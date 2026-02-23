Sheinbaum, tras la muerte de 'El Mencho': "Pueden estar tranquilos, se está resguardando la paz y la seguridad"
- La presidenta dice que EE.UU. colaboró brindando información de inteligencia
- Más de una treintena de delincuentes y 25 miembros de la Guardia Nacional murieron en la operación policial
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha llamado a la tranquilidad y ha asegurado que el Estado está garantizando la seguridad en el país tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', en una operación policial. La muerte del narcotraficante ha provocado una ola de violencia criminal en 16 estados mexicanos que ha dejado decenas de muertos.
"El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay Fuerzas Armadas. Hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces, pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”, ha dicho Sheinbaum en la primera comparecencia pública tras la operación policial.
La presidenta ha asegurado que el lunes "amanecimos sin bloqueo en carreteras y se ha restablecido toda la actividad", pero que se mantiene un "centro de mando" para la "coordinación nacional".
Sheinbaum ha mostrado su reconocimiento a las Fuerzas Armadas y de seguridad de México.
Fuerzas federales mexicanas abatieron el domingo, con ayuda de inteligencia de EE.UU., a Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', uno de los capos más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses, que habían anunciado una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.
EE.UU. lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo. Washington había incluido el año pasado al CJNG en la lista de organizaciones terroristas.
Cooperación con el Comando Norte de EE.UU.
El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, ha dado detalles de la operación en la que cayó 'El Mencho'.
Las fuerzas de seguridad habían recogido datos e investigaron las relaciones del narco hasta que se dieran las condiciones para una operación, ha explicado Trevilla, que ha asegurado que México ha contado con colaboración internacional, y que se "ha fortalecido mucho la relación con el Comando Norte de los EE.UU."
Sheinbaum, que en su comparecencia ante la prensa se ha mostrado visiblemente emocionada, ha precisado que las fuerzas de EE.UU. no han participado sobre el terreno, pero sí han facilitado inteligencia.
En este sentido, la mandataria ha recordado el entendimiento de cooperación en materia de seguridad firmado en septiembre pasado entre ambos países y que está basado en cuatro principios: "respeto a la soberanía e integridad territorial"; "responsabilidad compartida y diferenciada", "respeto y confianza mutua" y "cooperación sin subordinación".
México tiene "muy claros" estos puntos, y también EE.UU, según Sheinbaum.
"Todo el entendimiento que se estableció a partir de nuestro gobierno con el Gobierno de (Donald) Trump tiene estos cuatro principios. Y se han mantenido y respetado y seguimos trabajando así", ha remarcado.
Y ha incidido: "Aquí hemos manifestado muchas veces que la cooperación sobre todo se tiene en información de inteligencia. Hay información que se comparte. Incluso no es información que EE.UU nos brinda a nosotros, nosotros también brindamos información a EE.UU. Y el respeto a nuestra soberanía, que siempre se ha mantenido y en el día de ayer se mantuvo".
Trevilla ha explicado que el 20 febrero se localizó a un "hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de 'El Mencho', que la trasladó a una ubicación en Tapalpa, Jalisco (...) El 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información de que él permanecía allí. El mismo 21 se realiza el planeo de la operación", por las Fuerzas Especiales, ha explicado el secretario de Defensa.
Los escoltas de 'El Mencho' abrieron fuego, y ocho delincuentes en total murieron. 'El Mencho' resultó herido y murió en el avión que lo transportaba.
Un lugarteniente del Mencho estaba organizando la violencia y los cortes de carretera, y fue abatido también.
En las operaciones policiales murieron 25 miembros de la Guardia Nacional, un custodio y un miembro de la Fiscalía General del Estado, según el ministro de Seguridad, Omar García Harfuch. También al menos una mujer ha muerto en la violencia posterior provocada por el narco, y ha habido 70 detenciones en siete estados.
"Se contabilizaron 30 delincuentes que perdieron la vida también en estos ataques. En Michoacán se registraron 13 agresiones, donde perdieron la vida cuatro delincuentes y 15 efectivos de las corporaciones fueron lesionados", ha detallado Harfuch.