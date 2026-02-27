RTVE crea con IA el buscador de documentos desclasificados del 23-F

RTVE refuerza su compromiso con el servicio público poniendo a disposición de todos los ciudadanos el gran buscador de los documentos desclasificados del 23-F. En tiempo récord y gracias a la Inteligencia Artificial, bajo continua supervisión humana, la Corporación ha transformado una herramienta tecnológica concebida inicialmente para uso interno en un recurso al servicio de toda la ciudadanía. Un buscador para bucear entre cientos de páginas, publicadas por el Gobierno de España.

La Dirección de Contenidos Digitales de los Servicios Informativos de RTVE y el Departamento de Sistemas e Innovación han desarrollado internamente una herramienta de alto valor tecnológico que permite ordenar, buscar y comprender una documentación compleja.

Una herramienta de servicio público Con esta iniciativa, RTVE da un paso más en su misión: ofrecer contexto, rigor y acceso a la información relevante para investigadores, estudiantes, periodistas y ciudadanos. Además de informar de un episodio clave de nuestra historia reciente, esta solución tecnológica facilita el acceso directo a las fuentes, fortaleciendo la transparencia y la memoria democrática. La desclasificación de documentos del 23F ha supuesto un hito periodístico que desde RTVE se ha afrontado con la participación de equipos multidisciplinares compuestos por periodistas, ingenieros, matemáticos, documentalistas, diseñadores, desarrolladores y maquetadores.

Tecnología con factor humano Los esfuerzos iniciales se orientaron a resolver la pulsión de la actualidad, con el esfuerzo conjunto de una veintena redactores de RTVE Noticias, TVE y RNE, encargados de analizar todos los documentos disponibles.Después comenzó un procedimiento de descarga, captura y procesamiento de texto con IA para alimentar una herramienta de búsqueda masiva. Con esta información se construyó una base de datos estructurada, que permite localizar información clave en cuestión de segundos sin necesidad de revisar manualmente cientos de páginas. Una herramienta que ha servido para encontrar historias que, con la revisión periodística posterior, alimentaron de contenidos las emisiones de TVE, RNE y RTVE Noticias. Una vez cubierto con éxito este primer objetivo, la Dirección de Contenidos Digitales Informativos de RTVE ha querido ir más allá en su misión de servicio público poniendo esta herramienta a disposición de la ciudadanía para que periodistas, investigadores o cualquier persona interesada pueda acceder de manera ágil a la información. Para ello, el equipo de Sistemas e Innovación de RTVE ha continuado añadiendo funcionalidades al buscador e incorporando las correcciones de los redactores que la usaron de manera interna, para que la interfaz sea intuitiva, y su uso fluido. De este modo, el buscador de documentos del 23F desarrollado por RTVE es una herramienta sencilla de manejar, en la que el usuario puede ver cada documento con su archivo original, el texto transcrito, un resumen automático y palabras clave como nombres propios o lugares. Todo pensado para facilitar la búsqueda y análisis de estos documentos que ayudan a entender lo ocurrido durante uno de los momentos más importantes de la entonces incipiente democracia española.