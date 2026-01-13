El cine de RTVE logra 90 nominaciones a los Premios Goya 2026

28 películas participadas y documentales coproducidos por RTVE suman 90 nominaciones a los Premios Goya 2026, los máximos galardones del cine nacional que concede la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Parte como favorita absoluta ‘Los domingos’, y entre los títtulos participados por RTVE destacan también ‘Maspalomas’, ‘La cena’, ‘Sorda’, ‘El cautivo’, ‘Los tigres’, ‘Romería’ o ‘Ciudad sin sueño’.

La 40ª edición de los Premios Goya 2026 se celebrará el sábado 28 de febrero en el Auditori Forum CCIB de Barcelona, presentada por Rigoberta Bandini y Luis Tosar. Se emitirá en directo en La 1, RNE y RTVE Play. Como cada año, RTVE se volcará con la fiesta del cine español a través de un gran despliegue y una programación especial.

Nominaciones para el cine de RTVE

Encabeza el ranking de nominaciones ‘Los domingos’, de Alauda Ruiz de Azúa, con 13: mejor película, dirección, guion original, actor protagonista (Miguel Garcés), actriz protagonista (Patricia López Arnaiz), actor de reparto (Juan Minujín), actriz de reparto (Nagore Aranburu), actriz revelación (Blanca Soroa), dirección de producción, dirección de fotografía, montaje, diseño de vestuario y sonido.

Nueve nominaciones para ‘Maspalomas’, de Aitor Arregi y José Mari Goenaga: película, dirección, guion original, música original, actor protagonista (José Ramón Soroiz), actor de reparto (Kandido Uranga), dirección de fotografía, dirección de arte y maquillaje y peluquería.

Maspalomas

Le sigue ‘La cena’, dirigida por Manuel Gómez Pereira, con ocho nominaciones: película, guion adaptado, canción original (‘Y mientras tanto, canto’, de Víctor Manuel), actor protagonista (Alberto San Juan), actriz de reparto (Elvira Mínguez), actriz revelación (Nora Hernández), dirección de arte y diseño de vestuario.

‘Sorda’, de Eva Libertad, reúne siete nominaciones: película, dirección novel, guion adaptado, actor de reparto (Álvaro Cervantes), actriz de reparto (Elena Irureta), actriz revelación (Miriam Garlo) y sonido.

También con siete, ‘El cautivo’, de Alejandro Amenábar: actor de reparto (Miguel Rellán), actor revelación (Julio Peña), dirección de producción, dirección de arte, diseño de vestuario, maquillaje y peluquería, y sonido.

Romería

Y otra película participada que reúne siete nominaciones es ‘Los tigres’, de Alberto Rodríguez: música original, dirección de producción, dirección de fotografía, montaje, dirección de arte, sonido y efectos especiales.

‘Romería’, dirigida por Carla Simón, suma seis nominaciones: dirección, guion adaptado, actriz de reparto (Miryam Gallego), actor revelación (Mitch), actriz revelación (Llúcia García) y diseño de vestuario.

‘Ciudad sin sueño’, de Guillermo Galoe, está nominada en cinco apartados: guion adaptado, actor revelación (Antonio “Toni” Fernández Gabarre), dirección de producción, dirección de fotografía y montaje.

Además, ‘Gaua’, de Paul Urkijo, tiene tres nominaciones: diseño de vestuario, maquillaje y peluquería, y efectos especiales.

Con dos nominaciones se alzan ‘La furia’, de Gemma Blasco (dirección novel y Ángela Cervantes como actriz protagonista); ‘Muy lejos’, de Gerard Oms (dirección novel y actor protagonista para Mario Casas ); ‘Estrany riu’, de Jaume Claret (dirección novel y Jan Monter como actor revelación); ‘Los tortuga’, de Belén Funes (Antonia Zegers como actriz protagonista y Elvira Lara como actriz revelación); ‘Una quinta portuguesa’, de Avelina Prat (guion original y Manolo Solo como actor protagonista); y ‘Tardes de soledad’, dirigida por Albert Serra y nominada a mejor dirección y mejor documental.

Además, tienen una nominación ‘Parecido a un asesinato’, de Antonio Hernández (mejor canción original para ‘Caminar el tiempo’, de Blanca Paloma, José Pablo Polo y Luis Ivars); ‘El talento’, de Polo Menárguez (música original); ‘La buena letra’, de Celia Rico Clavellino (guion adaptado); ‘La tregua’, de Miguel Ángel Vivas (maquillaje y peluquería); ‘Leo & Lou’, de Carlos Solano (música original); ‘Mi amiga Eva’, de Cesc Gay (actriz protagonista para Nora Navas); y ‘Rondallas’, de Daniel Sánchez Arévalo (Tamar Novas como actor de reparto).

Además, entre las películas que optan al Goya a mejor película de animación hay dos participadas por RTVE: ‘Decorado’, dirigida por Alberto Vázquez; ‘Bella’, de Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco; y ‘El tesoro de Barracuda’, de Adrià García.

En el apartado de documentales, cuatro de los cinco títulos son coproducidos por RTVE: la ya citada ‘Tardes de soledad’, junto a ‘Todos somos Gaza’, de Hernán Zin; ‘Eloy de la Iglesia. Adicto al cine’, de Gaizka Urresti; y ‘The Sleeper. El Caravaggio perdido’, de Álvaro Longoria.