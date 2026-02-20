RTVE Play amplía su apuesta por el entretenimiento con 'EN PLAY', un canal de streaming con más de 8 horas de emisión
- Incorpora la oferta de vídeo de RNE con la emisión de ‘Mañana Más’, de Ángel Carmona y nuevos podcasts como ‘¡Menudo cuadro!’
- Ángela Fernández y Mariang animarán las tardes con ‘El recreo’, un programa en directo de actualidad viral
- Inés Hernand hará cada noche un repaso a la actualidad en ‘La retaguardia’ junto a colaboradores como Nerea Pérez de las Heras, Marina Lobo o Marina Rivers
- La apuesta por el humor tras ‘La Revuelta’ se consolida con la incorporación de ‘Mi persona favorita’, de Dani Rovira y Arturo González Campos
RTVE Play amplía su apuesta estratégica por los contenidos en directo de entretenimiento con el lanzamiento del canal digital ‘EN PLAY’ a partir de este lunes 23 de febrero. Tendrá más de ocho horas diarias de emisión de lunes a jueves con nuevos programas originales.
El canal recoge la exitosa experiencia del programa ‘Open Play’, que ha contribuido a que la plataforma tenga sus mejores datos de audiencia en contenidos originales el pasado mes de enero, y lo amplía con nuevos rostros y programas, desarrollando una parrilla de contenidos exclusivos producidos con medios de RTVE.
Inés Hernand y Mariang renuevan la oferta en directo
La base del nuevo canal será la oferta de contenidos en directo, producidos en colaboración con Thinketers y Àtic, con dos tiras diarias desde las 19:30 horas y hasta el comienzo de ‘La Revuelta’.
La primera de ellas es ‘El recreo’, donde Ángela Fernández y Mariang Maturana (aka La quinqui) se adentran en lo más atrevido, vergonzoso y excitante de internet, junto a acompañantes de excepción como Marta Riesco, Valeria Ros, Germán González, Laura del Val o Andrea Compton.
A continuación, Inés Hernand se estrena como host en solitario a partir de las 20:45 horas con ‘La retaguardia’, un programa que hace repaso a la actualidad diaria desde el humor con una extensa nómina de colaboradores como ‘Al Pil Pil’, Nerea Pérez de las Heras, Marina Lobo, Marina Rivers, Guillermo Alonso o Samantha Ballantines.
Tras conectar con ‘La Revuelta’, ‘EN PLAY’ se adentra en el humor con la continuación de formatos como ‘Sale como sale’ y ‘Un nuevo sendero’, con Ignatius Farray, e incorpora nuevos rostros como Dani Rovira y Arturo González Campos, que traen su podcast ‘Mi persona favorita’ a las noches del canal.
Carmona y los podcast de RNE Audio abren el canal
‘EN PLAY’ es también una apuesta por la transversalidad de los contenidos de RTVE e incorpora una primera franja, de 16:30 horas a 19:30 horas, con contenidos de vídeo producidos por RNE. En primer lugar, el programa ‘Mañana más’ de Ángel Carmona tiene su primera ventana en vídeo en RTVE Play todas las tardes de 16:30 horas a 18:30 horas. El día del estreno del canal, de forma extraordinaria, su horario se traslada al late night con la emisión de un programa especial desde el Teatro del Barrio.
Además, entre 18:30 horas y 19:30 horas ‘EN PLAY’ incorpora los videopodcast producidos por la plataforma RNE Audio, con el estreno de nuevos programas como ‘¡Menudo cuadro!’, con Carlota Corredera, David Insua y David Andújar, una nueva temporada de ‘Podcast el Podcast’ y ‘Las del Cadillac’ y el salto al vídeo del exitoso podcast ‘Influrrealismo mágico’, con Lorena Macías.