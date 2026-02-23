México vive una ola de violencia del narco tras la muerte de 'El Mencho'

México ha vivido durante la tarde del domigo y la madrugada del lunes una ola de violencia tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', en una operación policial.

Los bloqueos de vías de comunicación e incendios de vehículos y locales comerciales se han extendido en al menos 16 de los 32 estados, según informa Efe.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha pedido a la población mantenerse "informada y en calma".

Bloqueos de carreteras y clases suspendidas Los incidentes comenzaron en distintos puntos del sur del estado de Jalisco, según informa Efe. El Gobierno ha activado el "código rojo": se han suspendido los eventos masivos (incluido el concierto de la cantante estadounidense Kali Uchis en Guadalajara, una de las ciudades sede del Mundial 2026) y las clases presenciales. En algunas zonas además no funciona el transporte público y se han cancelado vuelos en Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos del país. Los incidentes se han extendido después a los siguientes estados: Michoacán, Colima, Nayarit, Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas, Baja California, Guerrero, Quintana Roo, Puebla, Querétaro, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Cuatro supuestos narcos han muerto en Michoacán, según el gobernador Alfredo Ramírez. Hay además 22 detenidos en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, según datos oficiales. Las clases se han suspendido en los estados de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Colima, Querétaro, Guanajuato, Baja California y en la región del Itsmo de Oaxaca. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no ha suspendido las clases, aunque informa de que no aplicará faltas a los estudiantes que no puedan acudir. Varias aerolíneas, tanto nacionales como internacionales, han suspendido vuelos, y se han pospuesto cuatro partidos de fútbol.