'Los domingos' lidera las nominaciones de los premios Feroz 2026
- La película de Alauda Ruiz de Azúa obtiene nueve nominaciones, seguida de Sirât y Maspalomas con siete
- Poquita fe (6), Superstar (6) y Anatomía de un instante (5), encabezan las nominaciones de series
Los domingos, la película de Alauda Ruiz de Azúa, que cuenta con la participación de RTVE, lidera las nominaciones para los premios Feroz 2026, seguida de Maspalomas (7) y Sirât (7), mientras que las series Poquita fe (6), Superstar (6) y Anatomía de un instante (5) encabezan las categorías de series.
El Feroz a la mejor película de drama se lo disputarán Los domingos, Maspalomas de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, Sirât de Oliver Laxe, Romería de Carla Simón y Sorda de Eva Libertad.
En comedia, por su parte, el quinteto de nominados al Feroz es La cena de Manuel Gómez Pereira, 'Decorado' de Alberto Vázquez Rico, Mi amiga Eva de Cesc Gay, Rondallas de Daniel Sánchez Arévalo y Wolfgang de Javier Ruiz Caldera.
Poquita Fe lidera en series
Anatomía de un instante, La canción, Pubertat, La ruta vol.2: Ibiza y Yakarta son los cinco finalistas en la categoría de mejor serie dramática.Entre las series de comedia, el Feroz será para Animal, Furia, Poquita fe, La suerte: una serie de casualidades, Superstar o La vida breve.
Los Feroz 2026, que se entregarán el 24 de enero en Pontevedra, ciudad que los acoge por segundo año consecutivo, estarán presentados por la artista multidisciplinar Samantha Hudson y los actores Antonio Durán 'Morris', Petra Martínez y Elisabet Casanovas.
Habrá premios en un total de 21 categorías: once de cine, siete de series, los dos Premios Feroz Arrebato y el Premio Feroz de Honor que recibirá la actriz Marta Fernández-Muro.