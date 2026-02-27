RTVE celebra el Día de Andalucía desde Sevilla

El 28 de febrero se celebra el Día de Andalucía, que podrá vivirse en toda España y en el mundo través de RTVE. Los servicios informativos realizarán un especial en directo desde Sevilla, para ofrecer los actos institucionales del Parlamento andaluz y del Teatro de la Maestranza, así como una amplia radiografía de toda la Comunidad Autónoma. ‘D Corazón’ continuará la celebración siguiendo la entrega de distinciones y medallas de Andalucía desde Sevilla.

Especial informativo

Pepa Bueno conducirá este especial, junto a Laura Clavero, jefa de Informativos de RTVE en Andalucía, desde un set situado junto al Parlamento regional, por el que pasarán autoridades y personalidades andaluzas. La audiencia podrá seguir en directo el discurso del presidente autonómico, Juan Manuel Moreno Bonilla, y entrevistas a Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias; María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno; Antonio Maíllo, coordinador general de Izquiera Unida, o Manuel Gavira, portavoz de Vox en Andalucía.

Un amplio equipo de profesionales del Centro Territorial de RTVE en Andalucía participará con varios puntos de directo en la Comunidad que han sido foco informativos a nivel nacional en este inicio de año. Estarán en Grazalema, municipio gaditano que tuvo que ser desalojado por el tren de borrascas; y en Adamuz, el pueblo cordobés que socorrió a las víctimas del accidente de tren que causó 46 muertos el 18 de enero. También en Sevilla, con cuatro directos desde el Parlamento andaluz y desde el Teatro de la Maestranza, donde se entregarán las medallas y los títulos de hijo predilecto de Andalucía, que este año recaen en el cantante Manuel Carrasco y la actriz y cineasta Paz Vega, que también pasarán por los micrófonos de RTVE.

Todo acompañado por reportajes y expertos que analizarán la actualidad andaluza en dos mesas de análisis: una de ellas con Javier Aroca, Isabel Morillo, Lourdes Lucio y Pablo Montesinos, y otra con Juanma Marqués, Ángel Munárriz, Juanlu Sánchez e Inma Jiménez.

Además, RTVE Andalucía celebrará que desde este mismo sábado, 28 de febrero, tiene la capacidad técnica para hacer desconexiones territoriales en La 2. Un primer paso para la conversión progresiva del Centro Territorial andaluz en Centro de Producción.

Una celebración en torno al legado histórico, el futuro, las gentes o la cultura andaluzas, de cuyos momentos más destacados también se informará en los Telediarios, Canal 24 horas, informativos y boletines de RNE, el portal RTVE Noticias y las redes sociales de la Corporación.