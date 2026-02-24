Estas imágenes de vehículos calcinados no son actuales ni pertenecen a México: son de las protestas en Nepal
Mensajes en redes sociales difunden un vídeo que muestra vehículos ardiendo y aseguran que corresponde a los disturbios actuales en México, después de que las fuerzas federales abatieran al narcotraficante ‘El Mencho’. Es falso. Estas imágenes son de los disturbios en Nepal en septiembre de 2025.
"Estado de guerra: México está en alerta máxima tras la confirmación de la muerte de'El Mencho', un líder del CJNG. La nación experimenta: Narcobloqueos, vehículos incendiados y rodovías cerradas" leemos en un mensaje compartido más de 2.200 veces en la red social X desde el 23 de febrero. Junto a este mensaje se difunde un vídeo de 24 segundos en el que podemos observar decenas de vehículos calcinados y ardiendo.
Estas imágenes pertenecen a disturbios en Nepal en 2025
Mediante una búsqueda inversa encontramos las mismas imágenes de vehículos calcinados publicadas el 10 de septiembre de 2025 en esta cuenta de Facebook, que lo situaba en Nepal. También la encontramos en este ‘post’ de X del mismo día que dice: "Katmandú en llamas". En el Telediario de TVE te informamos el día anterior de la crisis que atravesaba Nepal por unas protestas que dejaron decenas de muertos y que estallaron por la prohibición de acceso a las redes sociales y por la corrupción en el país.
En el vídeo se pueden observar varios vehículos, pero en el segundo 21 se aprecia que un autobús blanco que tiene una matrícula con caracteres en nepalí. Lo puedes comprobar en la imagen inferior.
Después de que las fuerzas federales mexicanas abatieran a ‘El Mencho’, el país centroamericano ha vivido episodios de violencia en diferentes ciudades, con coches incendiados y carreteras cortadas. Colegios y universidades han suspendido clases y la embajada española ha pedido extremar la precaución.
En VerificaRTVE te hemos alertado sobre la desinformación que circula sobre los disturbios actuales en México: de imágenes generadas con inteligencia artificial o vídeos antiguos que presentan como actuales, como este de la presidenta Claudia Sheinbaum aterrizando en un buque militar.