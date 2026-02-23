Detienen al exembajador británico en EE. UU. Peter Mandelson por el caso Epstein

El exembajador británico en EE. UU. y exministro Peter Mandelson ha sido detenido este lunes para ser interrogado bajo sospecha de mala conducta en cargo público por supuestamente haber facilitado información oficial sensible al fallecido pederasta convicto y multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein.

Según ha informado el periódico Times, la policía se ha llevado al también exministro Mandelson de su domicilio.

En un comunicado, la Policía Metropolitana de Londres se ha referido, sin citar al exembajador, a la investigación de delitos de "mala conducta en el servicio público relacionados con un exministro del Gobierno"

"Los agentes han arrestado a un hombre de 72 años bajo sospecha de mala conducta en el servicio público. Fue arrestado en un domicilio de Camden el lunes 23 de febrero y trasladado a una comisaría de policía de Londres para ser interrogado. Esto se produce tras las órdenes de registro emitidas en dos domicilios en las zonas de Wiltshire y Camden", agrega el texto.

"No podemos proporcionar más información en este momento para no perjudicar la integridad de la investigación", señala.