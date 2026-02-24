Nueva noche de 'Aprender jugando' con 'TRIVIAL PURSUIT' en RTVE
- Viernes 27 de febrero, a las 21:45 horas en La 1 y La 2; y a continuación, más programas en La 1 y RTVE Play
- La semana pasada, el concurso logró máximo de audiencia: 8,5% de cuota y hasta 2.323.000 espectadores únicos
RTVE vuelve a apostar por una noche especial de ‘Aprender jugando’ este viernes. ‘TRIVIAL PURSUIT’ comenzará a las 21:45 horas, con una emisión en simultáneo en La 1 y La 2; y continuará con tres nuevas entregas de estreno en La 1. Además, La 2 ofrecerá una entrega de estreno de ‘Cifras y Letras’ antes de ‘TRIVIAL PURSUIT’.
El nuevo concurso de RTVE, producido en colaboración con Satisfaction Iberia, ha tenido una buena acogida de la audiencia en sus primeras entregas. La pasada semana, ‘TRIVIAL PURSUIT’ congregó a un 8,5% de cuota de pantalla y hasta 2.323.000 espectadores únicos.
Como novedad, el programa presentado por Egoitz Txurruka “Txurru” introducirá a partir de esta semana nuevos desafíos musicales que se sumarán a sus pruebas clásicas.
Así es ‘TRIVIAL PURSUIT’
La mecánica se desarrolla sobre un gigantesco tablero de juego, donde los concursantes compiten respondiendo a preguntas de las distintas categorías para ganar quesitos y llegar al centro antes que sus rivales. Cada episodio es una batalla de ingenio, rapidez y estrategia, en la que el conocimiento es la mejor arma para avanzar casilla a casilla, y en la que la audiencia también puede jugar desde casa.
‘TRIVIAL PURSUIT’ refuerza la oferta de concursos de RTVE. Una apuesta avalada por la audiencia, con grandes éxitos como ‘The Floor’, ‘Cifras y Letras’ y ‘Saber y ganar’. Es un formato original de Hasbro y Talpa Studios, emitido en la cadena estadounidense The CW, con sólidos datos de audiencia y que mantiene la esencia del clásico juego de mesa.