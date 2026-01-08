Sílvia Abril, aquesta nit a 'Pla seqüència'
- Jordi Basté i Sílvia Abril recorren el parc d’atraccions per descobrir la nena que porta a dins
- Dijous 8 de gener, a les 22:05h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Pla seqüència' és un programa d'entrevistes de proximitat i en profunditat de La 2Cat que mostra els protagonistes sense talls ni muntatge. Dirigit i presentat per Jordi Basté, s'emet els dijous en prime time.
Jordi Basté acompanya l’actriu i humorista catalana, Sílvia Arbil a 'Pla seqüència' al parc d'atraccions, per descobrir la nena que porta dins. De la sala dels miralls a la nòria del Tibidabo, amb humor, improvisació i caos per repassar una vida plena de girs: d'estudiar dret a participar al festival d’Eurovisió.
El programa comença a la temuda sala dels miralls, passant pels cavallets i acabant a dalt la nòria. En aquest Pla Seqüència, Jordi Basté recorre amb Sílvia Abril el parc del Tibidabo en un recorregut vital ple d’humor i bogeria, barrejant improvisació i rialles que disparen el caos i l’emoció del pla seqüència. Amb Sílvia Abril repassem una trajectòria plena de girs: com va entrar d’amagat a l’Institut del Teatre després d’estudiar dret; la seva actuació estel·lar a Eurovisió amb Rodolfo Chikilicuatre; com va viure la maternitat de la seva filla; per què finalment no van poder fer les Campanades 2025 de RTVE amb la seva parella Andreu Buenafuente; i també els reptes de futur que té al cinema i al teatre.