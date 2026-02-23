Desinformación sobre la situación en México tras la muerte del narcotraficante 'El Mencho'

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', era el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) hasta que este domingo las fuerzas federales mexicanas le abatieron en el municipio de Tapalpa con la ayuda de Estados Unidos. En este contexto, en redes sociales se han difundido imágenes falsas o generadas con IA de esta operación policial y los disturbios posteriores. En VerificaRTVE recopilamos y desmentimos bulos y desinformación sobre la situación en México tras la caída del narcotraficante.

Esta imagen de la Universidad de León en llamas es falsa, está generada con IA "La Ibero en León", dice un mensaje de X del 22 de febrero, compartido más de 1.000 veces, que adjunta una foto en la que se ve la fachada de la Universidad Iberoamericana de León envuelta en llamas. Esta foto es falsa, está generada con IA. Imagen generada con IA de la Universidad de León en llamas VerificaRTVE La Universidad Iberoamericana de León ha advertido en un comunicado publicado este 22 de febrero de que "la imagen que circula sobre la fachada" es "falsa": "Nuestras instalaciones se encuentran en orden". En otra nota posterior anuncian la suspensión de las clases este lunes. El perfil de X que difunde esta fotografía está catalogado como una "cuenta parodia" y en un mensaje posterior reconoce que la imagen "es falsa". Resultados de Hive y Proyecto Iveres sobre esta imagen generada con IA. VerificaRTVE Dos herramientas de detección de contenidos falsos concluyen que la imagen está generada con IA. Hive señala que la probabilidad de que esta foto esté creada con inteligencia artificial es del 99,7%. La herramienta del proyecto Iveres, mediante dos de sus modelos de detección, también concluye con una probabilidad superior al 94% que se trata de una instantánea generada con esta tecnología. Puedes ver los resultados en la imagen superior.

México niega que el cártel haya tomado el aeropuerto de Guadalajara Una publicación de X compartida más de 5.000 veces desde el 22 de febrero a las 19:22 (hora española) asegura en inglés que "tras la eliminación de un líder de alto rango del Cártel en México por parte de EE. UU. hoy, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha contraatacado irrumpiendo en el Aeropuerto de Guadalajara con hombres armados". Añade que "están tomando como rehenes a turistas estadounidenses en autopistas y hoteles cercanos". No hay pruebas que lo demuestren. Mensaje que afirma sin pruebas que el cartel ha tomado el aeropuerto. VerificaRTVE México niega que el CJNG haya tomado el aeropuerto. La embajada de México en Estados Unidos ha asegurado en X que esta publicación de redes "es falsa". En primer lugar, aclaran que la operación militar para capturar a 'El Mencho' "fue planeada y ejecutada por las Fuerzas Especiales mexicanas" y que Estados Unidos proporcionó "inteligencia complementaria". En una publicación posterior, la misma embajada de México en EE. UU. ha indicado que es "falso" que miembros de la delincuencia organizada tomaran el control de las instalaciones en el Aeropuerto de Guadalajara. El Gabinete de Seguridad de México aseguró este domingo a las 19:47 horas, minutos después de la publicación de X, que los aeropuertos del estado de Jalisco, donde se encuentra la ciudad de Guadalajara, operan "con normalidad" y que "los pasajeros están tomando sus vuelos conforme a lo programado". En un comunicado difundido este 22 de febrero a las 19:40 horas, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó de que operaban con normalidad en el Aeropuerto de Guadalajara, "sin cancelaciones ni afectaciones en sus operaciones aéreas" y que "no se han registrado incidentes en el interior de las instalaciones". "La información y material que circula en redes sociales no corresponde a situaciones de riesgo dentro de las terminales", dice esta aerolínea. A fecha de publicación de este artículo, no hay constancia de que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) haya tomado el Aeropuerto de Guadalajara ni de que haya capturado como rehenes a turistas estadounidenses. Mediante una búsqueda por palabras clave no encontramos ningún registro en medios de comunicación ni en agencias de noticias sobre estos sucesos.

No es un avión en llamas, es una imagen hecha con IA Una publicación de X compartida más de 6.000 veces difunde una fotografía en la que se ve un avión incendiado. "¿Con esto ya por fin van a aceptar que los narcos son terroristas?", leemos en el mensaje. Es una imagen falsa, está generada con IA. Mensaje que difunde una foto hecha con IA de un avión incendiado. VerificaRTVE La herramienta de análisis de contenidos generados con IA Hive detecta que esta imagen ha sido generada con IA con una probabilidad superior al 97%. Mediante una búsqueda por palabras clave "avión", "México" e "incendio" no encontramos ningún registro de que se haya quemado ningún avión en México como consecuencia de los disturbios tras la muerte de 'El Mencho'. El verificador estadounidense Lead Stories ha detectado inconsistencias en esta imagen que demuestran que está generada por IA. Señalan la presencia de un texto "irreconocible en las escaleras de embarque, una persona parada casualmente cerca del incendio y ventanas inconsistentes en el avión". Como te hemos informado en RTVE, tras la detención y la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se han producido tiroteos entre las fuerzas mexicanas y los narcotraficantes, así como cortes de carreteras o incendios en vehículos de transportes público. El Consulado de España en Guadalajara ha pedido a los ciudadanos "extremar las medidas de precaución".