RTVE.es estrena el tráiler de 'Muy lejos', protagonizada por Mario Casas y David Verdaguer

RTVE.es estrena el tráiler de Muy lejos (Molt lluny), la esperada ópera prima de Gerard Oms que está protagonizada por Mario Casas, David Verdaguer e Ilyass el Ouahdani. Una cinta que se presentará en el Festival de Málaga, que cuenta con la participación de RTVE y que llegará a los cines el 11 de abril. Al final de esta noticia también podéis ver el cartel de la película en primicia.

La película nos cuenta la historia de Sergio (Mario Casas), que viaja a Utrecht con su familia para asistir a un partido de fútbol. Antes de coger el vuelo de regreso a Barcelona, sufre un ataque de pánico y decide quedarse en Holanda. Incapaz de dar una explicación lógica a los suyos, corta el contacto con su pasado. A partir de ese momento, tendrá que sobrevivir sin dinero, sin amigos, sin casa y sin hablar el idioma, hasta que sea capaz de encontrarse a sí mismo.

Fotograma de la película 'Muy lejos'

Muy lejos está basada en la propia experiencia del director, Gerard Oms, cuando viajó a Holanda en 2008. En sus palabras "en el año 2008 España vivió una crisis económica que obligó a gran parte de mi generación a migrar a otros países en busca de un futuro mejor. En mi caso, fue el contexto perfecto para dejar atrás una rutina que me ahogaba y emprender un viaje que me cambiaria la vida. De la noche a la mañana, sin consultarlo con nadie, y con la recesión económica como coartada, decidí coger un tren con destino a Ámsterdam. Así comenzó mi aventura, un periplo intenso y mágico que me hizo crecer y avanzar.

Fotograma de la película 'Muy lejos'