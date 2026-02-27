RTVE conmemora el 8M con un homenaje al Lyceum Club y un acto en el Festival de Málaga

El Observatorio de Igualdad de RTVE celebrará el próximo 3 de marzo, de 12:30 a 14:15 horas, en el Auditorio de Prado del Rey (Madrid), el acto público ‘Las voces de TODAS: un siglo de mujeres tomando la palabra’, con motivo del centenario del Lyceum Club Femenino, fundado en 1926 por María de Maeztu.

El evento podrá seguirse en directo a través de RTVE Play y formará parte de la programación especial organizada por el Observatorio de Igualdad con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.