La 1 sigue creciendo (11,6%) y tiene su mejor septiembre en 14 años

La 1 sigue su senda al alza y anota en septiembre un 11,6% de cuota, su mejor dato en este mes en 14 años. Mejora sus datos en todas las bandas horarias y crece casi 2 puntos de cuota (1,9 puntos) respecto a septiembre 2024 y (+1,1) puntos respecto al pasado agosto. Es líder de la mañana (14,0%) y madrugada (8,2%) y logra importantes crecimientos en la Sobremesa, Tarde, Prime Time y Late night.

En la Mañana anota su mejor rendimiento en este mes desde 2008 (17 años). Mejora 4,0 puntos en esta banda respecto a septiembre de 2024. Si solo se incide en la mañana de lunes a viernes, el dato de La 1 en esa banda llega al 15,5% en septiembre, recuperando el liderato después de 21 años.

En Sobremesa anota un 11,1%, mejor cuota para este mes desde 2018, y crece 2,3 puntos respecto a septiembre 2024. En la Tarde anota un 10,8% mejor cuota en este tramo desde 2011 (11,3%). Crece (+2,1) puntos respecto a septiembre de 2024 y se sitúa a la menor distancia (4 décimas) respecto de la oferta líder desde que La 1 cedió el liderazgo en 2003. En la tarde laborable anota un 11,4%, a solo 5 décimas del liderazgo, y con su mejor cuota en esa franja laborable desde 2010. En Prime Time, es segunda opción con un 12,1%. Crece 4 décimas respecto del mismo mes de 2024 y anota su mejor share en septiembre desde 2014. Anota en el Late Night un 10%, su mejor cuota en esta banda desde 2011 para un septiembre, mejorando 2 puntos respecto del año anterior.

El Grupo RTVE anota un 17,6%, mejor dato en este mes en 13 años. Por cadenas, La 2 logra su mejor cuota en septiembre desde 2021 (3%), destacando su rendimiento en la tarde, donde logra con un 3,6% su mejor share en septiembre desde 2009. El Canal 24 horas cierra con un 1,1%, mejor share en septiembre desde 2023 y Teledeporte anota un 1,1%, su mejor cuota desde 2010. Clan anota un 0,9%. Llega al 8,2% en el target infantil (4-12) y 12,1% en el preescolar (4-6).

Mayor crecimiento interanual en informativos en septiembre de los últimos 24 años Los informativos de RTVE se mantienen como 2ª opción en septiembre, tras anotar 1.278.000 espectadores y un 13,5% de cuota. Mejoran 1.9 puntos respecto a septiembre de 2024 y logran su mejor dato en septiembre desde 2017. Esa mejora de 1.9 puntos de septiembre 2025 vs. septiembre 2024 sería la mayor de un mes de septiembre desde 2001. Presentadores de los Telediarios 2025-2026 El ‘Telediario 1’ (1.255.000 y 13,9%) recupera 1.9 puntos respecto a 2024, logra su mejor cuota este mes desde 2017, y se mantiene como la 2ª opción. El Telediario Fin de Semana 1 (1.167.000 y 13,5%) crece 2.6 puntos respecto a septiembre del año anterior, y a su vez, tiene su mejor septiembre desde 2018. El ‘Telediario 2’ (1.309.000 y 13,1%), con Pepa Bueno, suma 1.3 puntos respecto a septiembre de 2024 y logra su mejor septiembre desde 2017. El Telediario Fin de Semana 2 (1.396.000 y 13,9%) mantiene su liderazgo tanto en cuota como espectadores y se convierte en la opción informativa de mayor crecimiento entre toda la oferta generalista tras sumar 2.9 puntos respecto a su anterior septiembre, y marca su mejor arranque de temporada desde 2010. El ‘Telediario Matinal’ se mantiene como líder absoluto en su franja, con un 19,8% de cuota. La 1ª edición de los ‘Informativos Territoriales’ reúne a 723.000 espectadores, 11,8% de cuota y 1.206.000 contactos. Es su mejor cuota en septiembre desde 2011, con un crecimiento de 5.8 puntos y 344.000 espectadores respecto a su anterior septiembre. Esto supone el mayor crecimiento en septiembre de su historia. Este informativo no promediaba el millón de contactos desde 2019. Su entrega del jueves 11, con un 14%, supone la cuota más alta de una emisión del Territorial 1 en los últimos 13 años. La 2ª edición (979.000 y 10,9%) suma 1.5 puntos y 118.000 espectadores respecto a su anterior septiembre, su mejor registro de los últimos 2 años. ‘Informe semanal’ alcanza 956.000 espectadores de media y 10,8%, con un incremento de 2.2 puntos, su mejor dato mensual en septiembre desde 2023. Por su parte, ‘La noche en 24 horas’ alcanza 169.000 espectadores y un 2,2% de cuota, mejor cuota en septiembre de su historia.

