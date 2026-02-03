El periodista Toni Clapés, a 'Pla seqüència'
- Jordi Basté entrevista Toni Clapés acompanyat del seu entorn: Marta Romagosa, Gabriel Sans i Magda Clapés
- Dijous 5 de març, a les 22:10h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Pla seqüència' és un programa d'entrevistes de proximitat i en profunditat de La 2Cat que mostra els protagonistes sense talls ni muntatge. Dirigit i presentat per Jordi Basté, s'emet els dijous en prime time.
Jordi Basté convoca Toni Clapés i el seu entorn més proper a sopar. 'Pla seqüència' descobreix totes les cares d’un dels locutors més mítics de la ràdio catalana a través dels seus amics i família.
Les fites professionals d’aquest convidat no són precisament escasses: Toni Clapés fa vint anys que és líder a la ràdio i el programa que dirigeix, 'Versió RAC1', ha aconseguit enguany el premi Ondas a millor programa de ràdio. En aquest ‘Pla seqüència’ Marta Romagosa, coneguda com la veu de Catalunya i dona de Toni Clapés, juntament amb Gabriel Sans, amic de tota la vida, i Magda Clapés, la seva germana, s'asseuen a sopar amb Jordi Basté i Toni Clapés per descobrir què hi ha més enllà d'un dels locutors més mítics de la ràdio catalana. Com van ser els seus inicis a la ràdio? En quin moment va saber que es dedicaria a la comunicació? I la seva història d’amor amb la Marta? S’ha plantejat mai fer un canvi professional?
Després del programa, a les 23:10h s'emet el 'Making of de Toni Clapés'. Tot i gravar-se dins d’un pis atrezzat per a l’ocasió, el rodatge va ser de tot menys calmat. L’inici es va estudiar al mil·límetre tenint en compte els horaris de tren. L’equip, després de preparar un pollastre al forn, va haver de seguir el rodatge en silenci des del lavabo i en postproducció van aconseguir resoldre una aparició estel·lar de la Maria, una de les encarregades de producció. Perquè a 'Pla Seqüència', si hi ha una cosa que no es pot fer mai, és tallar a mig rodatge.