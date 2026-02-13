Jordi Basté acompanya Salvador Illa en el seu retorn al Palau de la Generalitat, a 'Pla seqüència'
- Després de 30 dies de baixa per una osteomielitis púbica aguda, el president reprèn l’activitat institucional seguit pel programa
- Molt aviat a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
Salvador Illa torna al Palau de la Generalitat després de 30 dies de baixa i ho fa acompanyat de Jordi Basté en un 'Pla seqüència' especial.
El programa segueix el president en la seva primera jornada de retorn a l’activitat institucional i recull, en una conversa personal i sense interrupcions, com ha viscut aquestes setmanes allunyat de la vida pública i el moment de reprendre l’agenda al capdavant del Govern.
'Pla seqüència' proposa un recorregut sense talls ni muntatge, en temps real, que permet veure el protagonista des d’una perspectiva propera i poc habitual.
Dirigit i presentat per Jordi Basté, 'Pla seqüència' és el programa d’entrevistes de proximitat i en profunditat de La 2Cat. Aquest especial s’oferirà pròximament en una edició extraordinària.