Aquest dimarts Lluís Homar visita 'Gran Tonino'

'Gran Tonino', el programa d'entrevistes musicals i de proximitat, conduït per Nina, acompanyada al piano per la pianista i compositora Laura Andrés, a La 2Cat.
Aquesta setmana, el club de jazz 'Gran Tonino' encén els seus neons per rebre a Lluís Homar, una de les grans figures de les arts escèniques del nostre país. Nina i Laura Andrés conviden l'actor a repassar la banda sonora de la seva vida en una conversa plena de complicitat i música en directe.
El programa, conduït per Nina i amb la mestria de Laura Andrés al piano, convida a descobrir la banda sonora dels moments més significatius de la seva vida. Primer, es pot conèixer els gustos de l'actor quan era nen. Explica que va créixer escoltant The Beatles i 'Puff, el Drac Màgic', fins a l'adolescència, que somiava ser 'Libre' amb la veu de Nino Bravo. Després, l'artista vibra amb la força dramàtica de 'Ne me quitte pas' de Jacques Brel i s'emociona amb la tendresa de 'Paraules d'amor' de Joan Manuel Serrat. En una conversa passional, romàntica i única, el programa fa un recorregut emotiu on es pot descobrir la faceta més íntima i emotiva de Lluís Homar.