La directora Carla Simón visita el club de jazz 'Gran Tonino'
- Carla Simón, la primera directora catalana a guanyar l'Os d'Or de Berlín, és la convidada d'aquesta setmana
- Dimarts, 17 de febrer, a les 22:20h a La 2Cat
'Gran Tonino', el programa d'entrevistes musicals i de proximitat, conduït per Nina, acompanyada al piano per la pianista i compositora Laura Andrés, a La 2Cat.
El club de jazz 'Gran Tonino' obre les seves portes Carla Simón. La directora catalana ha fet història sent la primera a guanyar l'Os d'Or de Berlín i, aquesta setmana, la Nina i la Laura Andrés la conviden a seure al piano per conèixer la seva biografia sonora.
El programa fa un repàs pels moments més significatius de la seva vida personal i professional. Viatja als seus primers records amb l'optimisme italià d''Azzurro' de Paolo Conte i reviu la nostàlgia televisiva dels 90 amb el 'Toma mucha fruta' de Bom Bom Chip. L'adolescència arriba amb força recordant com Estopa i la seva 'La raja de tu falda' van marcar tota una època. Però també es pot conèixer la Carla més visceral i desconeguda.
La directora sorprèn connectant amb les arrels del gipsy rock de Las Grecas i amb l'energia punk de Siniestro Total, triant 'Bailaré sobre tu tumba' com un himne clau per a la seva nova pel·lícula, Romería. Una vetllada on la música serveix per reconstruir la memòria i celebrar el present.