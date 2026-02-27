RTVE conmemora el 8M con un homenaje al Lyceum Club y un acto en el Festival de Málaga
- Un homenaje al centenario del Lyceum Club para reivindicar la memoria y el legado de las mujeres que abrieron camino en España
- La conmemoración tendrá continuidad en el Festival de Málaga con un acto dedicado a la memoria y los referentes femeninos en el deporte
El Observatorio de Igualdad de RTVE celebrará el próximo 3 de marzo, de 12:30 a 14:15 horas, en el Auditorio de Prado del Rey (Madrid), el acto público ‘Las voces de TODAS: un siglo de mujeres tomando la palabra’, con motivo del centenario del Lyceum Club Femenino, fundado en 1926 por María de Maeztu.
El evento podrá seguirse en directo a través de RTVE Play y formará parte de la programación especial organizada por el Observatorio de Igualdad con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Un siglo de pensamiento compartido
Hace 100 años, el Lyceum Club Femenino se convirtió en uno de los primeros espacios organizados de pensamiento y autonomía femenina en España. Un lugar donde las mujeres pudieron reunirse para debatir, formarse y participar activamente en la vida pública. Con este homenaje, el Observatorio de Igualdad de RTVE recupera un patrimonio cultural que durante décadas no recibió la difusión que merecía y reivindica a aquellas mujeres que ampliaron los límites de la educación, la literatura, el periodismo y la política.
El presidente de la Corporación RTVE, José Pablo López, y la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, participarán en la apertura institucional. Por su parte, la periodista y editora de Igualdad de los servicios informativos de TVE, Carolina Pecharromán, contextualizará el significado histórico del Lyceum antes de dar paso a la lectura de textos de algunas de sus integrantes más representativas.
Profesionales de la comunicación y la cultura pondrán voz a autoras como María de Maeztu, María Teresa León, Magda Donato, Victoria Kent, Ernestina de Champourcín, Zenobia Camprubí, Elena Fortún, María Lejárraga y Clara Campoamor. Participarán en el homenaje Amparo Llanos, guitarrista y compositora española; Marta Flich, economista y presentadora de ‘Directo al grano’ en La 1; Rosa María Molló, directora del informativo ‘24 horas’ de RNE; Serrana Torres, directora y productora de cine; Pilar Bernal, directora de Contenidos Digitales Informativos de RTVE; Lourdes Maldonado, presentadora del Telediario Fin de Semana y de ‘Informe Semanal’; Laura Martínez, codirectora de ‘El Ojo Crítico’ de RNE; Lola Martínez Rojo, periodista y editora de Igualdad de RNE; y Henar Álvarez, cómica y presentadora ‘Al cielo con ella’ en La 2, en un diálogo simbólico entre generaciones que enlazará memoria y presente.