Ja pots decidir el Disc Català de l’Any 2025 de Ràdio 4
- Els 10 finalistes són: 'R31', 'T'estimo te quiero', 'El primer cant del matí', '23', 'La Criolla', 'Banderes per daltònics', 'Nova bossa', 'Joc de nens', 'Catalan graffiti' i 'Paco Deluxe'
- Dilluns 9 de febrer comencen les votacions fins el diumenge 1 de març
Ràdio 4 obre les votacions per escollir el Disc Català de l'Any entre 10 àlbums finalistes publicats el 2025 i cantats en català.
Els 10 treballs finalistes són: 'R31' de 31 FAM, 'T'estimo te quiero' d'Alfred Garcia, 'El primer cant del matí' d'Alosa, '23' de Julieta, 'La Criolla' de Mama Dousha, 'Banderes per daltònics' de Mazoni, 'Nova bossa' de Mushka, 'Joc de nens' de Sexenni, 'Catalan Graffiti' de Sidonie i 'Paco Deluxe' de Triquell.
Pots votar el teu disc favorit fins a l’1 de març a través d’aquest formulari:
El jurat encarregat de triar els 10 finalistes el formen cinc experts musicals de RTVE: Joan Arenyes, director de 'Catalunya Exprés Magazine'; Consol Sáenz, directora de 'Territori clandestí' i 'El gran quilombo'; Irene Desumbila, directora de 'La barrera del so'; Laura González, directora de 'Sota sospita' i 'Todos somos sospechosos', i Xavi Martínez, director de 'Xavifòrnia'. En aquest grup també s'hi sumen cinc professionals de reconeguda trajectòria en el món de la música: Helena Moren del Grup Enderrock, Uri Mora de Los 40 principales, Xavi Dalmau del Grup Flaix, Joan Bernà de Viasona i Núria Martorell d'enCantados.
El veredicte final sortirà de la suma del vot popular i el criteri del jurat. Si voleu fer un seguiment del premi, no us perdeu el programa 'Catalunya Exprés Magazine' amb Joan Arenyes, tots els dissabtes i diumenges de 17h a 19h.
Un premi històric
El Disc Català de l’Any es concedeix des de 1979 i és el reconeixement més antic dedicat a la música en català. Va néixer de la mà de Joan Ramon Mainat al seu programa 'Cançons al vent' i en el seu palmarès hi figuren noms com Lluís Llach, Joan Manel Serrat, Quimi Portet, Sau, Gossos, Ja T'ho Diré, Antònia Font, Lax 'n' Busto, Els Amics de Les Arts, Miki Núñez i The Tyets.
L'última edició la va guanyar l'àlbum 'Vida meva' del duet Ginestà, format pels germans Pau i Júlia Serrasolsas.