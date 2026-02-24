RTVE Play estrena nueva temporada de 'Las del Cadillac', el videopodcast de "secuestros musicales"

En la parte trasera de ‘Las del Cadillac’, los invitados del videopodcast de RTVE Play hacen sonar las canciones de su vida. ¿Qué tema elegirían si este fuese el último viaje? ¿Cómo sería la banda sonora de la noche más larga? ¿Qué canción sonó por primera vez? En ‘Las del Cadillac’, la periodista Raquel Elices y la especialista musical María Canet son dos melómanas, a 200 kilómetros por hora, por viejas carreteras secundarias.

‘Las del Cadillac’: el road trip musical de ‘EN PLAY’

Artistas del mundo de la cultura, músicos, periodistas, humoristas y creadores de contenido seleccionan los temas y canciones que sonarán en ‘Las del Cadillac’, haciendo girar los discos hasta que la música los salve.

Raquel Elices y María Canet conducen 'Las del Cadillac' Olivia L.H.

Tras una primera temporada en la que fueron "secuestradas" figuras como los escritores David Uclés o Rosa Montero, el músico Álvaro Rivas de Alcalá Norte, la poeta Patricia Benito o la creadora de contenido Mara Jiménez (@croquetamente), las nuevas entregas del videopodcast contarán con el actor nominado al Goya Tamar Novas, el cómico Ignatius Farray o la comunicadora y DJ Natalia Ferviú, entre otros.

‘Las del Cadillac’ forma parte de la programación del nuevo canal digital ‘EN PLAY’, que estrena su emisión este mes de febrero. Cada martes, desde el 24 de febrero, la periodista y comunicadora Raquel Elices, con un amplio bagaje cultural en RTVE y la especialista musical María Canet, ambas directoras de la revista musical ‘Free Rockin', se ponen al frente de este podcast en el que las canciones seleccionadas por cada uno de sus invitados guían el viaje.