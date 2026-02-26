RTVE, finalista en dos categorías de los Premios ASLAN de Transformación Digital en las Administraciones Públicas

RTVE ha sido seleccionada como finalista en dos categorías de los Premios ASLAN de Transformación Digital en las Administraciones Públicas, que se entregarán el próximo 17 de marzo. Este reconocimiento sitúa a la Corporación entre las tres mejores iniciativas del sector público en las áreas del dato y la innovación tecnológica aplicada a la gestión.

En la categoría ‘Gobierno, Analítica, Predicción y Plataformas del Dato’, RTVE ha sido nominada por el proyecto ‘RTVE Grafo: Transformando el conocimiento en experiencia. Transformando los archivos en impacto’. Se trata de una plataforma semántica basada en grafos de conocimiento e inteligencia artificial que convierte más de 50 años de archivo audiovisual en un ecosistema interoperable, accesible y reutilizable. La solución conecta millones de recursos, entidades y relaciones mediante estándares abiertos y ontologías europeas como EBUCorePlus, permitiendo una gestión avanzada del patrimonio audiovisual.

Gracias a esta arquitectura, ‘RTVE Grafo’ mejora de forma sustancial la búsqueda, contextualización, distribución y reutilización de contenidos —tanto históricos como de producción diaria—, facilitando nuevos servicios editoriales y experiencias personalizadas para profesionales y ciudadanía, y posicionando a RTVE como referente en innovación semántica aplicada al sector audiovisual público.