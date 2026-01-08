La 1 refuerza su apuesta por el análisis de la actualidad con 'Directo a la Gente'

La 1 vuelve a apostar por la actualidad en este convulso inicio de año. ‘Directo a la Gente’ será un especial en directo que mañana trasladará al prime time a Marta Flich, Jesús Cintora y Gonzalo Miró para explicar con rigor, contexto y pluralidad las noticias que están marcando la agenda nacional e internacional.

Marta Flich y Gonzalo Miró presentarán los principales bloques, coordinarán las conexiones en directo con reporteros e invitados, llevarán a cabo entrevistas exclusivas y darán la última hora. Jesús Cintora moderará la mesa de opinión y debate, integrada por voces diversas y equilibradas del ámbito político, periodístico y social. Se completará con conexiones en directo con reporteros en la frontera de Venezuela y en Groenlandia. El especial incorporará, además, los principales asuntos de la actualidad política y social en España.

El plató de ‘Directo al grano’ acogerá este ‘Directo a la Gente’, con una línea gráfica y una escenografía adaptadas para la ocasión.

'Directo a la Gente', especial en prime time con Marta Flich, Gonzalo Miró y Jesús Cintora