Al menos 11 muertos y 12 heridos en un tiroteo en un campo de fútbol al oeste de México

Al menos 11 personas han muerto y 12 más han resultado heridas tras un ataque armado durante un partido de fútbol en la comunidad Loma de Flores, en el municipio mexicano de Salamanca, estado de Michoacán, oeste de México.

El Gobierno municipal de Salamanca ha informado de que 10 de ellas fallecieron en el estadio y una más en el hospital. Los heridos están siendo atendidos de sus lesiones.

Según los primeros reportes, el ataque ha ocurrido mientras se llevaba a cabo un partido de fútbol organizado como convivencia deportiva local.

Testigos han afirmado a medios locales que los sujetos armados interrumpieron el encuentro y abrieron fuego contra los asistentes durante el juego.

Las autoridades, además, han indicado que la Fiscalía de Guanajuato investiga el atentado, que condenó "energéticamente", y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas.