Alfombra roja de los Goya 2026 con Inés Hernand, Marina Rivers y Núria Marín en directo

La 40ª edición de los Premios Goya se celebra en Barcelona, y en RTVE Play te contamos todo lo que dé de sí la noche más importante del cine español. La gala está presentada y dirigida por dos pesos pesados que saben lo que es tener un ‘cabezón’ en su casa: Rigoberta Bandini y Luis Tosar.

Pero la alfombra roja está dando mucho de sí, y nuestras presentadoras Inés Hernand, Núria Marín y Marina Rivers tiran de humor para entrevistar y recoger todas las impresiones de las nominadas y nominados de estos Goya, y también los invitados que vayan pasando por la alfombra roja.

Van surgiendo las primeras preguntas: ¿Dónde se va a dar la fiesta más potente de estos Premios Goya?. Y ya, centrándonos más en el cine: ¿Qué película se va a hacer con el ‘cabezón’: Sirat, Los Domingos, Maspalomas, La cena y Sorda?

Además, ya nos han contado una exclusiva: Marina Rivers va a participar en el nuevo programa de Loles León, Zero Dramas, que se va a emitir en La 2 y en RTVE Play. Además, nuestras presentadoras ya entrevistan a los primeros en pasar por la alfombra roja: ¡los ganadores del Benidorm Fest!. Tony Grox y Lucycalys aseguran que aún no se pueden creer todo lo que les está pasando. "Estamos viviendo un sueño. Seguimos procesándolo todo, pero estamos trabajando en el estudio. Estamos preparando un EP con unas canciones preciosas, así que a tope". Y a se mojan en lo que se refiere al premio de Mejor canción original: "Nosotros venimos a apoyar a Blanca Paloma".

Por otra parte, Ángeles Toledano, que va a ser una de las artistas que actúa en esta gala en Barcelona, le ha contado a Inés y Núria toda la emoción que siente por estar esta noche en este Auditorio. "Estoy en una nube, la verdad. El escenario es increíble porque el auditorio también lo es. Tiene unas características técnicas impresionantes y el público va a sentir cosas muy potentes".

Más invitados e invitadas en la alfombra El actor Alfonso Bassave, que participó en la serie de RTVE Estoy vivo, y ha estado reivindicativo por el papel de la cultura: "¿Sabes lo que pasa? Que aunque no lo parezca, son muchos años, y explicarle a la gente que la cultura es necesaria... me da pereza. Nadie nos dijo que fuera a ser fácil y lo que hay detrás es una gran vocación. Las condiciones laborales pueden mejorar en todo, en nuestra industria y en cualquiera". Además, la actriz Andrea Duro ya ha pedido un deseo en la alfombra roja: ¡quiere entregar el Premio Goya a mejor cortometraje!. También ha estado con Inés y con Núria, Dulceida que ha hablado sobre una de los divorcios más sonados de los últimos tiempos. "La separación de los Javis la vivimos bien porque se llevan fenomenal". Además, se dirige al guionista Albert Espinosa. "Yo solo voy a decirle a Albert Espinosa que hace mucho tiempo hablamos, me gusta muchísimo todo lo que hace y oye... ¡que aquí estoy!", ¡pues ahí queda! Greta Fernández, la hija de Eduard Fernández, no para de trabajar, también fuera de España. Dice que no descarta Hollywood, aunque está centrada en Europa. En su última película habla en alemán. "Mi última película es en alemán y castellano. La grabé el año pasado y es una coproducción con España. Yo soy la protagonista y hablo en alemán y castellano".

