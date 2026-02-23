Detienen al exembajador británico en EE. UU. Peter Mandelson por el caso Epstein
- La Policía le investiga por supuestamente compartir documentos sensiblescon el fallecido multimillonario
El exembajador británico en EE. UU. y exministro Peter Mandelson ha sido detenido este lunes para ser interrogado bajo sospecha de mala conducta en cargo público por supuestamente haber facilitado información oficial sensible al fallecido pederasta convicto y multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein.
Según ha informado el periódico Times, la policía se ha llevado al también exministro Mandelson de su domicilio.
En un comunicado, la Policía Metropolitana de Londres se ha referido, sin citar al exembajador, a la investigación de delitos de "mala conducta en el servicio público relacionados con un exministro del Gobierno"
"Los agentes han arrestado a un hombre de 72 años bajo sospecha de mala conducta en el servicio público. Fue arrestado en un domicilio de Camden el lunes 23 de febrero y trasladado a una comisaría de policía de Londres para ser interrogado. Esto se produce tras las órdenes de registro emitidas en dos domicilios en las zonas de Wiltshire y Camden", agrega el texto.
"No podemos proporcionar más información en este momento para no perjudicar la integridad de la investigación", señala.
Un terremoto político en Reino Unido
Mandelson es considerado una de las figuras más influyentes del laborismo moderno y fue nombrado jefe de la misión del Reino Unido en Washington a principios de 2025. De ese cargo fue destituido en septiembre tras salir a la luz el alcance de su relación con Epstein.
La Policía Metropolitana confirmó la apertura de una investigación criminal tras conocerse que, durante su etapa como ministro de Comercio, entre 2008 y 2010 en el Ejecutivo de Gordon Brown, compartió documentos sensibles del Gobierno británico con el financiero, que en 2019 fue encontrado ahorcado en su celda esperaba su juicio por tráfico sexual. Y aunque su muerte fue declarada suicidio, ha generado años de teorías conspirativas.
Las últimas revelaciones en el caso Epstein han provocado un terremoto en Reino Unido. Hace dos semanas, dimitieron el jefe de gabinete del primer ministro, Keir Starmer, Morgan McSweeney, y el director de Comunicación, Tim Allan.
El primero, considerado el artífice de la victoria electoral de Starmer, dimitió tras asumir la responsabilidad por aconsejar el nombramiento en febrero de 2025 como embajador de Mandelson. McSweeney reconoció que la decisión de ese nombramiento fue "equivocada".
"Ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y la confianza en la política misma", señaló.