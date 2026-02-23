'El Mencho', el narco que pasó del México rural a ser uno de los capos más buscados del mundo

El narcotraficante más peligroso de México, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, ha sido abatido este domingo en una operación conjunta de las fuerzas federales que contó con la ayuda de EE.UU. El que fuera líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) era uno de los delincuentes más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares a aquellos civiles que ofreciesen información que condujera a su captura. Este país acusaba a El Mencho de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo.

El Señor de los Gallos, como también se conocía a Oseguera Cervantes por su afición a las peleas entre esos animales, encabezó durante décadas una de las estructuras criminales más poderosas de México, el CJNG, que nació como una escisión del Cártel del Milenio, de los hermanos Valencia. Su organización, creada desde cero, se dedicaba al tráfico de drogas sintéticas, a extorsiones y a atacar a las fuerzas de seguridad y se consolidó como una de las más poderosas y violentas del país.

Nació en un poblado rural Oseguera Cervantes nació en 1966 en el poblado rural de Naranjo de Chila, Aguililla, Michoacán, al oeste de México, en una familia que se dedicaba al cultivo del aguacate. Tuvo cinco hermanos, Juan, Miguel, Antonio, Marín y Abraham, y abandonó la escuela primaria cuando aún era un niño para trabajar en el campo. 02.56 min México abate con ayuda de EE.UU. a 'El Mencho', líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación Con apenas 14 años, entró en el sistema del narcotráfico como vigilante de plantaciones de marihuana, para, pocos años más tarde, en la década de los 80, emigrar ilegalmente al estado de California, Estados Unidos. Para ocultar su identidad, utilizó sobrenombres, como Rubén Ávila, José López Prieto, Miguel Valadez o Carlos Hernández Mendoza, entre otros. En ese país fue detenido en varias ocasiones por delitos relacionados con drogas y, finalmente, deportado a México a sus 30 años, donde se unió a las fuerzas policiales locales de Cabo Corrientes y Tomatlán, en el estado de Jalisco. Después de un tiempo, dejó la policía y se unió al crimen organizado como miembro de tiempo completo del Cártel del Milenio. El periodista mexicano especializado en crimen organizado Francisco Castellanos J. explica para RTVE.es que Nemesio Oseguera Cervantes se diferencia de otros capos, como El Chapo Guzmán, del Cártel de Sinaloa, o los Arellano Félix, de Tijuana, en que El Mencho "empezó de la nada, no como muchos que heredaron los imperios". Este informador, que cuenta con más de 50 años de experiencia, destaca que la DEA y los investigadores mexicanos consideran que fue en los años 80 cuando el capo este domingo abatido se involucró en la producción y comercio de metanfetamina en Redwood City, junto a su cuñado Abigael González Valencia, alias El Cuini. Escuelita de sicarios: el rancho Izaguirre revela la impunidad y extrema violencia del Cartel Jalisco Nueva Generación

Expansión del CJNG Tras la fragmentación del grupo criminal liderado por los hermanos Valencia, Nemesio Oseguera Cervantes encabezó la consolidación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a inicios de la década de 2010. Bajo su liderazgo, el CJNG se expandió rápidamente hasta estar presente en buena parte del territorio mexicano y consolidar rutas internacionales para el tráfico de metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos. Bajo el liderazgo de El Mencho, el CJNG se reafirmó como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país. El cártel fue acusado de cometer masacres, emboscadas a autoridades y bloqueos coordinados en distintas entidades del país, y se caracterizó por su rápida expansión territorial, su capacidad financiera y el uso de la violencia extrema contra grupos rivales y fuerzas de seguridad. El Mencho construyó una red de lealtades entre la población de su estado occidental por haber sabido agasajar a sus vecinos para que le "protegiesen con un escudo" si las autoridades iban a por él, refleja Francisco Castellanos J. "Lo que hacía también es que en las épocas de Navidad, de Año Nuevo, de Reyes, del Día de la Madre y otras festividades señaladas, mientras que el Gobierno regalaba pelotas y víveres, Nemesio Oseguera entregaba despensas mucho más grandes, artículos blancos como refrigeradores, estufas, lavadoras, televisores, bicicletas, patines eléctricos o videojuegos", detalla este informador. Y es así como fue ganándose el apoyo del pueblo. “"Mientras que el Gobierno regalaba pelotas y víveres, Nemesio Oseguera entregaba despensas mucho más grandes, artículos blancos como refrigeradores, televisores, bicicletas, patines eléctricos o videojuegos", señala Francisco Castellanos“ A Oseguera Cervantes se le atribuyen atentados como el que tuvo lugar en junio de 2020 contra el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, que actualmente ocupa el cargo de secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, cuando un comando armado emboscó su vehículo en una de las principales avenidas de la Ciudad de México, dejando varios muertos y heridos. También se le achacan otros ataques contra fuerzas federales y estatales en Jalisco y Michoacán, así como bloqueos masivos en distintos estados como respuesta a operativos de seguridad.