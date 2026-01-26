La batalla de Trump con China por la hegemonía en Latinoamérica: claves para (intentar) entender sus pasos

Si la relación entre Estados Unidos y China fuera la escena de una película, tendría los ingredientes de un thriller: tensión, giros de guion y mucho suspense. Dos antagonistas fijando sus miradas, con música intrigante de fondo y, en medio, un tercer personaje que los dos quieren controlar: América Latina.

La rivalidad entre Washington y Pekín se ha intensificado tras la decisión del presidente Donald Trump de atacar Venezuela. Sudamérica se ha situado así, sin buscarlo, como pieza decisiva en el tablero global. El avance de China en América Latina ha sido uno de los fenómenos recientes más constantes y menos atendidos de la política internacional.

De momento, China ya ha dejado claro que mantiene intacta su cooperación con América Latina "incluida Venezuela". Lo ha asegurado el portavoz del ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, hace solo unos días. "Todos los países de América Latina son Estados independientes y soberanos, y tienen pleno derecho a elegir de manera autónoma a sus socios", enfatizó el portavoz.

Precisamente sobre Venezuela, Donald Trump ha afirmado recientemente, en una reunión con varias petroleras, que China solo podrá comprar crudo venezolano bajo el control de Estados Unidos. Se trata de un mensaje para los empresarios estadounidenses pero, también, para Pekín. En opinión del exdirector del Observatorio de la Política China, Xulio Ríos, los pasos de Trump "tienen mucho que ver con la marginación de la influencia china en Latinoamérica".

El interés de China no es un secreto Hay tres momentos recientes en los que el gigante asiático ha hecho público su plan para América Latina, como recuerda a RTVE Noticias el experto Xulio Ríos. "En 2008, Pekín estableció por primera vez esa hoja de ruta. Y la han actualizado dos veces: en 2016 y en 2025", señala Ríos. En esos tres textos, China ha dejado por escrito su intención de anticiparse a los cambios que pudieran darse en la política exterior de la Unión Europea y, principalmente, de Estados Unidos. Pekín ha ido tejiendo una red de intercambios comerciales, inversiones y financiación que sitúan a la República Popular China en una posición privilegiada entre la región latinoamericana donde ha encontrado mercados, recursos y socios para su expansionismo. La economista experta en Asia, Alicia García-Herrero, apunta a RTVE Noticias que es ingenuo "pensar que a China solo interesa el Pacífico porque sus ambiciones son globales". Y añade que su presencia en América Latina "va en línea con lo que ha hecho por todo el planeta para posicionarse". La importancia de América Latina para China no se explica únicamente por el volumen del comercio, sino por su carácter estratégico. La región es una de las grandes reservas mundiales de recursos naturales y un proveedor esencial para la economía china. Además, los 650 millones de habitantes latinoamericanos representan un mercado con gran potencial, especialmente para sectores como la tecnología, el transporte y las energías renovables. Más allá de los números, América Latina ofrece a Pekín "una diversificación para reducir riesgos", como subraya el colaborador de la Casa Asia, Xulio Ríos. En un contexto de tensiones comerciales con EE.UU. y Europa, la región ofrece un espacio donde proyectar su economía. Además, tiene un efecto recíproco porque China, asevera Ríos, "constituye para la región latinoamericana una especie de seguro de demanda".

Dos décadas para consolidar su relación La presencia china en Latinoamérica no se ha construido con bases militares ni discursos ideológicos. Se ha levantado con contratos millonarios, grandes puertos marítimos, préstamos financieros, acuerdos comerciales y toneladas de materias primas que el gigante asiático necesita del llamado "patio trasero" de Estados Unidos. El crecimiento acelerado en las últimas décadas de la economía china hizo disparar la demanda de materias primas y América Latina respondió con abundante oferta. Brasil y Argentina son grandes proveedores de soja; Chile y Perú les ofrecen un cobre esencial en la electrificación, la industria tecnológica y la transición energética; Venezuela y Brasil se integraron como suministradores energéticos. Y hay que destacar el litio del llamado “triángulo” sudamericano (Argentina, Bolivia y Chile) que se ha convertido en un recurso esencial para la producción de baterías y vehículos eléctricos chinos. Además de los lazos comerciales, también llegó la inversión directa. Empresas chinas, muchas de ellas estatales, han adquirido activos estratégicos en sectores clave. El energético fue uno de los principales: centrales hidroeléctricas en Ecuador, parques solares en Chile, proyectos petroleros en Venezuela o redes de transmisión eléctrica en Brasil. Las infraestructuras se convirtieron en otro eje central, "con inversiones en puertos, carreteras, ferrocarriles y telecomunicaciones", como apunta el economista Jorge Fonseca. A cambio de todo esto, China inunda los mercados latinoamericanos con productos manufacturados, desde bienes de consumo hasta maquinaria industrial y tecnología. Y no se puede olvidar la financiación. A través de bancos públicos, Pekín ha concedido miles de millones en préstamos a gobiernos latinoamericanos. Estos créditos son una alternativa a los organismos financieros tradicionales y, a menudo, están ligados a contratos de suministros de materias primas. Para países con dificultades de acceso a los mercados internacionales, China es un socio clave. El resultado de esa triple vía —comercio, inversión y financiación— ha asentado una presencia económica muy transversal que hace que sea difícil de revertir sin costes elevados para ambas partes. 01.28 min En 2025 China fabricó más del 70% de los coches eléctricos a nivel global

