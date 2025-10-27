'Bella', una película de animación que ayuda a los chavales a identificar la violencia de género

Este miércoles, la Seminci de Valladolid ha acogido un estreno muy especial ya que la mayoría del público eran chavales. Y es que se presentaba Bella, una película de animación de Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco que se basa en la historia de Ana Bella, una mujer sevillana víctima de violencia de género, que sobrevivió y creo la fundación Ana Bella, que actualmente ayuda a mujeres de 82 países. La película se estrenará en cines el próximo 28 de noviembre.

“Estrenar en la Seminci es una plataforma poderosa para dar a conocer la película –nos comenta Amparo-. Y también es muy emocionante porque este es el público al que se dirige Bella. Por eso utilizamos un lenguaje sencillo, directo… intentando abrir una puerta a los chavales a esta cuestión tan compleja como es la violencia de género. Estamos encantados de estar aquí”.

La película cuenta la historia de Bella, cuya infancia estuvo marcada por el abandono y la soledad. Pero su vida cambió cuando conoció a Ponce, un artista idealista en el que encontró a su príncipe azul. Seis años después, la joven vive en una lujosa mansión, es madre de dos hijos y dueña de una galería de arte. Pero tras esa aparente vida perfecta se esconde una realidad devastadora: años de abusos y violencia psicológica. Una noche, Bella comprende que la única manera de salvarse es escapar de la pesadilla en la que se ha convertido su matrimonio.

“El guion lo he escrito junto a Carmen Giménez -nos explica Manuel-, y cuando empezamos a entrevistar a Ana Bella, nos dimos cuenta de que es una historia universal pero que, por otro lado, también era muy personal. Por eso queríamos que el título de la película fuera su nombre: Bella. Un nombre que, además, nos remite a los cuentos y a la historia de La Cenicienta, porque Ana Bella era de origen humilde y, de alguna manera, se le apareció esa especie de príncipe azul que al final es un poco lo que ocurre en La Bella y la Bestia. Lo que pasa es que aquí es al revés, es la Bestia la que parece un príncipe”.

Fotograma de 'Bella'

“La violencia de género existe en todos los estratos sociales” Frente a una parte de la sociedad que se empeña en negar la violencia de género, Manuel nos comenta que: “No solo existe, sino que se produce en todos los estratos sociales, en todos los sectores de población y, lamentablemente, en todos los lugares del mundo. En la película contamos la historia de Ana Bella, que sufrió malos tratos durante una década, pero sacó fuerzas para convertirse en una superviviente de esa violencia, con la esperanza de que inspire a los chavales”. “Es una película muy modesta –añade-, en la que llevamos trabajando casi doce años, y ha sido un proceso duro. Por eso estrenar aquí, en Valladolid, nos ha emocionado tanto”. “La historia de Ana Bella es similar a las de muchas mujeres en todo el mundo –añade Amparo-. Pero Ana Bella no solo dio ese gran paso de salir de ahí y reconstruir su vida, sino que se ha convertido en un motor de cambio para ayudar a otras mujeres en similares circunstancias. Es una historia muy potente y muy inspiradora”. “Además –añade la directora-, es una historia que sucede en España, en Sevilla. Lo que también la hace más cercana”. Fotograma de 'Bella'

Aprender a distinguir la violencia Otra de las cosas que muestra la película es que ver la violencia de género parece muy fácil de distinguir desde fuera, pero no tanto desde dentro de una relación. “Es que la violencia de género tiene muchas aristas -asegura Amparo-. Es un problema muy complejo que se enraíza en la persona, en el entorno… Y eso lo hemos querido retratar de una forma muy sencilla para que los chavales de 15 o 16 años que vean la película identifiquen esas situaciones y suenen campanas todo el rato en su cabeza. Porque seguro que han vivido algo parecido o les suena de haberlo visto en la tele. Porque las formas de violencia son muchas, muy variadas y muy cercanas. Por eso creo que la película los va a remover por dentro”. “Hemos intentado que la película fuese corta, muy efectiva y focalizada en el público juvenil –añade Manuel-. Pero la relación no hemos querido presentarla desde el principio como maltrato, porque el maltratador no se presenta como alguien agresivo, sino que todo va marcando con silencio, con la forma de comunicación... la posesión, de alguna manera. También hemos usado metáforas audiovisuales en los sueños de la protagonista”. “Pero –añade el director-, también hemos intentando reflexionar sobre por qué una persona cae en el maltrato. Nuestra Bella vive una situación de abandono, tiene unas carencias emocionales… y, lógicamente, es proclive a que aparezca un personaje de este tipo y la seduzca También queríamos mostrar esa seducción, porque tiene algo de película de vampiros en la que Ponce la seduce y la va alejando de su familia, sus amigos… de todo. Al final ella llegó a vivir en una mansión, pero sin ningún tipo de libertad. Era una jaula de oro”. La película muestra más esa violencia psicológica que la física (aunque si muestra sus secuelas) “En realidad -añade Amparo-, te enfrentas a alguien que es un auténtico monstruo que te maltrata, te anula y se adueña de todos los aspectos de tu vida a través de muchos tipos de violencia: violencia psicológica, violencia física, violencia sexual…”. Fotograma de 'Bella'