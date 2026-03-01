RTVE arrasa en los Goya 2026: 16 premios para el cine participado y líder de audiencia

Un año más, el apoyo de RTVE al cine español recibe el reconocimiento de la industria a través de sus máximos galardones. Nueve películas participadas por la Corporación se alzaron anoche con 16 Premios Goya, en una edición que coronó a ‘Los domingos’ como la gran triunfadora, con cinco estatuillas, incluidas las de mejor película y dirección. Y un año más, La 1 lideró las audiencias en la jornada de los Goya, con la gala como lo más visto del día.

La 40ª edición de los Premios Goya 2026 se ha celebrado este sábado en el Auditori Forum CCIB de Barcelona, presentada por Rigoberta Bandini y Luis Tosar y emitida en directo en La 1, TVE Internacional, RNE, RTVE.es y RTVE Play.

Consejeros y consejeras de RTVE en los Goya JOSEP ECHABURU JOSEP ECHABURU

En representación de RTVE asistieron Sergio Calderón, director de TVE; Alfonso Morales, secretario general de la Corporación; los consejeros y consejeras Marina Vila, Rubén Moreno, Eladio Jareño, Esther de la Mata, Mercedes de Pablos, María Teresa Martín, María Solana, Mariano Muniesa, Angélica Rubio y Marta Ribas; y María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE.

Además, por la alfombra desfilaron numerosos rostros ligados a la Corporación, como los ganadores del Benidorm Fest 2026 Tony Grox & LUCYCALYS y la ganadora del Benidorm Fest 2023 Blanca Paloma; Gonzalo Miró; Jordi Basté; Egoitz Txurruka; Nieves Álvarez; Paula Vázquez; Jaydi Michel; Marta Sanahuja, “Delicious Martha” y Luis de Javier, además de los periodistas Carlos del Amor, Elena S. Sánchez, José Fernández, Rafa Muñoz y Miriam Moreno.

Rostros de RTVE en la Alfombra roja

Líder de audiencia La gala de los 40º Premios Goya fue lo más visto del sábado y líder de su franja: logró una media de 2.396.000 espectadores y un 26% de cuota, con hasta 5.162.000 espectadores únicos. Es el mayor dato en espectadores en tres años (desde 2023) y el mayor en cuota en seis años (desde 2020). Logró una ventaja de 18.5 puntos respecto a la siguiente opción de la noche. El minuto de oro del día lo registró la gala a las 23:01 horas, con 2.808.000 espectadores. El especial alfombra roja de La 1 registró 1.048.000 seguidores, un 12,1% de cuota, la más alta desde 2021, y 3.532.000 espectadores únicos. En RTVE Play, la gala ha sido seguida por 305.264 usuarios. El especial de EN PLAY ‘La noche de los Goya con Inés Hernand, Nuria Marín y Marina Rivers’ logró 79.908 espectadores, un 43% más que el año pasado y un 60% sobre 2024. El directo del especial desde el backstage con Inés Hernand, Nuria Marín y Marina Rivers registra 43.382 usuarios, el más visto de los últimos años con un notable ascenso de un 63% respecto al año anterior. Álvaro Cervantes, mejor actor de reparto por 'Sorda' JOSEP ECHABURU JOSEP ECHABURU 80.773 usuarios siguen las noticias hasta esta mañana. Y el minuto a minuto acumula 11.076 visitantes únicos. En las redes sociales de RTVE, los Premios Goya alcanzaron 6,16 millones de visualizaciones durante el día de la gala y más de 235.000 interacciones. RTVE Noticias, seguida de La 1 y Playz, que concentran la mayor parte del tráfico. José Fernández, Elena S. Sánchez y Carlos del Amor JOSEP ECHABURU JOSEP ECHABURU El contenido de la alfombra roja y del programa ‘La noche de los Goya, con Inés Hernand, Núria Marín y Marina Rivers’ supera las 575.000 visualizaciones y las 23.000 interacciones en redes sociales, procedentes exclusivamente de las cuentas de Playz y RTVE Play. Y el en YouTube de la Alfombra Roja del programa EN PLAY, alcanza más de 25.400 visualizaciones.