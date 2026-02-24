Estas imágenes de vehículos calcinados no son actuales ni pertenecen a México: son de las protestas en Nepal

Mensajes en redes sociales difunden un vídeo que muestra vehículos ardiendo y aseguran que corresponde a los disturbios actuales en México, después de que las fuerzas federales abatieran al narcotraficante ‘El Mencho’. Es falso. Estas imágenes son de los disturbios en Nepal en septiembre de 2025.

"Estado de guerra: México está en alerta máxima tras la confirmación de la muerte de'El Mencho', un líder del CJNG. La nación experimenta: Narcobloqueos, vehículos incendiados y rodovías cerradas" leemos en un mensaje compartido más de 2.200 veces en la red social X desde el 23 de febrero. Junto a este mensaje se difunde un vídeo de 24 segundos en el que podemos observar decenas de vehículos calcinados y ardiendo.