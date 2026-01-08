La 1 refuerza su apuesta por el análisis de la actualidad con 'Directo a la Gente'
- Especial presentado por Marta Flich, Gonzalo Miró y Jesús Cintora, que están batiendo récords de audiencia en ‘Directo al grano’ y ‘Malas lenguas’
- Con entrevistas exclusivas, invitados, analistas y conexiones en directo con la frontera de Venezuela o con Groenlandia
- Viernes 9 de enero, después del TD2 en La 1 y RTVE Play
La 1 vuelve a apostar por la actualidad en este convulso inicio de año. ‘Directo a la Gente’ será un especial en directo que mañana trasladará al prime time a Marta Flich, Jesús Cintora y Gonzalo Miró para explicar con rigor, contexto y pluralidad las noticias que están marcando la agenda nacional e internacional.
Marta Flich y Gonzalo Miró presentarán los principales bloques, coordinarán las conexiones en directo con reporteros e invitados, llevarán a cabo entrevistas exclusivas y darán la última hora. Jesús Cintora moderará la mesa de opinión y debate, integrada por voces diversas y equilibradas del ámbito político, periodístico y social. Se completará con conexiones en directo con reporteros en la frontera de Venezuela y en Groenlandia. El especial incorporará, además, los principales asuntos de la actualidad política y social en España.
El plató de ‘Directo al grano’ acogerá este ‘Directo a la Gente’, con una línea gráfica y una escenografía adaptadas para la ocasión.
Referentes de la tarde en televisión
‘Directo a la Gente’ se emitirá en la misma semana en la que los dos espacios de actualidad de las tardes de La 1 y de La 2 han batido récords de audiencia, consolidados como referentes de las tardes en televisión, con una acogida creciente del público.
‘Directo al Grano’, que es cada tarde la oferta más contactada en su franja y líder a partir de las 17:00 horas, registró el lunes 5 de enero su máximo histórico de audiencia, 13,6% y 1.247.000 espectadores, y fue líder absoluto en su franja. Y ayer logró su tercera entrega más vista, con una media de 1.037.000 espectadores y un 11,7% de cuota.
Por su parte, ‘Malas lenguas’ firmó ayer récord de espectadores en La 2, con 644.000, un 7,5% de cuota y casi 2 millones de contactos. Su segundo tramo, en La 1, se elevó hasta 1.134.000, 11,4% y cerca de 2,2 millones de espectadores únicos, y alcanzó la segunda posición en su franja.