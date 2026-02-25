RTVE celebra los 40 años de los Premios Goya

RTVE extiende la alfombra roja de los Premios Goya, que alcanzan su 40º edición, con una retransmisión a la altura de una edición tan simbólica de los galardones más importantes del cine español. El evento será protagonista en la programación de estos próximos días y culminará este sábado con la gala de entrega, a la que el cine participado por RTVE llega con 90 nominaciones.

La gala y la alfombra en directo La ceremonia tendrá como escenario el Auditori Forum CCIB de Barcelona, presentada por Rigoberta Bandini y Luis Tosar y con los comentarios del periodista de RTVE Carlos del Amor para televisión. Se emitirá en directo desde las 22:00 horas en La 1, TVE Internacional, RNE, RTVE Play y, por primera vez, en La 1 Ultra HD Rigoberta Bandini y Luis Tosar, presentadores de la gala Antes de la gala, el glamour de la alfombra roja se vivirá en La 1 en un especial conducido por Elena S. Sánchez, Carlos del Amor, Miriam Moreno, Rafa Muñoz, Cristina Villanueva y Sara Rancaño. Estarán pendientes de la llegada de los invitados, a los que entrevistarán, y volverán a contar con la cámara glambot, que captará imágenes espectaculares y momentos únicos de las estrellas del cine, aportando un sello visual innovador y muy esperado por el público. RTVE Play estará en la alfombra roja y en el backstage con un especial en directo presentado por Inés Hernand, Nuria Marín y Marina Rivers y repleto de momentos divertidos. En la plataforma online, los usuarios podrán elegir hasta nueve señales diferentes en directo: en la alfombra, el especial de La 1, el especial de RTVE Play, el especial de La 2Cat o la señal limpia para ver todos los looks al detalle; y durante la gala, podrán optar entre la señal de La 1, la señal en lengua de signos, la gala en catalán o pasar a ver qué está ocurriendo en el backstage, entre otras. Carlos del Amor, en la alfombra roja En RNE, la fiesta del cine se podrá seguir en el especial ‘De Película’,con Yolanda Flores. Se emitirá desde las 21:05 horas en Radio 5 y a partir de las 23:30 horas en Radio Nacional y Radio Exterior. En este tiempo trasladará a la audiencia el ambiente, la llegada de los invitados y declaraciones de los grandes protagonistas de la noche. La gala será comentada por Yolanda Flores junto a Elio Castro, Conchita Casanovas, Teresa Montoro y Ruben Vidal en las redes sociales, y la retransmisión también podrá seguirse en streaming en RNE Audio. Ràdio 4 emitirá en directo el 'Especial Catifa vermella' desde las 21:00 horas, conducido por Carles Mesa y Marta Orquín, con la colaboración del especialista en cine Pep Prieto y las conexiones en directo del periodista David Gallach desde el Auditorio. Y a partir de las 22:00, Montse Soto y Sílvia Tarragona retransmitirán la ceremonia. Yolanda Flores, el año pasado en su especial de los Goya en RNE

Cine dedicado a los Goya El sábado La 1 prepara una tarde y una noche de cine español, con ‘CampeoneX’ y ‘Thi Mai rumbo a Vietnam’ antes de la alfombra roja; y con ‘Cinco lobitos’ después de la ceremonia. En La 2, ‘Historia de nuestro cine’ ofrece este viernes ‘Secretos del corazón’, ganadora de cuatro estatuillas. Y ‘Versión española’ emite el domingo ‘La estrella azul’, galardonada con dos Goyas. Gran despliegue también en RTVE Play Además, RTVE Play tiene una portada dedicada a los Goya e incorpora a su catálogo películas que hicieron historia, como ‘¡Ay, Carmela!’, ‘Días Contados’ o ‘La niña de tus ojos’ y otros títulos más recientes, ganadores del Goya a mejor película, como ‘As bestas’, ‘El buen patrón’ o ‘Campeones’. Los amantes del cine español pueden prepararse para la gran noche con el canal temático RTVE Play Premios Goya que, hasta el 2 de marzo, emite de forma ininterrumpida películas españolas de gran éxito. Además, podrán recuperar galas de años anteriores. Y EN PLAY, el nuevo canal digital de RTVE Play, también está dedicando esta semana especial atención a los Goya, con entrevistas a algunos nominados. José Fernández, en la alfombra, el año pasado

Los informativos, pendientes de los Goya Carlos del Amor y Jose Fernández se desplazan a Barcelona este jueves para contar desde allí los preparativos de la gala en los Telediarios y acercar la noche del sábado todos los detalles de la gala junto a Aurora Redon y Mireia Alzuria. El especial sobre los Premios Goya de RTVE Noticias recoge toda la información de esta 40º edición, con noticias y entrevistas sobre las nominaciones. Durante la entrega, se actualizará minuto a minuto con toda la información, los premios, las reacciones y las mejores imágenes. RNE está ofreciendo todos los detalles de los Goya en informativos, programas de actualidad y especializados, con Conxita Casanovas y Daniel Gallego como enviados especiales. Especial Premios Goya, en HNC

Ficción sonora ‘Remando al viento’, homenaje a Gonzalo Suárez Entre las novedades de este año, RNE estrenará, en colaboración con la Academia de Cine, ‘Remando al viento’, nueva Ficción Sonora con la que homenajean al Goya de Honor de este año, Gonzalo Suárez. Está inspirada en una de las versiones preliminares del guion cinematográfico de la película dirigida por Suárez. Se representará en vivo el jueves 26 de febrero a las 19:00 horas en el Palau de la Música Orfeó Catalá de Barcelona y se emitirá en directo en Radio 3 y RTVE Play. Grabación de la Ficción Sonora de RNE, 'Remando al viento'