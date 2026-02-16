Edició especial de 'Pla seqüència' amb Salvador Illa en el seu retorn al Palau de la Generalitat
- El programa acompanya el president en la primera jornada de recuperació de l'activitat institucional després de 30 dies de baixa
- Dimecres 18 de febrer a les 22:10h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
La 2Cat estrena una edició especial de 'Pla seqüència' amb Salvador Illa coincidint amb el seu retorn al Palau de la Generalitat, després de 30 dies de baixa mèdica. Jordi Basté acompanya el president durant la seva primera jornada institucional en un recorregut en temps real i sense interrupcions.
El programa segueix els primers moments de la tornada a l'activitat i recull una conversa personal sobre com ha viscut aquestes setmanes allunyat de la vida pública i el moment de reprendre l'agenda al capdavant del Govern.
'Pla seqüència' proposa un seguiment sense talls ni muntatge, amb una sola càmera, que permet veure el protagonista des d'una perspectiva propera i poc habitual. Dirigit i presentat per Jordi Basté, és el format d'entrevistes en profunditat de La 2Cat, que ofereix aquesta setmana una edició extraordinària.
Dijous, El Mago Pop torna amb Jordi Basté als seus orígens
'Pla seqüència' torna dijous a la seva emissió habitual amb Antonio Díaz, El Mago Pop. Jordi Basté l'acompanya a Badia del Vallès per retrobar-se amb els seus inicis i amb el paisatge emocional que va alimentar la seva vocació.
Díaz ha omplert teatres arreu, ha actuat a Broadway i prepara una gira internacional d'estadis. En els darrers anys també ha consolidat el seu projecte escènic com a propietari de dos espais: el Branson Magic Theatre, a Missouri —la seva base d'operacions als Estats Units—, i el Teatre Victòria, a Barcelona. Però abans de tot això, va ser un nen de Badia del Vallès que improvisava números a casa i aprenia els primers jocs de cartes al barri. El programa el segueix en el retorn als carrers on va créixer i fins a l'auditori, on d'adolescent actuava, que avui porta el seu nom.