RTVE Play amplía su apuesta por el entretenimiento con 'EN PLAY', un canal de streaming con más de 8 horas de emisión

RTVE Play amplía su apuesta estratégica por los contenidos en directo de entretenimiento con el lanzamiento del canal digital ‘EN PLAY’ a partir de este lunes 23 de febrero. Tendrá más de ocho horas diarias de emisión de lunes a jueves con nuevos programas originales.

El canal recoge la exitosa experiencia del programa ‘Open Play’, que ha contribuido a que la plataforma tenga sus mejores datos de audiencia en contenidos originales el pasado mes de enero, y lo amplía con nuevos rostros y programas, desarrollando una parrilla de contenidos exclusivos producidos con medios de RTVE.

Inés Hernand y Mariang renuevan la oferta en directo La base del nuevo canal será la oferta de contenidos en directo, producidos en colaboración con Thinketers y Àtic, con dos tiras diarias desde las 19:30 horas y hasta el comienzo de ‘La Revuelta’. La primera de ellas es ‘El recreo’, donde Ángela Fernández y Mariang Maturana (aka La quinqui) se adentran en lo más atrevido, vergonzoso y excitante de internet, junto a acompañantes de excepción como Marta Riesco, Valeria Ros, Germán González, Laura del Val o Andrea Compton. A continuación, Inés Hernand se estrena como host en solitario a partir de las 20:45 horas con ‘La retaguardia’, un programa que hace repaso a la actualidad diaria desde el humor con una extensa nómina de colaboradores como ‘Al Pil Pil’, Nerea Pérez de las Heras, Marina Lobo, Marina Rivers, Guillermo Alonso o Samantha Ballantines. Tras conectar con ‘La Revuelta’, ‘EN PLAY’ se adentra en el humor con la continuación de formatos como ‘Sale como sale’ y ‘Un nuevo sendero’, con Ignatius Farray, e incorpora nuevos rostros como Dani Rovira y Arturo González Campos, que traen su podcast ‘Mi persona favorita’ a las noches del canal.