Magacines en datos récord ‘La Hora de La 1’ en simulcast, presentado por Silvia Intaxaurrondo, mantiene el liderazgo en su banda de emisión en septiembre con una cuota del 19,7% (17,5% en su dato solo de La 1) y 354.000 espectadores (315.000 solo en La 1). Esto supone su 3ª mejor cuota histórica mensual tanto en su dato simulcast como en su dato en La 1. Mejora su cuota en simulcast respecto a la temporada anterior en 3,5 puntos y respecto a septiembre de 2024 en 4,5 puntos y ocupa el primer puesto en la franja todos los días del mes. Lidera en ambos sexos, destacando especialmente el dato entre los hombres (22,1%), entre los jóvenes (15,3%) y en los mayores de 45. Silvia Intxaurrondo en 'La Hora de La 1' ‘Mañaneros 360’, presentado por Javier Ruiz y Adela González, comienza temporada manteniendo la tendencia creciente en sus datos. Registra en septiembre sus mejores datos históricos: 14,5% de cuota y 434.000 espectadores y afianza el liderazgo en su banda. Lidera en todas las jornadas de este mes salvo en una. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esa banda desde febrero de 2010. Mejora sus registros con respecto al mes anterior en 1,2 puntos y respecto al dato de la temporada anterior en 2,6 puntos. Es el preferido de los hombres (15,9%), los jóvenes (10,9%) y los individuos de 45 a 74 años. El segundo bloque también continúa con su tendencia creciente, anotando las mejores cifras desde su estreno: 10,1% y 795.000 espectadores. La cadena no conseguía una cuota tan alta en esa franja desde mayo de 2018. Mejora respecto al mes pasado en 1,1 puntos y respecto al dato de la temporada en 2,3 puntos. ‘Directo al grano’, con Marta Flich y Gonzalo Miró, promedia en su primer mes un 10,6% y 870.000 espectadores, situándose como 2ª opción en la banda y como el programa en directo más visto en la franja de Tarde. Mejora en 1,9 puntos el promedio que tenía la cadena en esa franja en los días laborables en la temporada anterior. Lidera entre hombres (10,4%) y jóvenes (10,8%), así como entre los hombres de 45 a 74 años y en hábitats urbanos (13,1%). La cadena no conseguía una cuota tan alta en esta banda desde septiembre de 2023 (12,1%), excluyendo el dato de agosto de 2024 por los JJOO de París. Marta Flich y Gonzalo Miró, p se han estrenado con éxito en 'Directo al grano' En su nuevo horario en las tardes, ‘Malas lenguas’, presentado por Jesús Cintora, consigue un 9,4% de cuota y 657.000 espectadores, situándose en el 2º puesto en su banda. Esto supone una mejora respecto a agosto en 2,6 puntos. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta banda desde junio de 2024, excluyendo los datos de julio y agosto de 2024 por los JJOO de París y partidos de la Eurocopa. ‘Aquí la Tierra’, conducido por Jacob Petrus, consigue un magnífico dato: 11,2% y 943.000 espectadores, recuperando el 2º puesto en la banda. Mejora respecto a agosto en 3,4 puntos y respecto al dato de la temporada 2024-25 en 0,9 puntos. Los domingos anota un 11,3% de cuota y 1.188.000 espectadores y es líder entre las cadenas generalistas. Gana 2 puntos respecto al mes anterior y consigue su mejor cuota desde enero. En el fin de semana, ‘D Corazón’ registra un 8,4% y 495.000 espectadores. Mejora 0.9 puntos respecto a su dato en la temporada anterior y 1.9 puntos respecto a septiembre de 2024.

Récord histórico de ‘Valle Salvaje’ y liderazgo de ‘La Promesa’ ‘Historias que hacen Historia’, el bloque doble de ficción con ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ vuelve a lograr con un 12,4% el liderazgo de su franja conjunta a La 1 por duodécimo mes consecutivo, su segunda mejor marca histórica. ‘Valle Salvaje’ atraviesa un momento espectacular, en un mes de septiembre donde ha batido todos sus récords y que ha culminado con su nominación a los Emmy Internacionales 2025 en la categoría de Mejor Telenovela. Alcanza un 11,4% de share, su mejor cuota histórica, una media de 830.000 espectadores (ambos récords históricos), 941.000 incluyendo el diferido, y 1,5 millones de espectadores únicos de media diarios (1.507.000). Es la oferta líder entre los mayores de 65 años, y también entre los jóvenes de 13 a 24 años. 'Valle salvaje', de RTVE, nominada al Emmy Internacional 2025 ‘La Promesa’ también es líder de su franja en septiembre. Promedia un 13,3% de share, una audiencia global de 917.000 espectadores (1,1 millones con el diferido) y 1.347.000 de espectadores únicos de media diarios (1,6 millones si contabilizamos su diferido). Mejora el dato del mes anterior en 0,5 puntos y en 1,3 puntos el dato de septiembre del pasado año. Revalida el liderazgo entre los jóvenes y los adultos de 45 años en adelante.

