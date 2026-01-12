Rutte dice que Trump "está haciendo lo correcto" para la OTAN ante la mayor actividad china y rusa en el Ártico
- Es la primera intervención del jefe de la OTAN tras las nuevas amenazas por Groenlandia
- "Todos los aliados coinciden en la importancia del Ártico y su seguridad", asevera
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha considerado este lunes que el presidente estadounidense, Donald Trump, "está haciendo lo correcto" para la OTAN al exigir a los países miembros a "gastar más" en defensa, y ha adelantado que la organización trabaja en los próximos pasos para fortalecer la seguridad en el Ártico por el "riesgo" de que Rusia y China se vuelvan más activos en la zona, en medio de la amenaza del republicano de hacerse con Groenlandia, territorio autónomo danés.
"Todos los aliados coinciden en la importancia del Ártico y su seguridad, porque sabemos que con la apertura de las rutas marítimas existe el riesgo de que Rusia y China se vuelvan más activos", ha dicho Rutte en una rueda de prensa en Zagreb junto con el primer ministro croata, Andrej Plenkovic.
Rutte ha agregado que, como alianza y especialmente junto a los países limítrofes con la región, se ha concluido que la defensa colectiva es crucial y que es necesario hacer todo lo posible para proteger el Ártico. "Se trata de una parte vital del territorio de la OTAN", ha agregado, y ha destacado la convicción de que los aliados "están trabajando en la dirección correcta".
En lo que respecta a las amenazas de Trump de tomar por la fuerza Groenlandia si fuera necesario, Rutte ha indicado que su "única preocupación es cómo mantenernos seguros contra los rusos y contra cualquier otro adversario".
"Mirad lo que está haciendo China al desarrollar rápidamente sus propias fuerzas armadas, pero también lo están haciendo los norcoreanos y otros", ha señalado. Y ha recordado que hay ocho países árticos, de los que siete son de la OTAN, incluyendo Estados Unidos y Canadá, y cinco países europeos, Dinamarca, Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia, así como un país fuera de la Alianza: Rusia.
Y también China se ha convertido prácticamente en un país ártico, según ha considerado, por la extensión de sus actividades e intereses en la región.
El jefe de la OTAN ha dicho que el año pasado la Alianza cerró con éxito debates sobre cómo trabajar juntos para garantizar la seguridad del Ártico. "Actualmente estamos discutiendo el siguiente paso, cómo asegurarnos de dar un seguimiento práctico a esas discusiones para (...) asegurarnos de que el Ártico se mantenga seguro, ya que todos estamos de acuerdo en que eso tiene que ser una prioridad", ha argumentado.
Trump reiteró este domingo su amenaza de que tomará Groenlandia "de una forma u otra", asegurando que la defensa de este territorio autónomo de Dinamarca son "dos trineos tirados por perros".
"Si no tomamos Groenlandia, lo harán Rusia o China. Y no voy a permitir que eso suceda", señaló ante la prensa desde el Air Force One al ser preguntado sobre una acción militar estadounidense contra la isla.
"Estamos hablando de adquirirla, no de alquilarla, no de tenerla a corto plazo", sentenció.
"Trump está haciendo lo correcto"
Respecto al gasto en defensa, Rutte se ha referido a la cumbre de la OTAN de junio pasado, que culminó con el compromiso histórico de todos sus aliados para aumentar su gasto anual en esa materia hasta un total del 5% del producto interior bruto, como demanda Trump.
"Creo que Donald Trump está haciendo lo correcto para la OTAN al animarnos a todos a gastar más, para igualar este gasto, con el de Estados Unidos. Tuvimos una cumbre muy exitosa en La Haya, donde decidimos un gasto de defensa del 5%, incluyendo un 3,5% en defensa básica. Estoy absolutamente convencido de que sin Donald Trump, nunca habríamos obtenido ese resultado en la cumbre de La Haya", ha señalado Rutte.
Rutte ha negado que tenga el hábito de elogiar en exceso a Trump. Ha sostenido que lo hace "solo en base a hechos, que existen". "Lo hago siempre cuando personas contribuyen a la alianza y hacen cosas buenas, y creo que Donald Trump está haciendo lo correcto para la OTAN, animándonos a todos a gastar más para igualar el gasto de Estados Unidos", ha completado.
Trump reconoció el domingo que su plan de tomar Groenlandia "afecta a la OTAN".
"Ellos nos necesitan mucho más de lo que nosotros los necesitamos a ellos", al ser preguntado sobre el hecho de que una acción militar comprometa a la Alianza Atlántica. Y defendió que es él quien ha "salvado" al organismo, al exigir a los Estados miembros que destinen el 5 % de su PIB en lugar del 2 %.
"No tendríais la OTAN si yo no fuera presidente", sentenció.