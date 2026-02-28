Alfombra roja de los Goya 2026 con Inés Hernand, Marina Rivers y Núria Marín en directo
- La 40ª edición de los premios será presentada por Luis Tosar y Rigoberta Bandini en Barcelona
- No te pierdas ningún detalle de la alfombra roja con Inés Hernand, Núria Marín y Marina Rivers
La 40ª edición de los Premios Goya se celebra en Barcelona, y en RTVE Play te contamos todo lo que dé de sí la noche más importante del cine español. La gala está presentada y dirigida por dos pesos pesados que saben lo que es tener un ‘cabezón’ en su casa: Rigoberta Bandini y Luis Tosar.
Pero la alfombra roja está dando mucho de sí, y nuestras presentadoras Inés Hernand, Núria Marín y Marina Rivers tiran de humor para entrevistar y recoger todas las impresiones de las nominadas y nominados de estos Goya, y también los invitados que vayan pasando por la alfombra roja.
Van surgiendo las primeras preguntas: ¿Dónde se va a dar la fiesta más potente de estos Premios Goya?. Y ya, centrándonos más en el cine: ¿Qué película se va a hacer con el ‘cabezón’: Sirat, Los Domingos, Maspalomas, La cena y Sorda?
Además, ya nos han contado una exclusiva: Marina Rivers va a participar en el nuevo programa de Loles León, Zero Dramas, que se va a emitir en La 2 y en RTVE Play. Además, nuestras presentadoras ya entrevistan a los primeros en pasar por la alfombra roja: ¡los ganadores del Benidorm Fest!. Tony Grox y Lucycalys aseguran que aún no se pueden creer todo lo que les está pasando. "Estamos viviendo un sueño. Seguimos procesándolo todo, pero estamos trabajando en el estudio. Estamos preparando un EP con unas canciones preciosas, así que a tope". Y a se mojan en lo que se refiere al premio de Mejor canción original: "Nosotros venimos a apoyar a Blanca Paloma".
Por otra parte, Ángeles Toledano, que va a ser una de las artistas que actúa en esta gala en Barcelona, le ha contado a Inés y Núria toda la emoción que siente por estar esta noche en este Auditorio. "Estoy en una nube, la verdad. El escenario es increíble porque el auditorio también lo es. Tiene unas características técnicas impresionantes y el público va a sentir cosas muy potentes".
Más invitados e invitadas en la alfombra
El actor Alfonso Bassave, que participó en la serie de RTVE Estoy vivo, y ha estado reivindicativo por el papel de la cultura: "¿Sabes lo que pasa? Que aunque no lo parezca, son muchos años, y explicarle a la gente que la cultura es necesaria... me da pereza. Nadie nos dijo que fuera a ser fácil y lo que hay detrás es una gran vocación. Las condiciones laborales pueden mejorar en todo, en nuestra industria y en cualquiera".
Además, la actriz Andrea Duro ya ha pedido un deseo en la alfombra roja: ¡quiere entregar el Premio Goya a mejor cortometraje!. También ha estado con Inés y con Núria, Dulceida que ha hablado sobre una de los divorcios más sonados de los últimos tiempos. "La separación de los Javis la vivimos bien porque se llevan fenomenal". Además, se dirige al guionista Albert Espinosa. "Yo solo voy a decirle a Albert Espinosa que hace mucho tiempo hablamos, me gusta muchísimo todo lo que hace y oye... ¡que aquí estoy!", ¡pues ahí queda!
Greta Fernández, la hija de Eduard Fernández, no para de trabajar, también fuera de España. Dice que no descarta Hollywood, aunque está centrada en Europa. En su última película habla en alemán. "Mi última película es en alemán y castellano. La grabé el año pasado y es una coproducción con España. Yo soy la protagonista y hablo en alemán y castellano".
