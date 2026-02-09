Les pel·lícules participades per RTVE sumen 15 guardons en els Premis Gaudí
- 'Frontera' es fa amb el premi a millor pel·lícula i 'Sorda' guanya tres reconeixements
- 'Tardes de soledad, 'La furia', 'Romería', 'Mi amiga Eva', 'Molt lluny' i 'L'Olívia i el terratrèmol invisible', també estan entre les premiades
Les pel·lícules participades per RTVE sumen 15 premis en la XVIII edició dels Premis Gaudí. 'Frontera' guanya el premi a millor pel·lícula, 'Sorda' s'alça amb tres premis, i 'Tardes de soledad' i 'La furia' aconsegueixen dos premis.
15 Premis Gaudí entre el cinema participat per RTVE
'Frontera' suma quatre Gaudí: millor pel·lícula, premi especial del públic a la millor pel·lícula, millor vestuari i millor actriu secundària, per a Bruna Cursí.
'Sorda' s'ha emportat tres premis: millor actor secundari, per a Álvaro Cervantes, millor guió adaptat i millor direcció, per a Eva Libertad.
'La furia' ha sigut reconeguda per la millor direcció novell, a Gemma Blasco, i la millor protagonista femenina, Ángela Cervantes.
'Tardes de soledad' ha guanyat en la categoria de millor documental i millor muntatge.
Llúcia García ha sigut guardonada com a millor actriu revelació per 'Romeria'
La millor pel·lícula d'animació ha estat 'L'Olívia i el terratrèmol invisible'
'Mi amiga Eva' s'ha emportat el Gaudí a millor guió original i Mario Casas ha sigut guardonat en la categoria de millor protagonista masculí per 'Molt Iluny'.