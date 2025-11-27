'Los domingos' lidera las nominaciones de los premios Feroz 2026

Los domingos, la película de Alauda Ruiz de Azúa, que cuenta con la participación de RTVE, lidera las nominaciones para los premios Feroz 2026, seguida de Maspalomas (7) y Sirât (7), mientras que las series Poquita fe (6), Superstar (6) y Anatomía de un instante (5) encabezan las categorías de series.

El Feroz a la mejor película de drama se lo disputarán Los domingos, Maspalomas de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, Sirât de Oliver Laxe, Romería de Carla Simón y Sorda de Eva Libertad.

En comedia, por su parte, el quinteto de nominados al Feroz es La cena de Manuel Gómez Pereira, 'Decorado' de Alberto Vázquez Rico, Mi amiga Eva de Cesc Gay, Rondallas de Daniel Sánchez Arévalo y Wolfgang de Javier Ruiz Caldera.