Listado completo de las nominaciones a los Premios Goya 2026
Mejor película
- La cena
- Los domingos
- Maspalomas
- Sirāt
- Sorda
Mejor dirección
- Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos
- Carla Simón, por Romería
- Oliver Laxe, por Sirāt
- José Mari Goenaga y Aitor Arregi, por Maspalomas
- Albert Serra, por Tardes de Soledad
Mejor actriz protagonista
- Ángela Cervantes, por La furia
- Patricia López Arnaiz, por Los Domingos
- Antonia Zegers, por Los Tortuga
- Nora Navas, por Mi amiga Eva
- Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla
Mejor actor protagonista
- Alberto San Juan, por La cena
- Miguel Garcés, por Los domingos
- José Ramón Soroiz, por Maspalomas
- Mario Casas, por Muy lejos
- Manolo Solo, por Una quinta portuguesa
Mejor actriz de reparto
- Elvira Mínguez, por La Cena
- Nagore Aramburu, por Los domingos
- Miryam Gallego, por Romería
- Elena Irureta, por Sorda
- María de Medeiros, por Una quinta portuguesa
Mejor actor de reparto
- Miguel Rellán, por El cautivo
- Juan Minujín, por Los domingos
- Kandido Uranga, por Maspalomas
- Tamar Novas, por Rondallas
- Álvaro Cervantes, por Sorda
Mejor actriz revelación
- Nora Hernández, por La cena
- Blanca Soroa, por Los domingos
- Elvira Lara, por Los Tortuga
- Llúcia García, por Romería
- Miriam Garlo, por Sorda
Mejor actor revelación
- Antonio "Toni" Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño
- Julio Peña, por El cautivo
- Hugo Welzel, por Enemigos
- Jan Monter Palau, por Estrany Riu
- Mitch, por Romería
Mejor dirección novel
- Ion de Sosa, por Balearic
- Jaume Claret Muxart, por Estrany riu
- Gemma Blasco, por La furia
- Gerard Oms, por Muy lejos
- Eva Libertad, por Sorda
Mejor guion original
- Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos
- José Mari Goenaga, por Maspalomas
- Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla
- Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirāt
- Avelina Prat, por Una quinta portuguesa
Mejor guion adaptado
- Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño
- Celia Rico Clavellino, por La buena letra
- Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena
- Carla Simón, por Romería
- Eva Libertad, por Sorda
Mejor música original
- Carla F. Benedicto, por El talento
- Iván Palomares de la Encina, por Leo & Lou
- Julio de la Rosa, por Los Tigres
- Aránzazu Calleja, por Maspalomas
- Kangding Ray, por Sirāt
Mejor canción original
- "La Arepera", de Paloma Peñarrubia Ruiz, por Caigan las rosas blancas
- "Flores para Antonio", de Alba Flores y Silvia Pérez Cruz, por Flores para Antonio
- "Hasta que me quede sin voz", de Leiva, por Hasta que me quede sin voz
- "Y mientras tanto, canto", de Víctor Manuel, por La cena
- "Caminar el tiempo", de Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo y Luis Ivars, por Parecido a un asesinato
Mejor dirección de producción
- Antonello Novellino, por Ciudad sin sueño
- Sergio Díaz Bermejo, por El cautivo
- Itziar García Zubiri, por Los domingos
- Begoña Muñoz Corcuera, por Los tigres
- Oriol Maymó, por Sirāt
Mejor dirección de fotografía
- Ciudad sin sueño
- Los Domingos
- Los Tigres
- Maspalomas
- Sirāt
Mejor montaje
- Ciudad sin sueño
- Los domingos
- Los tigres
- Sirāt
- Un fantasma en la batalla
Mejor dirección de arte
- El cautivo
- La cena
- Los tigres
- Maspalomas
- Sirāt
Mejor maquillaje y peluquería
- El cautivo
- Gaua
- La tregua
- Maspalomas
- Sirāt
Mejor diseño de vestuario
- El cautivo
- Gaua
- La cena
- Los domingos
- Romería
Mejor sonido
- El cautivo
- Los domingos
- Los tigres
- Sirāt
- Sorda
Mejores efectos especiales
- Enemigos
- Gaua
- Los tigres
- Sirat
- Un fantasma en la batalla
Mejor película de animación
- Bella
- Decorado
- El tesoro de Barracuda
- Norbert
- Olivia y el terremoto invisible
Mejor película documental
- 2025. Todos somos Gaza
- Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
- Flores para Antonio
- Tardes de soledad
- The Sleeper. El Caravaggio perdido
Mejor película iberoamericana
- Belén (Argentina)
- La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
- La piel del agua (Costa Rica)
- Manas (Brasil)
- Un poeta (Colombia).
Mejor película europea
- Cónclave (Reino Unido)
- La chica de la aguja (Dinamarca)
- On Falling (Portugal)
- Un simple accidente (Francia)
- Valor Sentimental (Noruega).
Mejor cortometraje de ficción
- Ángulo muerto
- De sucre
- El cuento de una noche de verano
- Sexo a los 70
- Una cabeza en la pared
Mejor cortometraje documental
- Disonancia
- El santo
- La conversación que nunca tuvimos
- The Painter's Room
- Zona Wao
Mejor cortometraje de animación
- Buffet paraiso
- Carmela
- El corto de Rubén
- El estado del Alma
- Gilbert