RTVE presenta 'Top Chef: Dulces y Famosos', con 16 aspirantes a convertirse en el mejor pastelero de España

RTVE presenta ‘Top Chef: Dulces y Famosos’, el nuevo talent culinario presentado por Paula Vázquez, en el que 16 celebrities competirán entre ellos para convertirse en el mejor pastelero. Los concursantes deberán mostrar sus habilidades con la repostería para alcanzar el título de primer Top Chef pastelero de España y un premio de 100.000 euros que destinará a la ONG de su elección.

Belén Esteban, Luis Merlo, Eva Isanta, Ivana Rodríguez, Mariano Peña, Marina Castaño, Desirée Vila, Tote Fernández, Natalia Rodríguez, Samantha Ballentines, Roi Méndez, Alejandro Vergara, Nicolás Coronado, Benita Castejón, Ana Morgade y Alejandra Osborne forman el casting.

Producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, el programa se ha presentado este miércoles en un acto conducido por María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, que ha destacado que se trata de “un maravillosa aventura, con un casting estupendo”. “Nos toca revolucionar el mundo de la repostería, y contaremos con 16 concursantes. Seguimos apostando por el entretenimiento”, ha añadido. Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos, ha añadido que “los talents culinarios tienen tradición en RTVE y este año queríamos hacer algo diferente con un nuevo formato, que en España nunca se había hecho con dulces. Es muy dinámico y divertido”.

Edi Walter, CEO de BOXFISH, ha afirmado que “lo dulce contagia y agrada” y que “el programa tiene unos desafíos super divertidos; unos concursantes súper competitivos; y muchas sorpresas: los concursantes no saben lo que se van a encontrar en la prueba siguiente”. Algo a lo que Fernando Eiras, director del talent, ha añadido que “ni los propios concursantes sabían que eran tan competitivos”.

El acto también ha contado con la presencia de la presentadora, el jurado y los participantes. Paula Vázquez ha destacado un casting en el que “ha habido mucha quimica y canalleo”, mientras que Eva Arguiñano lo ha definido como “el pastel perfecto”. “Han sido muy generosos y lo han dado todo: horas, juego…”, ha añadido.

Por su parte, Osvaldo Gros ha confesado que se tuvo que “resetear para no buscar la perfección en la pastelería”. “Son un grupo malo que se va consolidando”, ha confesado. Paco Roncero se mostrado de acuerdo: “Lo han hecho muy bien, pero creo que lo pueden hacer mejor, lo estamos pasando muy bien y eso se nota, ellos entran en nuestro juego”.

Paula Vázquez, junto al jurado de 'Top Chef: Dulces y Famosos' RTVE

Jueces e invitados con renombre Paula Vázquez presentará el formato en un plató espectacular dividido entre las cocinas, donde los participantes elaborarán los postres, y un salón donde establecerán estrategias y seguirán el cocinado de otros compañeros. Junto a ella, tres jueces valorarán el sabor, la técnica y la presentación de cada creación y, además, también cocinarán: Paco Roncero, galardonado con dos estrellas Michelin y reconocido por su innovación en la cocina española; Eva Arguiñano, célebre repostera, conocida en televisión por su cercanía y empatía; y el célebre pastelero argentino Osvaldo Gross. Por las cocinas de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’ también pasarán otros prestigiosos profesionales para retar a los concursantes con postres sorprendentes, como Joseba Arguiñano, Fátima Gismero, Saray Ruiz, Raúl Bernal, Javier Estévez, Miquel Guarro o Tian Lu. También visitarán el plató otros rostros conocidos, como Chenoa junto con los perros en adopción de ‘Dog House’, la escritora Isabel Pérez, la cantante Toñi Salazar o la influencer gastronómica Boukie. Además, una pareja de novios pondrá en manos de los 16 concursantes la elaboración de la tarta de su boda. Presentación de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’ RTVE

Cuatro pruebas determinantes para elegir al ganador En cada programa habrá cuatro pruebas donde deberán preparar desde postres clásicos, otros regionales o algunos más sorprendentes, como los realizados con casquería. Un concursante será coronado como Pastelero Top de la semana, lo que le otorga un comodín que le dará el control del juego en el siguiente programa. Y en cada entrega, se eliminará a un participante. Todas las pruebas tendrán un componente de sorpresa y novedad que mantendrá a los concursantes y espectadores en tensión. En ‘Todos contra todos’, los concursantes competirán individualmente. El mejor obtendrá un privilegio y el peor, un castigo en ese mismo capítulo. En ‘Batalla de equipos’, donde jugarán por parejas o tríos, algunos se salvarán hasta el próximo programa y verán a sus compañeros disputar su permanencia desde el salón. Los que no superen esta prueba pasarán a la ‘Prueba de Salvación’, que les permitirá seguir en el siguiente programa o ir a la definitiva ‘Prueba de Fuego’, un último reto en el que los concursantes se juegan su continuidad o su expulsión. Habrá otros desafíos, como ‘La caja negra’, una prueba especial del formato internacional que aparecerá por sorpresa cuando los concursantes menos se lo esperen. En ella, las celebrities se introducirán en una enorme caja sin luz en la que se esconde el postre de un afamado chef y que deberán replicar sin verlo. Solo contarán con su olfato, su tacto y su gusto. Rueda de prensa de presentación RTVE