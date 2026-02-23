Sheinbaum, tras la muerte de 'El Mencho': "Pueden estar tranquilos, se está resguardando la paz y la seguridad"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha llamado a la tranquilidad y ha asegurado que el Estado está garantizando la seguridad en el país tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', en una operación policial. La muerte del narcotraficante ha provocado una ola de violencia criminal en 16 estados mexicanos que ha dejado decenas de muertos.

"El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay Fuerzas Armadas. Hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces, pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”, ha dicho Sheinbaum en la primera comparecencia pública tras la operación policial.

La presidenta ha asegurado que el lunes "amanecimos sin bloqueo en carreteras y se ha restablecido toda la actividad", pero que se mantiene un "centro de mando" para la "coordinación nacional".

Sheinbaum ha mostrado su reconocimiento a las Fuerzas Armadas y de seguridad de México.

Fuerzas federales mexicanas abatieron el domingo, con ayuda de inteligencia de EE.UU., a Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', uno de los capos más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses, que habían anunciado una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

EE.UU. lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo. Washington había incluido el año pasado al CJNG en la lista de organizaciones terroristas.