Entretenimiento de La 1 líder, también en septiembre Desde el estreno de su 2ª temporada el pasado 8 de septiembre, casi de 16 millones de españoles ya han visto la nueva temporada de ‘La Revuelta’ (16.127.000 incluyendo el diferido). Promedia un 13% de cuota, más de 1,5 millones de seguidores en lineal y 1.579.000 si se añade el diferido. Supera los 4 millones de espectadores únicos de promedio cada noche (4,1 millones incluyendo el diferido). Es líder indiscutible en los targets jóvenes de 13 a 44 años, entre el público masculino y en las grandes ciudades. La Revuelta sigue siendo el programa más visto de La 1 cada día Sandra Casado En la noche de los lunes, ‘Masterchef Celebrity 10’ promedia un 14,5% de cuota, 798.000 espectadores en lineal + 351.000 en diferido (1.149.000), y roza los 3 millones de contactos (3,3 millones incluyendo el diferido). Es líder con más de 3 puntos sobre la segunda opción y mejora en 0,4 puntos la anterior edición. Es primera opción para todos los tramos de edad de 4-64 años, con datos espectaculares en los targets jóvenes: en 13 a 24 años (20,8%) y en 25-44 (21,6%). ‘Late Xou’ con Marc Giró, promedia los martes un 11,8% de cuota, 937.000 seguidores y más de 2,6 millones de espectadores únicos (2.612.000) en la noche de los martes. Supera por 1,9 puntos y 145.000 espectadores el promedio de su anterior temporada en La 1 (9,2% y 792.000). Es líder de su franja en hombres (11,3%) y en el target de 45 a 64 años (12,8%). Segunda opción para los targets jóvenes, con un (12,9%) en 13 a 24 años y con un (15,2%) en 25 a 44. Los miércoles, la serie documental ‘Los archivos secretos del NO-DO’ es líder con una media de 13,2% de cuota, 844.000 espectadores (968.000 si sumamos el diferido) y más de 1,8 millones de espectadores únicos. Ese promedio es el mejor de una serie documental en La 1 desde 2017. Su capítulo más visto es el del estreno, con un 15%, 1.195.000 espectadores y más de 2,6 millones de contactos. Es la oferta líder de 25 a 74 años. 'Los archivos secretos del NO-DO', una de las revelaciones de la temporada ‘Futuro imperfecto’, el programa de Andreu Buenafuente, vuelve a los jueves con un 10,8% de cuota, 832.000 seguidores y más de 2,2 millones de espectadores únicos por noche. Es segunda opción para todas las franjas de 25 a 74 años.

El fútbol clasificatorio para el Mundial 2026, lo más visto del mes El evento televisivo más visto del mes entre todas las cadenas generalistas fue el partido Turquía- España clasificatorio para el Mundial 2026, disputado el 7 de septiembre con 3.677.000 espectadores y 32% de cuota en La 1. Alcanzó 8.052.000 espectadores únicos. El segundo evento deportivo más visto del mes fue el encuentro ‘Bulgaria–España’, disputado el 4 de septiembre y emitido en La1, correspondiente al clasificatorio para el Mundial de Fútbol. Este partido fue seguido por 2.643.000 espectadores, alcanzando una cuota de pantalla del 24,5% y un total de 6.606.000 espectadores únicos. En septiembre se disputaron también las últimas etapas de 'La Vuelta 2025' (11,9% en su promedio de etapas en La1), destacando la etapa número 13 (Cabezón de la Sal- L'Angliru) del viernes 5 de septiembre, que alcanzó 1.244.000 espectadores y una cuota del 14,1%.

El cine reina en La 1 Las doce películas más vistas del mes entre todas las cadenas generalistas se emitieron en La1. La cinta con mayor audiencia fue ‘El piloto’, dentro de ‘La Película de la semana’, seguida por 1.412.000 espectadores y 13,4% de cuota. La segunda película más vista fue ‘Oppenheimer’, con 1.288.000 espectadores y 13,7%, con 4.531.000 espectadores únicos. 'Oppenheimer', uno de los éxitos de cine en La 1 La trilogía Equalizer, con Denzel Washington, vuelve a triunfar con una media de 972.000 espectadores, un 14,5% de cuota y 6.005.000 espectadores únicos. El evento cinematográfico con mayor alcance en septiembre fue ‘Septenheimer’, también en La 1, que logra 678.000 espectadores medios, con 10,7% de cuota y que acumuló 9.623.000 espectadores únicos.

