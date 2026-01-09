RTVE presenta 'DecoMasters', el talent que revolucionará la decoración y el interiorismo

El talent ‘DecoMasters’ demostrará que “si puedes soñarlo, puedes decorarlo”. El matrimonio formado por Isa Pantoja y Asraf Beno; Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia; las parejas de amigos formadas por Antonia Dell’Atte y María Zurita, Eduardo Casanova y Canco Rodríguez, Eduardo Navarrete y la Terre, Raquel Meroño y Belén López, y King Bru y Andrea; los hermanos Samantha y Colate Vallejo-Nágera; Lucía Dominguín y su hija Palito Dominguín; y los gemelos Jesús y Daniel Oviedo, conocidos como Gemeliers, son las diez parejas de celebrities embarcadas en un desafío nunca visto en televisión que revolucionará y democratizará el mundo del interiorismo y la decoración.

Producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia), el programa se ha presentado este viernes en una multitudinaria rueda de prensa que ha conducido María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación: “Estamos imparables y venimos dispuestos a revolucionar el mundo de la decoración y el interiorismo. Esto de la decoración es mucho más cercano de lo que parece. Se suele decir ‘para gustos, los colores’. Y esta cadena es la que te da toda la paleta de colores. Para que tú elijas lo que quieres”.

Photocall, durante la presentación del programa

“Teníamos la idea de buscar un formato de decoración”, ha explicado Ana Maria Bordas, directora de Produccion de Contenidos de RTVE: “Queríamos algo que fuera real y este formato unía entretenimiento con un tema real. Tienen que trabajar en espacios reales y con clientes reales. Es un talent que no habíamos hecho y que esperamos que despierte interés. Demuestra que con poco presupuesto se pueden mejorar nuestros hábitats; las parejas nos van a hacer reír y el resultado es muy divertido”.

Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, ha enumerado los principales valores de ‘Decomasters’: “Es un programa que muestra que todo el mundo puede decorar su casa con recursos limitados. La mecánica es muy sencilla y contamos con diez parejas de celebrities espectaculares. Habrá dos retos complicados y reales para cada programa. Y hay mucha verdad, es imposible fingir”.

Patricia Montero junto a Lorenzo Castillo y Marta Riopérez 5

Como maestra de ceremonias del programa, Patricia Montero señala que “esta experiencia ha sido una auténtica maravilla, todo un reto, estoy muy feliz y agradecida de ponerme al frente de algo tan maravilloso, y además la decoración me apasiona” Estará acompañada de dos jueces muy exigentes: Lorenzo Castillo, para quien “lo más increíble ha sido la evolución de los concursantes, queriamos que la decoración sea efectista, y vamos a ver como se han ido atreviendo y llegado a niveles muy altos de decoración”. Y Marta Riopérez, que también ha constatado cómo dentro de cada uno de los concursante “hay un decorador y algunos muy creativos. Ha sido divertidisimo y esperamos que muy didáctico”

Para Isa Pantoja, participar en ‘DecoMasters’ “ha sido sanador. Me ha sanado heridas del pasado y mejorado mi relación de pareja”. También ha agradecido la experiencia Mar Flores: “Ha sido un regalo de la vida y he podido convivir más con Carlo”. Su hijo (Carlos Costanza) ha destacado también “la oportunidad fantástica de pasar tiempo con mi madre”.

Mar Flores y Carlo Costanza 5

Antonia Dell’Atte ha bromeado “Para mi no ha sido sanador, ha sido “enfermador”. Su compañera en el reto María Zurita ha agradecido la experiencia: “He disfrutado mucho de la compañía de Antonia”. Canco Rodríguez, que participa acompañado de Eduardo Casanova, ha hablado de la relación de ambos en el programa “Hemos descubierto la genialidad que hay en su cabeza y mi labor ha sido gestionarla. A todos nos gusta brillar y en pareja hay que hacer equilibrio, ha sido interesante. De todo lo que he hecho en mi vida esto ha sido lo mas agotador”.

Colate y Samantha Vallejo-Nagera 5

Para Eduardo Navarrete, “ha habido muchos momentazos”, igual que para su compañera, La Terre “Viva la intensidad, nos gusta la gente intensa, hemos estado muy cómodas”. Raquel Meroño ha concursado con su amiga, la actriz Belén López “ha sido un regalo volver a TVE, y poner a prueba una relación de amistad en un proyecto así; ha sido un éxito para nosotras a nivel personal”, mientras Belén López ha destacado su pasión por aprender “no hay nada mejor que desarrollar un talento”. Los influencers King Bru y Andrea han hablado de lo que han luchado y de sus aprendizajes “lo chic es una actitud”.

