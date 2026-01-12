Rutte dice que Trump "está haciendo lo correcto" para la OTAN ante la mayor actividad china y rusa en el Ártico

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha considerado este lunes que el presidente estadounidense, Donald Trump, "está haciendo lo correcto" para la OTAN al exigir a los países miembros a "gastar más" en defensa, y ha adelantado que la organización trabaja en los próximos pasos para fortalecer la seguridad en el Ártico por el "riesgo" de que Rusia y China se vuelvan más activos en la zona, en medio de la amenaza del republicano de hacerse con Groenlandia, territorio autónomo danés.

"Todos los aliados coinciden en la importancia del Ártico y su seguridad, porque sabemos que con la apertura de las rutas marítimas existe el riesgo de que Rusia y China se vuelvan más activos", ha dicho Rutte en una rueda de prensa en Zagreb junto con el primer ministro croata, Andrej Plenkovic.

Rutte ha agregado que, como alianza y especialmente junto a los países limítrofes con la región, se ha concluido que la defensa colectiva es crucial y que es necesario hacer todo lo posible para proteger el Ártico. "Se trata de una parte vital del territorio de la OTAN", ha agregado, y ha destacado la convicción de que los aliados "están trabajando en la dirección correcta".

En lo que respecta a las amenazas de Trump de tomar por la fuerza Groenlandia si fuera necesario, Rutte ha indicado que su "única preocupación es cómo mantenernos seguros contra los rusos y contra cualquier otro adversario".

"Mirad lo que está haciendo China al desarrollar rápidamente sus propias fuerzas armadas, pero también lo están haciendo los norcoreanos y otros", ha señalado. Y ha recordado que hay ocho países árticos, de los que siete son de la OTAN, incluyendo Estados Unidos y Canadá, y cinco países europeos, Dinamarca, Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia, así como un país fuera de la Alianza: Rusia.

Y también China se ha convertido prácticamente en un país ártico, según ha considerado, por la extensión de sus actividades e intereses en la región.

El jefe de la OTAN ha dicho que el año pasado la Alianza cerró con éxito debates sobre cómo trabajar juntos para garantizar la seguridad del Ártico. "Actualmente estamos discutiendo el siguiente paso, cómo asegurarnos de dar un seguimiento práctico a esas discusiones para (...) asegurarnos de que el Ártico se mantenga seguro, ya que todos estamos de acuerdo en que eso tiene que ser una prioridad", ha argumentado.

01.31 min Groenlandia, en el punto de mira de Trump

Trump reiteró este domingo su amenaza de que tomará Groenlandia "de una forma u otra", asegurando que la defensa de este territorio autónomo de Dinamarca son "dos trineos tirados por perros".

"Si no tomamos Groenlandia, lo harán Rusia o China. Y no voy a permitir que eso suceda", señaló ante la prensa desde el Air Force One al ser preguntado sobre una acción militar estadounidense contra la isla.

"Estamos hablando de adquirirla, no de alquilarla, no de tenerla a corto plazo", sentenció.