La 2, mejor cuota de los últimos 3 años La 2 anota en septiembre un 3% de cuota, un crecimiento de una décima respecto a su anterior septiembre, y su mejor dato en ese mes desde 2022. 'Cifras y Letras' encabeza el ranking de audiencias de La 2 Rubén Gámez Los concursos siguen destacando un mes más: ‘Cifras y letras’ se posiciona como el programa más visto de la cadena, logrando un 5,6% y 618.000 espectadores y más de 6,7 millones de espectadores únicos. Supera su anterior septiembre de estreno en 1.8 puntos de cuota y 164.000 espectadores. Por su parte, ‘Saber y ganar’ obtiene 537.000 espectadores y un 6% de lunes a viernes, mejor registro desde junio. La edición de fin de semana anota un 4%. En las tardes, ‘Malas lenguas’ con Jesús Cintora logra en septiembre un 4,9% de cuota y 341.000 espectadores, un incremento de 4 décimas respecto a su mes anterior. En su nueva franja horaria mejora 1.2 puntos el dato de la misma franja en septiembre 2024. Su dato en esa franja es además el más alto desde 2008, y su crecimiento en septiembre el mayor de los últimos 25 años. 'Malas lenguas' sigue fuerte en las tardes de La 2

Nuevo récord de las redes sociales de RTVE Este mes de septiembre las redes sociales de RTVE marcan un nuevo récord al alcanzar 1.200 millones de visualizaciones y 36,4 millones de interacciones. Esto supone un incremento del 20% en las visualizaciones respecto al mismo mes del año pasado. ‘La Revuelta’ lidera el ranking de marcas de la casa con 425 millones de visualizaciones. También destaca poderosamente RTVE Noticias, que ocupa la segunda posición y crece un 30% respecto a septiembre de 2024. Su perfil de Facebook vuelve a sumar más de 100.000 nuevos seguidores este mes y lidera por interacciones esta red social en el sector audiovisual (según la herramienta FanPage Karma). Facebook es la red social que más crece, un 154%, y vuelve a superar a X. Instagram es la red social que más impacto consigue, 488 millones. YouTube y TikTok suman impacto con nuevas apuestas como el informativo vertical ‘YaTDigo’ y ‘Mi vuelta al mundo’ de Almudena Ariza. En septiembre, Instagram es la red social protagonista con 523 millones de visualizaciones, incrementando su impacto un 77,6% respecto al mismo mes del año anterior. Facebook es la red social que se consigue un mayor crecimiento, 177,8%. Por programas, ‘La Revuelta’ es el más visto del mes de septiembre en nuestras redes sociales con 481 millones de visualizaciones entre las publicaciones de sus propios perfiles y los del resto de la casa. Además, los contenidos de 'MasterChef Celebrity', 'Valle Salvaje' y 'La Vuelta a España' superan los 40 millones de visualizaciones cada uno. El contenido más visto del mes es el reel de Instagram de La Revuelta "El genocidio en Gaza es tan atroz que está por encima de ser derechas o de izquierdas" con 9,7 millones de visualizaciones.

Mejor arranque de temporada en RTVE Play RTVE Play cierra septiembre en 10,3 millones de visitantes únicos, según datos de Adobe Analytics. Obtiene su mayor tiempo total de consumo en un arranque de temporada al superar los 24 millones de horas. El contenido más visto sigue siendo ‘La Promesa’, seguido de ‘MasterChef Celebrity’ y el cine internacional (28% más que en septiembre de 2024). ‘Los archivos secretos del NO-DO’ es el mejor estreno del mes y se sitúa como octavo contenido más visto de la plataforma. RTVE.es en su conjunto vuelve a superar 20 millones de visitantes únicos, un 2,2% más que el año pasado, impulsada por los eventos deportivos, el buen momento del área de informativos y el inicio de temporada en la parrilla televisiva. Los eventos deportivos monopolizan los directos más vistos, con los partidos clasificatorios del Mundial de fútbol como lo más visto en septiembre, impulsando al área de Deportes, que suma un 23% de visitantes únicos frente al año anterior y marca su mejor septiembre de los últimos tres años con 3.545.364 visitantes únicos. RNE Audio registra su mejor septiembre histórico con 965.461 visitantes únicos, un crecimiento anual del 7% gracias a la subida principalmente del consumo de audio on-demand, que suma un 11% de oyentes respecto a 2024.