 1.085.000 seguidores, un 12,1% de cuota y 4.134.000 espectadores únicos. Fue líder en todos los públicos de 4 a 64 años, con grandes datos entre los jóvenes: 19,3% de 4 a 12 años; 21% de 13 a 24; y 28,4% de 25 a 44 años.
Las tres galas del Benidorm Fest 2026 promedian un 11,5% de cuota, 945.000 espectadores y más de ocho millones de contactos.
A lo largo de esta semana y hasta las las 8 de la mañana de hoy, el Benidorm Fest 2026 acumula más de 25 millones de visualizaciones y 508.000 interacciones en la redes sociales de RTVE. #BenidormFestFinal sigue siendo tendencia número 1 en X, junto a muchos de los nombres de los artistas de esta edición y artistas invitadas en la gala de anoche.
“TVE se confirma como La Casa de la Música con este festival, que es una marca con plena autonomía y solidez para el mundo de la música y la cultura” y que “continuará el año que viene en esta ciudad con la misma ilusión y con el amor que esta casa siente por la música”, señaló Sergio Calderón, director de TVE.
Doble triunfo para Tony Grox & LUCYCALYS
Tony Grox & LUCYCALYS asumieron a la perfección la responsabilidad de cerrar la tanda de actuaciones con su celebrada ‘T AMARÉ’. Consiguieron alzarse con la Sirenita de Oro y un premio de 150.000 euros, 100.000 para el propio artista y 50.000 para los autores.
Además, el Premio Univisión del jurado profesional también recayó en su propuesta. Recogieron el trofeo de manos de Ignacio Meyer, presidente de Univisión Networks Group. Tendrán la oportunidad de hacer una gira promocional en TelevisaUnivision y grabarán un nuevo single junto a un productor de la industria latina. Al entregar el galardón, Meyer destacó la calidad de todos los participantes y el “altísimo nivel”.
María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, hizo balance de la final antes de recibir a los artistas ganadores: “Una noche mágica y el reencuentro de la gran familia del Benidorm Fest, con la presencia de todos sus ganadores”. “Ha sido una carta de amor para todos los que aman el festival”, añadió César Vallejo, director del Benidorm Fest, que también destacó el trabajo de Sergio Jaen y Borja Rueda: “Lo que hemos visto es asombroso”.
LUCYCALYS rompió a llorar de emoción durante la rueda de prensa posterior, incapaz de articular palabra: “No puedo hablar, estoy en otro mundo. No asimilamos todavía ninguno de los dos premios”. “Es una gran oportunidad para seguir creciendo” añadió Tony Grox, que elogió a su compañera: “Tiene un talentazo”. Los artistas anunciaron que seguirán colaborando juntos tras vencer en el festival y que ya se encuentran trabajando en nuevos proyectos.
ASHA, Premio Spotify
El otro de los premios del jurado profesional recayó en ASHA, que volvió a poner la nota de color a bordo de un vagón de tren con ‘Turista’. La artista recibió el Premio Spotify de manos de Melani Parejo, directora de música para Sur y Este de Europa de la plataforma, que destacó “que el Benidorm Fest amplía miras con estos nuevos premios”. Viajará a Estocolmo para disfrutar de una sesión en los estudios de Spotify. En la rueda de prensa posterior a la gala ASHA se mostró “muy contenta de poder compartir el triunfo con mis compañeros Tony Grox & LUCYCALYS”.
Desglose de las puntuaciones
El jurado profesional valoró con 92 puntos a ASHA, 82 puntos a Tony Grox & LUCYCALYS, 71 puntos a Izan Llunas, 70 puntos Miranda! & bailamamá, 65 puntos a The Quinquis, 52 puntos a Rosalinda Galán, 51 puntos a KITAI, 40 puntos a Dani J, 30 puntos a María León ft. Julia Medina y 24 puntos a MAYO, 24 puntos a Kenneth y 23 puntos a Mikel Herzog Jr.
