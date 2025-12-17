'Y tú sin saberlo': La película de Daniel Sánchez Arévalo que promete ser el próximo fenómeno del cine español

A pocos días de cerrar 2025, ya sabemos cuál será uno de los grandes estrenos del año que viene: Rondallas. Charlamos con Daniel Sánchez Arévalo sobre su nuevo largometraje, una historia que recupera las rondallas pontevedresas en una comedia dramática sobre comunidad, tradición y duelo que se estrena el 1 de enero. También hablamos con tres de sus protagonistas, Javier Gutiérrez, María Vázquez y Tamar Novas. Además, recordamos a Héctor Alterio y repasamos las mejores películas y series del actor argentino en RTVE Play. Y repasamos los cuatro estrenos de cine indie que llegan a la plataforma.

Homenaje a Héctor Alterio La muerte de Héctor Alterio el pasado 13 de diciembre ha dejado una huella imborrable en el cine hispano. A lo largo de su carrera, el actor argentino interpretó un sinfín de papeles que lo convirtieron en un símbolo a nivel internacional de la cinematografía y el teatro. En 2004, la Academia de Cine Española le otorgó el Goya de Honor de las manos de sus hijos, Malena y Ernesto, a los que también inculcó su pasión por la profesión. En RTVE Play rememoramos los grandes trabajos del actor con una colección especial de la que repasamos algunas de sus películas y series más destacadas. El talento de Héctor Alterio: 'El hijo de la novia' y otras películas y series en RTVE Play con las que recordar al actor