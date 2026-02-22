Las fuerzas federales de México abaten a 'El Mencho', líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación

El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', uno de los capos más buscados por EE.UU., ha sido abatido este domingo en un dispositivo de fuerzas federales mexicanas.

La operación policial se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, y derivó en enfrentamientos armados en la región, donde se mantiene un amplio despliegue de seguridad. Las autoridades no han detallado hasta el momento si hubo más personas detenidas o abatidas.

Fotografía del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho EFE / Rastreo de Redes

'El Mencho', de 56 años, era uno de los delincuentes más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, que habían anunciado una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Estados Unidos lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo. Washington había incluido el año pasado al CJNG en la lista de organizaciones terroristas. La operación se ha producido en un contexto en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con iniciar operaciones terrestres en México para combatir a los carteles.