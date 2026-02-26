RTVE, finalista en dos categorías de los Premios ASLAN de Transformación Digital en las Administraciones Públicas
- Por el proyecto ‘RTVE Grafo: Transformando el conocimiento en experiencia. Transformando los archivos en impacto’ (rtve.es/grafo)
- Y también por ‘Transformación de evaluaciones cualitativas en métricas cuantitativas mediante IA en RTVE’
- Los premios se entregarán el martes 17 de marzo
RTVE ha sido seleccionada como finalista en dos categorías de los Premios ASLAN de Transformación Digital en las Administraciones Públicas, que se entregarán el próximo 17 de marzo. Este reconocimiento sitúa a la Corporación entre las tres mejores iniciativas del sector público en las áreas del dato y la innovación tecnológica aplicada a la gestión.
En la categoría ‘Gobierno, Analítica, Predicción y Plataformas del Dato’, RTVE ha sido nominada por el proyecto ‘RTVE Grafo: Transformando el conocimiento en experiencia. Transformando los archivos en impacto’. Se trata de una plataforma semántica basada en grafos de conocimiento e inteligencia artificial que convierte más de 50 años de archivo audiovisual en un ecosistema interoperable, accesible y reutilizable. La solución conecta millones de recursos, entidades y relaciones mediante estándares abiertos y ontologías europeas como EBUCorePlus, permitiendo una gestión avanzada del patrimonio audiovisual.
Gracias a esta arquitectura, ‘RTVE Grafo’ mejora de forma sustancial la búsqueda, contextualización, distribución y reutilización de contenidos —tanto históricos como de producción diaria—, facilitando nuevos servicios editoriales y experiencias personalizadas para profesionales y ciudadanía, y posicionando a RTVE como referente en innovación semántica aplicada al sector audiovisual público.
La IA en RTVE
Por su parte, en la categoría ‘Tecnología aplicada a la gestión pública’, RTVE es finalista por el proyecto ‘Transformación de evaluaciones cualitativas en métricas cuantitativas mediante IA en RTVE’, una iniciativa orientada a optimizar el cumplimiento y la rendición de cuentas del servicio público. RTVE, como corporación pública, debe responder periódicamente a requerimientos regulatorios —como los formularios de cumplimiento remitidos por la CNMC— que exigen cuantificar aspectos de naturaleza cualitativa, como el tiempo dedicado en emisión a valores constitucionales o a determinados contenidos de interés general.
Mediante el uso de inteligencia artificial aplicada al análisis semántico de transcripciones y contenidos, el proyecto permite identificar, clasificar y medir de forma objetiva y sistemática estos elementos, transformando valoraciones cualitativas complejas en métricas cuantificables y auditables. Esta innovación no solo mejora la eficiencia y la precisión en la respuesta a los organismos supervisores, sino que refuerza la transparencia y la trazabilidad en la gestión del servicio público.
Con estas dos iniciativas finalistas, RTVE consolida su apuesta estratégica por la transformación digital, la gobernanza avanzada del dato y la aplicación responsable de la inteligencia artificial al servicio de la ciudadanía.