¿China o EE.UU? Latinoamérica, en un brete En estos días se ha conocido que China cerró 2025 con un superávit comercial de 8,51 billones de yuanes (más de un billón de euros). La cifra supone un 20% más que el año anterior, gracias a que sus exportaciones crecieron a un ritmo del 6,1%, mientras que las importaciones avanzaron apenas un 0,5%. Los acuerdos del país asiático con América Latina han impulsado también estos datos. En el año 2000, China apenas representaba el 1,7% del comercio exterior latinoamericano. En 2024, el intercambio superó los 518.000 millones de dólares (unos 445.000 millones de euros). En poco más de dos décadas, el país asiático se ha convertido en el segundo socio comercial de la región latinoamericana e, incluso, en el primero en varias de economías como Brasil, Bolivia, Perú, Chile o Uruguay. A pesar de todo, América Latina mantiene una relación comercial mucho más intensa con Estados Unidos que con China. La nación de Donald Trump exporta a suelo latinoamericano casi el doble que la de Xi Jinping. El saldo comercial —exportaciones menos importaciones— sigue siendo más beneficioso para EE.UU., pero eso no evita que la Casa Blanca pretenda obstaculizar los planes expansivos de China. Según Xulio Ríos, la ofensiva de Trump en América Latina obligará a los países de la región a posicionarse. "Van a tener que elegir si colaboran o no con China y eso es muy significativo porque, de alguna manera, Estados Unidos es el palo y China es la zanahoria", explica. Por el momento, las naciones no se mueven como vemos con Argentina. Su gobierno, el de Javier Milei, está totalmente alineado con Trump, pero "eso no se traduce en una merma de su necesaria relación con China", añade Ríos.

La doctrina Monroe, con 'D' de Donald Para entender el presente es necesario mirar al pasado. Echamos la vista atrás hasta un concepto que, ahora, Donald Trump ha reinterpretado: la llamada Doctrina Monroe. En 1823, el presidente estadounidense Monroe lanzó un mensaje claro a la Europa colonialista: América debía ser para los americanos. Esta idea le ha servido a Estados Unidos para justificar algunas de sus intervenciones más polémicas en América Latina como la separación de Panamá y Colombia. Según el economista y coautor del libro 'El mundo está desencajado', de Jorge Fonseca, la doctrina Monroe "nunca fue abandonada, como lo demuestran las ocupaciones militares, la promoción de golpes de Estado o las desestabilizaciones" en América Latina, por ejemplo, en Haití o Nicaragua. En opinión de Fonseca, ahora ese principio "está siendo relanzado en una versión descarnada por parte de Trump". La versión impulsada por el inquilino de la Casa Blanca ha marcado un cambio de tono. Washington ha trasladado la rivalidad global al hemisferio occidental al señalar a China como un actor incómodo cuya presencia en América Latina debe ser frenada o, al menos, contenida. Xi y Trump acuerdan sendas visitas oficiales a Pekín y Washington tras una "excelente" llamada Para Pekín, el principal riesgo es un entorno político más hostil. Vetos a empresas chinas, revisión de contratos, presión diplomática sobre gobiernos latinoamericanos y campañas de descrédito salen a la palestra. Y para el resto del mundo, se debilitan los marcos multilaterales tradicionales. La presión que puede ejercer EE.UU. sobre naciones latinoamericanas, con aranceles u otras medidas, hace que tenga en buena medida la sartén por el mango. Con Trump, la doctrina 'Donroe', ahora con 'D' de Donald, ha adquirido un giro geopolítico en un mundo radicalmente distinto al de 1823. China no es un actor marginal y América Latina no es un espacio sin alternativas. Ya no se trata de frenar a potencias coloniales europeas, sino de limitar la influencia de China (y también de Rusia) en una región que Washington considera estratégica en un contexto de rivalidad global. La economista Alicia García-Herrero hace esta lectura: "Con Trump, se acabó para EE.UU. tener países cerca dependientes de China".

El ataque a Venezuela: un aviso a navegantes La intervención estadounidense en Venezuela para detener al presidente Nicolás Maduro ha sido interpretada por muchos analistas como un aviso estratégico más amplio. El director del Instituto Franklin-UAH y autor del libro 'Trumpismo y reconfiguración global', José Antonio Gurpegui, apunta a RTVE Noticias que "el destinatario principal del mensaje es China". Y añade Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos, que con el ataque "ya sabemos lo que Estados Unidos está dispuesto a hacer para blindar la región sudamericana". De hecho, subraya, "las quejas rusas o chinas por la intervención en Venezuela han sido con la boca pequeña". Coincide con estas reflexiones la economista experta en Asia, Alicia García-Herrero. Asegura que "China no ha reaccionado de manera fuerte porque sabe que no es el momento de crear ruido viendo que Trump se siente fuerte". No obstante, "eso no quiere decir que Pekín esté dispuesta a perder las grandes inversiones que tiene en la región", dice García-Herrero. Nicolás Maduro y su esposa, de camino al tribunal federal de Nueva York tras su detención, el pasado 5 de enero. EFE Trump dio un puñetazo en la mesa con la captura de Maduro en Venezuela dejando descolocado a todo el mundo, incluida China, con la que tiene una especie de tregua que ahora se tambalea. García-Herrero está convencida de que "el presidente estadounidense no quiere romper esa tregua, aunque sí ponérselo difícil sin romper la baraja".