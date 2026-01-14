RTVE presenta 'Top Chef: Dulces y Famosos', con 16 aspirantes a convertirse en el mejor pastelero de España
- Belén Esteban, Luis Merlo, Eva Isanta, Ivana Rodríguez, Mariano Peña, Marina Castaño, Desirée Vila, Tote Fernández, Natalia Rodríguez, Samantha Ballentines, Roi Méndez, Alejandro Vergara, Nicolás Coronado, Benita Castejón, Ana Morgade y Alejandra Osborne
- Presentado por Paula Vázquez, con el cocinero Paco Roncero, la repostera Eva Arguiñano y el pastelero Osvaldo Gross como jueces
RTVE presenta ‘Top Chef: Dulces y Famosos’, el nuevo talent culinario presentado por Paula Vázquez, en el que 16 celebrities competirán entre ellos para convertirse en el mejor pastelero. Los concursantes deberán mostrar sus habilidades con la repostería para alcanzar el título de primer Top Chef pastelero de España y un premio de 100.000 euros que destinará a la ONG de su elección.
Producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, el programa se ha presentado este miércoles en un acto conducido por María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, que ha destacado que se trata de “un maravillosa aventura, con un casting estupendo”. “Nos toca revolucionar el mundo de la repostería, y contaremos con 16 concursantes. Seguimos apostando por el entretenimiento”, ha añadido. Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos, ha añadido que “los talents culinarios tienen tradición en RTVE y este año queríamos hacer algo diferente con un nuevo formato, que en España nunca se había hecho con dulces. Es muy dinámico y divertido”.
Edi Walter, CEO de BOXFISH, ha afirmado que “lo dulce contagia y agrada” y que “el programa tiene unos desafíos super divertidos; unos concursantes súper competitivos; y muchas sorpresas: los concursantes no saben lo que se van a encontrar en la prueba siguiente”. Algo a lo que Fernando Eiras, director del talent, ha añadido que “ni los propios concursantes sabían que eran tan competitivos”.
El acto también ha contado con la presencia de la presentadora, el jurado y los participantes. Paula Vázquez ha destacado un casting en el que “ha habido mucha quimica y canalleo”, mientras que Eva Arguiñano lo ha definido como “el pastel perfecto”. “Han sido muy generosos y lo han dado todo: horas, juego…”, ha añadido.
Por su parte, Osvaldo Gros ha confesado que se tuvo que “resetear para no buscar la perfección en la pastelería”. “Son un grupo malo que se va consolidando”, ha confesado. Paco Roncero se mostrado de acuerdo: “Lo han hecho muy bien, pero creo que lo pueden hacer mejor, lo estamos pasando muy bien y eso se nota, ellos entran en nuestro juego”.
Jueces e invitados con renombre
Paula Vázquez presentará el formato en un plató espectacular dividido entre las cocinas, donde los participantes elaborarán los postres, y un salón donde establecerán estrategias y seguirán el cocinado de otros compañeros.
Junto a ella, tres jueces valorarán el sabor, la técnica y la presentación de cada creación y, además, también cocinarán: Paco Roncero, galardonado con dos estrellas Michelin y reconocido por su innovación en la cocina española; Eva Arguiñano, célebre repostera, conocida en televisión por su cercanía y empatía; y el célebre pastelero argentino Osvaldo Gross.
Por las cocinas de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’ también pasarán otros prestigiosos profesionales para retar a los concursantes con postres sorprendentes, como Joseba Arguiñano, Fátima Gismero, Saray Ruiz, Raúl Bernal, Javier Estévez, Miquel Guarro o Tian Lu.
También visitarán el plató otros rostros conocidos, como Chenoa junto con los perros en adopción de ‘Dog House’, la escritora Isabel Pérez, la cantante Toñi Salazar o la influencer gastronómica Boukie. Además, una pareja de novios pondrá en manos de los 16 concursantes la elaboración de la tarta de su boda.
Cuatro pruebas determinantes para elegir al ganador
En cada programa habrá cuatro pruebas donde deberán preparar desde postres clásicos, otros regionales o algunos más sorprendentes, como los realizados con casquería. Un concursante será coronado como Pastelero Top de la semana, lo que le otorga un comodín que le dará el control del juego en el siguiente programa. Y en cada entrega, se eliminará a un participante.
Todas las pruebas tendrán un componente de sorpresa y novedad que mantendrá a los concursantes y espectadores en tensión.
En ‘Todos contra todos’, los concursantes competirán individualmente. El mejor obtendrá un privilegio y el peor, un castigo en ese mismo capítulo. En ‘Batalla de equipos’, donde jugarán por parejas o tríos, algunos se salvarán hasta el próximo programa y verán a sus compañeros disputar su permanencia desde el salón. Los que no superen esta prueba pasarán a la ‘Prueba de Salvación’, que les permitirá seguir en el siguiente programa o ir a la definitiva ‘Prueba de Fuego’, un último reto en el que los concursantes se juegan su continuidad o su expulsión.
Habrá otros desafíos, como ‘La caja negra’, una prueba especial del formato internacional que aparecerá por sorpresa cuando los concursantes menos se lo esperen. En ella, las celebrities se introducirán en una enorme caja sin luz en la que se esconde el postre de un afamado chef y que deberán replicar sin verlo. Solo contarán con su olfato, su tacto y su gusto.
Un programa de éxito internacional
‘Top Chef: dulces y famosos’ es la versión española del programa culinario de éxito internacional ‘Top Chef VIP Just Desserts’, estrenado en Bravo en 2006, ganador de dos premios Emmy® y producido por Magical Elves Productions. En sus 22 temporadas ha recibido a más de 100 chefs con estrellas y ha viajado por todo el mundo con exitosas versiones en Canadá, Francia, Oriente Medio, México, Italia o Sudáfrica.
El formato es licenciado a nivel mundial por NBCUniversal Formats, una división de Universal Studio Group, y es una de sus marcas más exitosas, con 30 adaptaciones internacionales hasta la fecha y una amplia gama de spin-offs: ‘Top Chef VIP’, con tres temporadas en Chile y cuatro de su versión en español en Telemundo; ‘Top Chef Junior’ en Panamá; y ahora ‘Top Chef VIP: Just Desserts’ en España como Top Chef, Dulces y famosos, tras el éxito de las versiones de anónimos en Suecia y Tailandia.
‘Top Chef: Dulces y Famosos’ cuenta con el patrocinio de Electrodomésticos Bosch, Zúrich Seguros y Royal.