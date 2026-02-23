Peter Vives visita el club de jazz 'Gran Tonino'
- L'actor repassarà les cançons més significatives de la seva vida, acompanyat de Nina i Laura Andrés
- Dimarts, 24 de febrer, a les 22:10h a La 2Cat
'Gran Tonino', el programa d'entrevistes musicals i de proximitat, conduït per Nina, acompanyada al piano per la pianista i compositora Laura Andrés, a La 2Cat.
El club de jazz 'Gran Tonino' obre les seves portes a l'actor Peter Vives. Aquesta setmana, la Nina i la Laura Andrés el conviden a seure al piano per conèixer la seva biografia sonora.
Aquesta setmana, el club de jazz encén els neons per rebre l'actor Peter Vives i descobrir algunes de les cançons més significatives de la seva vida. En aquest recorregut sonor, l'actor viatja a la seva infantesa marcada pels cassets que el seu pare posava al cotxe, amb temes de Creedence Clearwater Revival. Acompanyat per la Nina i el piano de la Laura Andrés, el programa repassa la seva adolescència amb Eminem i Violadores del Verso, així com la seva passió pel món de les sèries d'animació japoneses.
L'actor ens regala moments únics tocant el piano en directe, interpretant el clàssic 'Goodbye Yellow Brick Road' d'Elton John i mostrant el seu amor pel jazz amb Brad Mehldau. També hi ha espai per a la nostàlgia del seu passat a Disney Channel amb The Cheetah Girls 2. Un viatge que culmina amb el single de la seva vida: 'Somewhere Only We Know' de Keane.