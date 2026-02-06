La compositora, contrabaixista i docent, Giulia Valle, a 'Noms propis'
- Uneix coneixement i experiència, emoció i consciència i investigadora d’allò més essencial: què ens passa per dins quan creem
- Diumenge, 8 de febrer, a les 15h a La 2Cat i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els diumenges a La 2Cat.
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Giulia Valle. Compositora, contrabaixista i docent, ha après a viure i a crear entre mons diferents. Interessada en la neurociència, ara publica 'Cerebro en equipo. Neurociencia para el desempeño y la motivación en Música (y otras Artes)'.
Giulia Valle va néixer a Sanremo, però de ben petita la vida la va portar a Barcelona. Explica a 'Noms propis' que va ser un desplaçament que li va trencar arrels, llengües i certeses: "Els primers anys aquí vaig sentir bastanta solitud". Aquella sentir-se estrangera inicial, va trobar refugi en la música. Primer va ser el piano, després el baix i el contrabaix. I va descobrir una manera d’expressar allò que no sempre té paraules. La música com a casa i com a llenguatge.
Però el seu camí no ha estat lineal. Pèrdues, crisis creatives, una depressió profunda i el diagnòstic tardà de TDAH la van obligar a mirar endins. A entendre com funciona el cervell quan crea, quan es bloqueja. I va néixer una nova passió: la neurociència aplicada a l’art. Comença a interessar-se perquè veu en el seu entorn professional que "una situació altament estressant dinamitza la motivació, perden el so o desenvolupen pànic escènic". "És molt important la salut mental per tenir una vida creativa plena", afegeix.
Avui, Giulia Valle uneix coneixement i experiència, emoció i consciència. És compositora, intèrpret, docent i investigadora d’allò més essencial: què ens passa per dins quan creem… i quan vivim. De tot això i del seu llibre 'Cerebro en equipo' parla amb Anna Cler a 'Noms propis'.