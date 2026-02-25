Jaume Roures, a 'Pla seqüència'
- Jordi Basté descobreix la cara menys coneguda d'un dels empresaris més importants del sector audiovisual
- Dijous 26 de febrer, a les 22:10h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Pla seqüència' és un programa d'entrevistes de proximitat i en profunditat de La 2Cat que mostra els protagonistes sense talls ni muntatge. Dirigit i presentat per Jordi Basté, s'emet els dijous en prime time.
A 'Pla seqüència', Jordi Basté acompanya Jaume Roures des del Raval de Barcelona, el barri on va néixer, fins a la presó Model, per descobrir la cara menys coneguda d'un dels empresaris més importants del país.
Jaume Roures és un conegut productor audiovisual, cofundador del Grup Mediapro, i ha estat figura clau en el sector de la televisió i els drets esportius durant més de trenta anys. Roures explicarà a 'Pla seqüència' com era el barri del Raval de Barcelona on va néixer, com va ser la seva infància, la seva militància de joventut i les diverses detencions a la presó Model, el lloc on acabarà aquest recorregut per mostrar la història més personal d'aquest empresari d'èxit.
Jordi Basté també li demanarà per la seva trajectòria cinematogràfica com a productor de pel·lícules de prestigi internacional, com 'Vicky Cristina Barcelona' i 'Midnight in Paris', de Woody Allen, i d'altres amb un fort component social com 'Los lunes al sol' i 'Princesas', de Fernando León de Aranoa, i 'Salvador', de Manel Huerga, que explica la història de Salvador Puig Antich, l'últim ajusticiat per garrot vil a Espanya i executat el 1974 a presó Model.
Després del programa, a les 23:10h s'emet el 'Making of de Jaume Roures'. Un rodatge que recorre algun dels indrets més importants i desconeguts de la vida de Jaume Roures. El punt d'arrencada és el barri del Raval de Barcelona i acaba el capítol entrant amb Jaume Roures de nou a la presó Model, on va passar dos anys de la seva vida després de diverses detencions. Tot el que va passar entre un lloc i l'altre va ser un maldecap per a l'equip, que durant els assaigs va patir tota mena d'ensurts: des de no tenir confirmat el vehicle fins al dia del rodatge, trobar-se amb una manifestació a la Model a dues hores de començar a gravar, passant per un trànsit imprevisible que cada vegada marcava un trajecte diferent.