'Y tú sin saberlo': La película de Daniel Sánchez Arévalo que promete ser el próximo fenómeno del cine español
- El director de Azuloscurocasinegro o Primos regresa al cine con Rondallas, en cines el 1 de enero
- Además, repasamos algunos de los trabajos más destacados de Héctor Alterio, fallecido el pasado 13 de diciembre
A pocos días de cerrar 2025, ya sabemos cuál será uno de los grandes estrenos del año que viene: Rondallas. Charlamos con Daniel Sánchez Arévalo sobre su nuevo largometraje, una historia que recupera las rondallas pontevedresas en una comedia dramática sobre comunidad, tradición y duelo que se estrena el 1 de enero. También hablamos con tres de sus protagonistas, Javier Gutiérrez, María Vázquez y Tamar Novas. Además, recordamos a Héctor Alterio y repasamos las mejores películas y series del actor argentino en RTVE Play. Y repasamos los cuatro estrenos de cine indie que llegan a la plataforma.
Homenaje a Héctor Alterio
La muerte de Héctor Alterio el pasado 13 de diciembre ha dejado una huella imborrable en el cine hispano. A lo largo de su carrera, el actor argentino interpretó un sinfín de papeles que lo convirtieron en un símbolo a nivel internacional de la cinematografía y el teatro. En 2004, la Academia de Cine Española le otorgó el Goya de Honor de las manos de sus hijos, Malena y Ernesto, a los que también inculcó su pasión por la profesión. En RTVE Play rememoramos los grandes trabajos del actor con una colección especial de la que repasamos algunas de sus películas y series más destacadas.
Y tú sin saberlo, el podcast con la agenda de RTVE Play
Guiado por la periodista Raquel Elices, cada semana puedes descubrir contenidos, monográficos y estrenos destacados: cine, series, joyas ocultas, documentales, programas de RTVE y las mejores producciones originales.