El voto demoscópico otorgó 48 puntos a Izan Llunas, 44 puntos a Rosalinda Galán, 40 puntos a Mikel Herzog Jr., 36 puntos a Tony Grox & LUCYCALYS, 32 puntos a Dani J, 28 puntos a ASHA, 24 puntos a María León ft. Julia Medina, 20 puntos a KITAI, 16 puntos a The Quinquis, 12 puntos a Kenneth, 8 puntos a Miranda! & bailamamá y 4 a MAYO.
El televoto, que sumó 46.063 votos a través de llamadas, SMS y la app de RTVE Play, otorgó 48 puntos a Tony Grox & LUCYCALYS (11.100 votos), 44 puntos a Rosalinda Galán (8.927 votos), 40 puntos a Miranda! & bailamamá (3.848 votos), 36 puntos a MAYO (3.695 votos), 32 puntos a KITAI (2.842 votos), 28 puntos a María León ft. Julia Medina (2.814), 24 puntos a ASHA (2.369 votos), 20 puntos a Izan Llunas (2.318 votos), 16 puntos a Mikel Herzog Jr. (2.305 votos), 12 puntos a The Quinquis (2.225 votos), 8 puntos a Dani J (2.122 votos) y 4 puntosKenneth (1.498 votos).
La suma de estas dos votaciones convirtió a Tony Grox & LUCYCALYS y su canción ‘T AMARÉ’ en ganadores con un total de 166 puntos.
Una gala final con sabor a nostalgia
Lalachus se sumó en la gala final al equipo de presentadores liderado por Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand. Los cuatro dieron paso a la actuación de Melody, que regresó un año después al escenario del Benidorm Fest para interpretar un medley de temas, entre los que incluyó ‘ESA DIVA’, canción con la que venció en la pasada edición.
MAYO abrió la tanda de actuaciones con su conceptual apuesta por el baile en ‘Tócame’. Le siguieron KITAI, llevando el rock al escenario con su tema ‘El Amor Te Da Miedo’. La bachata también tuvo su hueco en la gran final con la actuación de Dani J y ‘Bailándote’. A continuación, The Quinquis dejaron por todo lo alto la cultura callejera de nuestro país y tras ellos, Izan Llunas volvió a potenciar su amplio rango vocal y capacidad para el baile con ‘¿Qué vas a hacer?’.
La propuesta intimista con piano de Mikel Herzog Jr. en ‘Mi Mitad’ volvió a brillar en el escenario, seguida del explosivo dúo de María León ft. Julia Medina con ‘Las Damas y el Vagabundo’, que llenó de brillo el escenario. El turno del folclóre llegó con la actuación de Rosalinda Galán y su ‘Mataora’, que volvió a impresionar al público del Palau. Ya en el tramo final, Kenneth brilló vocalmente en ‘Los Ojos No Mienten’ y Miranda! & bailamamá vovieron a entusiasmar con su derroche de energía pop en ‘Despierto Amándote’.
Finalizadas las actuaciones y abiertas las líneas, varios de los concursantes más recordados del Benidorm Fest se unieron en un Medley Karaoke especial para celebrar los cinco años del festival: las ganadoras Nebulossa con ‘ZORRA’ y Blanca Paloma con ‘Eaea’; Agoney con ‘Quiero arder’; Jorge González con ‘Caliente’; Almácor con ‘Brillos Platino’; Daniela Blasco con ‘UH NANA’; Vicco con ‘Nochentera’; y todos juntos para el final con ‘Eres tú’, tema con el que Mocedades quedó en segunda posición en Eurovisión 1973, sonando en el Palau.
Tras un momento para la nostalgia por los 70 años que celebra Televisión Española, Chanel volvió al escenario del festival para deleitar al público con un medley de temas, entre los que incluyó ‘SloMo’, la canción con la que ganó en 2022.