Eduardo Navarrete y La Terre

Samantha Vallejo-Nagera y su hermano Colate también han disfrutado etse tiempo juntos “Ha sido divertidísimo con un equipazo increíble, un planazo”, para la primera. “Nunca habíamos pasado tanto tiempo juntos”, ha añadido Colate. Para Lucía Dominguin y su hija Palito, compartir este tiempo juntas también ha sido “una catarsis”. “Ha sido el programa en el que más cómoda he estado”, ha asegurado Palito. Y los Gemeliers, Jesús y Daniel Oviedo, también han vivido “una experiencia fantástica. Ha sido un descubrimiento y un reto para nosotros”.

Lucía Dominguín y su hija Palito

‘DecoMasters’ Las celebrities se enfrentarán a espectaculares desafíos de interiorismo, en los que transformarán todo tipo de espacios reales con clientes reales. Los concursantesdeberán convertirse en auténticos decoradores, capaces de hacer realidad los sueños de diferentes clientes, adaptándose a sus gustos y necesidades y demostrando creatividad, talento, sensibilidad y estilo. Pero no todo será cuestión de imaginación: tendrán que diseñar ajustándose a los presupuestos de cada cliente para cada espacio y aprovechar sus recursos. La responsabilidad será clave y se apostará por el reciclaje y la segunda vida de los objetos. La actriz y presentadora Patricia Montero será la mejor maestra de ceremonias y los proyectos de las parejas estarán supervisados por dos jueces: el multipremiado diseñador de interiores Lorenzo Castillo y la editora de revistas de decoración de Hearst Marta Riopérez. Les guiarán en cada paso, ofrecerán valiosos consejos y serán implacables a la hora de evaluarlos. Incluso contarán con grandes nombres del mundo de la decoración en cada prueba. Se exigirá que cada propuesta combine funcionalidad y belleza, que transmita autenticidad, calidad y una visión capaz de emocionar y reflejar la esencia de quien lo diseña. Jesús y Daniel Oviedo, los Gemeliers Con idea de poner la decoración al alcance de todo el mundo, se compartirán trucos e ideas creativas y económicas para que cualquier persona, sin importar experiencia o recursos, pueda encontrar inspiración y transformar ambientes con pequeños cambios llenos de estilo.

Los profesionales más destacados del sector acompañarán al jurado En cada programa participarán como invitados los profesionales más destacados del sector, quienes se convertirán en un miembro más del jurado a la hora de calificar los trabajos: los interioristas Marta de la Rica, Tomás Alía, Pepe Leal, Patricia Bustos, German Álvarez, Alejandra Pombo, Mercedes Valdenebro, Mercedes Peralta, Erico Navazo y Manuel Espejo; la arquitecta e interiorista de origen italiano Teresa Sapey; el arquitecto e interiorista Nacho García Vinuesa; el ingeniero en edificación e interiorista Sigfrido Serra; el artista y diseñador Jaime Hayón; el paisajista Fernando Martos; la muralista Johina García-Concheso; y la influencer experta en temas de orden y limpieza Begoña Pérez, La Ordenatriz. Raquel Meroño y Belén López

‘DecoMasters’: premio y mecánica Solo una pareja conquistará el título de DecoMasters y conseguirá un premio de 50.000 euros para donar a una ONG. Cada programa constará de dos partes: la primera será una prueba grupal en la que los concursantes trabajarán divididos en dos grupos y harán realidad un diseño elegido de forma conjunta. Para ello, primero, cada pareja creará su propuesta para abordar el reto que les proponga un cliente. Después, cada uno de los dos equipos dispondrá de 10 minutos para decidir cuál es la mejor opción. Los autores del planteamiento ganador asumirán el liderazgo como jefes de proyecto y organizarán las tareas de sus compañeros. El principal objetivo será cumplir con las necesidades y demandas de los propietarios con una propuesta funcional que refleje la personalidad de sus dueños, ajustándose a un presupuesto. Tras dos días de intenso esfuerzo, el jurado evaluará la transformación del espacio y el equipo perdedor se enfrentará a la prueba de eliminación, en la que cada pareja desarrollará su propio proyecto durante dos días para atender las demandas de nuevos clientes. Al final de cada programa, el tándem menos brillante se despedirá de la competición. Isa Pantoja En todo momento, las parejas contarán con una carpa habilitada con el material necesario donde podrán acudir tantas veces como quieran y coger lo que necesiten. Además, en la eliminación, la pareja que quiera algún material extra, que no esté disponible en la carpa, saldrá a comprarlo en la llamada ‘Carrera Decoexprés’, mientras los demás compañeros siguen trabajando. Durante todo el proceso de trabajo, siempre tendrán la ayuda de una cuadrilla de profesionales, que solo intervendrá en las tareas que entrañan algún riesgo.