Listado completo de las nominaciones a los Premios Goya 2026

Mejor película La cena

Los domingos

Maspalomas

Sirāt

Sorda

Mejor dirección Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos

Carla Simón, por Romería

Oliver Laxe, por Sirāt

José Mari Goenaga y Aitor Arregi, por Maspalomas

Albert Serra, por Tardes de Soledad

Mejor actriz protagonista Ángela Cervantes, por La furia

Patricia López Arnaiz, por Los Domingos

Antonia Zegers, por Los Tortuga

Nora Navas, por Mi amiga Eva

Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla

Mejor actor protagonista Alberto San Juan, por La cena

Miguel Garcés, por Los domingos

José Ramón Soroiz, por Maspalomas

Mario Casas, por Muy lejos

Manolo Solo, por Una quinta portuguesa

Mejor actriz de reparto Elvira Mínguez, por La Cena

Nagore Aramburu, por Los domingos

Miryam Gallego, por Romería

Elena Irureta, por Sorda

María de Medeiros, por Una quinta portuguesa

Mejor actor de reparto Miguel Rellán, por El cautivo

Juan Minujín, por Los domingos

Kandido Uranga, por Maspalomas

Tamar Novas, por Rondallas

Álvaro Cervantes, por Sorda

Mejor actriz revelación Nora Hernández, por La cena

Blanca Soroa, por Los domingos

Elvira Lara, por Los Tortuga

Llúcia García, por Romería

Miriam Garlo, por Sorda

Mejor actor revelación Antonio "Toni" Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño

Julio Peña, por El cautivo

Hugo Welzel, por Enemigos

Jan Monter Palau, por Estrany Riu

Mitch, por Romería

Mejor dirección novel Ion de Sosa, por Balearic

Jaume Claret Muxart, por Estrany riu

Gemma Blasco, por La furia

Gerard Oms, por Muy lejos

Eva Libertad, por Sorda

Mejor guion original Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos

José Mari Goenaga, por Maspalomas

Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla

Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirāt

Avelina Prat, por Una quinta portuguesa

Mejor guion adaptado Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño

Celia Rico Clavellino, por La buena letra

Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena

Carla Simón, por Romería

Eva Libertad, por Sorda

Mejor música original Carla F. Benedicto, por El talento

Iván Palomares de la Encina, por Leo & Lou

Julio de la Rosa, por Los Tigres

Aránzazu Calleja, por Maspalomas

Kangding Ray, por Sirāt

Mejor canción original "La Arepera", de Paloma Peñarrubia Ruiz, por Caigan las rosas blancas

"Flores para Antonio", de Alba Flores y Silvia Pérez Cruz, por Flores para Antonio

"Hasta que me quede sin voz", de Leiva, por Hasta que me quede sin voz

"Y mientras tanto, canto", de Víctor Manuel, por La cena

"Caminar el tiempo", de Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo y Luis Ivars, por Parecido a un asesinato

Mejor dirección de producción Antonello Novellino, por Ciudad sin sueño

Sergio Díaz Bermejo, por El cautivo

Itziar García Zubiri, por Los domingos

Begoña Muñoz Corcuera, por Los tigres

Oriol Maymó, por Sirāt

Mejor dirección de fotografía Ciudad sin sueño

Los Domingos

Los Tigres

Maspalomas

Sirāt

Mejor montaje Ciudad sin sueño

Los domingos

Los tigres

Sirāt

Un fantasma en la batalla

Mejor dirección de arte El cautivo

La cena

Los tigres

Maspalomas

Sirāt

Mejor maquillaje y peluquería El cautivo

Gaua

La tregua

Maspalomas

Sirāt

Mejor diseño de vestuario El cautivo

Gaua

La cena

Los domingos

Romería

Mejor sonido El cautivo

Los domingos

Los tigres

Sirāt

Sorda

Mejores efectos especiales Enemigos

Gaua

Los tigres

Sirat

Un fantasma en la batalla

Mejor película de animación Bella

Decorado

El tesoro de Barracuda

Norbert

Olivia y el terremoto invisible

Mejor película documental 2025. Todos somos Gaza

Eloy de la Iglesia. Adicto al cine

Flores para Antonio

Tardes de soledad

The Sleeper. El Caravaggio perdido

Mejor película iberoamericana Belén (Argentina)

La misteriosa mirada del flamenco (Chile)

La piel del agua (Costa Rica)

Manas (Brasil)

Un poeta (Colombia).

Mejor película europea Cónclave (Reino Unido)

La chica de la aguja (Dinamarca)

On Falling (Portugal)

Un simple accidente (Francia)

Valor Sentimental (Noruega).

Mejor cortometraje de ficción Ángulo muerto

De sucre

El cuento de una noche de verano

Sexo a los 70

Una cabeza en la pared

Mejor cortometraje documental Disonancia

El santo

La conversación que nunca tuvimos

The Painter's Room

Zona Wao